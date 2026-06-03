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Τουλάχιστον 18 ξένοι υπήκοοι συγκαταλέγονται στους 21 νεκρούς από την φωτιά που ξέσπασε σήμερα σε ξενοδοχείο της ινδικής πρωτεύουσας, μετέδωσε το δίκτυο ⁠CNN-News18.

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχουν μέχρι στιγμής διασωθεί

Στους νεκρούς συγκαταλέγονται υπήκοοι του Μπανγκλαντές, της Νιγηρίας, της Μοζαμβίκης και της Λιβερίας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο στο Νέο Δελχί, ανακοίνωσε η αστυνομία, σε ένα από τα χειρότερα τέτοια δυστυχήματα που έχουν σημειωθεί στην ινδική πρωτεύουσα τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το ξενοδοχείο βρίσκεται στην περιοχή Μαλβίγια Ναγκάρ στο νότιο Δελχί, μια κατοικημένη περιοχή που είναι δημοφιλής στους φοιτητές και στους νεαρούς επαγγελματίες.

New Delhi – A major update has emerged in the horrific fire that broke out at Hotel Floris Stay restaurant in Malviya Nagar this morning. Delhi Police have confirmed that most of the deceased are foreign nationals. The death toll has now risen to 21, with several others injured.… pic.twitter.com/NIQFkaoOMN — NextMinute News (@nextminutenews7) June 3, 2026

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχουν μέχρι στιγμής διασωθεί, είπε η αστυνομία.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση δείχνουν ένα φλεγόμενο κτίριο, καπνό να υψώνεται στον ουρανό, απανθρακωμένη την πρόσοψη του κτιρίου και κατοίκους να παρακολουθούν στον δρόμο.

Επίσης διακρίνονται δύο ένοικοι να πηδούν στο κενό από ψηλούς ορόφους του κτιρίου.

At least 10 people were killed after a major fire broke out at a restaurant in Malviya Nagar, New Delhi, India.- Officials says. pic.twitter.com/LyeUUb1S1a — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 3, 2026

“Λέγεται ότι υπήρχε εστιατόριο στο ισόγειο του κτιρίου… είναι πολύ πιθανό η φωτιά να συνδέεται με αυτό το εστιατόριο”, είπε στους δημοσιογράφους ο τοπικός αξιωματούχος Τζιτέντρα Κουμάρ.

Ο πρωθυπουργός της χώρας Ναρέντρα Μόντι χαρακτήρισε τραγική την απώλεια ζωών και έστειλε τα συλλυπητήριά του σε όσους έχασαν οικείους τους, ενώ ευχήθηκε και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.