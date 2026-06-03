Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Αγγλία – Νεκρά όλα τα μέλη του πληρώματος [βίντεο]
Τρία μέλη του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού της Βρετανίας έχασαν τη ζωή τους σε συντριβή ελικοπτέρου κατά τη διάρκεια άσκησης στο Ντέβον.
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Τα τρίτη μέλη πληρώματος του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού της Βρετανίας έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή, νωρίτερα σήμερα, ενός ελικοπτέρου, στη νοτιοδυτική Αγγλία, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.
«Με βαθιά θλίψη, είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ότι τρία μέλη του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια άσκησης εκπαίδευσης με ελικόπτερο λίγο πριν τις 04:00 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) Τετάρτη 3 Ιουνίου κοντά στο Σούρτον του Ντέβον», δήλωσε εκπρόσωπος του Ναυτικού.
Βίντεο:
Royal Navy helicopter crashes into field as video reveals huge fire pic.twitter.com/8rYzVuAcVI
— The Sun (@TheSun) June 3, 2026
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