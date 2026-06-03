newspaper
Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ινδία: Φωτιά σε ξενοδοχείο στο Νέο Δελχί – Τουλάχιστον 21 νεκροί, πηδούσαν από ορόφους για να σωθούν
Κόσμος 03 Ιουνίου 2026, 12:22

Ινδία: Φωτιά σε ξενοδοχείο στο Νέο Δελχί – Τουλάχιστον 21 νεκροί, πηδούσαν από ορόφους για να σωθούν

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχουν μέχρι στιγμής διασωθεί μετά από φωτιά σε ξενοδοχείο στο Νέο Δελχί.

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Pilates: Καλύτερη στάση και ευελιξία σε 2′

Pilates: Καλύτερη στάση και ευελιξία σε 2′

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο στο Νέο Δελχί, ανακοίνωσε η αστυνομία, σε ένα από τα χειρότερα τέτοια δυστυχήματα που έχουν σημειωθεί στην ινδική πρωτεύουσα τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το ξενοδοχείο βρίσκεται στην περιοχή Μαλβίγια Ναγκάρ στο νότιο Δελχί, μια κατοικημένη περιοχή που είναι δημοφιλής στους φοιτητές και στους νεαρούς επαγγελματίες.

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχουν μέχρι στιγμής διασωθεί, είπε η αστυνομία.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση δείχνουν ένα φλεγόμενο κτίριο, καπνό να υψώνεται στον ουρανό, απανθρακωμένη την πρόσοψη του κτιρίου και κατοίκους να παρακολουθούν στον δρόμο.

Επίσης διακρίνονται δύο ένοικοι να πηδούν στο κενό από ψηλούς ορόφους του κτιρίου.

“Λέγεται ότι υπήρχε εστιατόριο στο ισόγειο του κτιρίου… είναι πολύ πιθανό η φωτιά να συνδέεται με αυτό το εστιατόριο”, είπε στους δημοσιογράφους ο τοπικός αξιωματούχος Τζιτέντρα Κουμάρ.

Ο πρωθυπουργός της χώρας Ναρέντρα Μόντι χαρακτήρισε τραγική την απώλεια ζωών και έστειλε τα συλλυπητήριά του σε όσους έχασαν οικείους τους, ενώ ευχήθηκε και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
ΟΟΣΑ: Νέο καμπανάκι για την ελληνική οικονομία – Άλμα του πληθωρισμού στο 4,2%, χαμηλότερη ανάπτυξη στο 1,9%

ΟΟΣΑ: Νέο καμπανάκι για την ελληνική οικονομία – Άλμα του πληθωρισμού στο 4,2%, χαμηλότερη ανάπτυξη στο 1,9%

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Pilates: Καλύτερη στάση και ευελιξία σε 2′

Pilates: Καλύτερη στάση και ευελιξία σε 2′

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα αναβάθμιση από Santander – Στα 58 ευρώ η τιμή-στόχος

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα αναβάθμιση από Santander – Στα 58 ευρώ η τιμή-στόχος

inWellness
Έρευνα 03.06.26

Πολεμικές τέχνες: Η προπόνηση που μας κρατά νέους

Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι πολεμικές τέχνες δεν αποτελούν απλά μια μορφή φυσικής δραστηριότητας, αλλά μια σύνθετη πρακτική που συνδυάζει κίνηση, συγκέντρωση, αναπνοή και κοινωνική αλληλεπίδραση

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Ιράν: «Διαπραγματευόμαστε αλλά δεν εμπιστευόμαστε τις ΗΠΑ» – Νεκρός και τραυματίες στο Κουβέιτ από την ιρανική επίθεση
Σε τεντωμένο σχοινί 03.06.26

Ιράν: «Διαπραγματευόμαστε αλλά δεν εμπιστευόμαστε τις ΗΠΑ» – Νεκρός και τραυματίες στο Κουβέιτ από την ιρανική επίθεση

Ζημιές στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ και αναφορές για τραυματίες μετά την ιρανική επίθεση - Δεν κλείνει το παράθυρο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ παρά την ανταλλαγή πυρών

Σύνταξη
Ο Τραμπ χρειάζεται ένα τέλος στον πόλεμο, αλλά δεν ξέρει πώς να το πάρει – Οι επιθέσεις δοκιμάζουν την εύθραυστη εκεχειρία
Ιράν 03.06.26

Ο Τραμπ χρειάζεται ένα τέλος στον πόλεμο, αλλά δεν ξέρει πώς να το πάρει – Οι επιθέσεις δοκιμάζουν την εύθραυστη εκεχειρία

ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν πυρά το βράδυ της Τρίτης σηματοδοτώντας τις πιο σφοδρές επιθέσεις από τις 8 Απριλίου που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία - Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για τον Τραμπ που παγιδεύτηκε στον πόλεμο που ο ίδιος ξεκίνησε

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ουκρανικά drones έπληξαν τερματικό σταθμό πετρελαίου στην Αγία Πετρούπολη
Ρωσία 03.06.26

Ουκρανικά drones έπληξαν τερματικό σταθμό πετρελαίου στην Αγία Πετρούπολη

Η επίθεση έγινε στοχευμένα στην Αγία Πετρούπολη, καθώς είναι η πόλη καταγωγής του Πούτιν και έδρα του δικού του «Νταβός» – ενός οικονομικού φόρουμ που έχει σχεδιαστεί για να προσελκύει ξένες επενδύσεις

Σύνταξη
Οι νέοι Αμερικανοί θέλουν μια «βιώσιμη ζωή» – Και στρέφονται στον δημοκρατικό σοσιαλισμό
Οικονομία για όλους 03.06.26

Οι νέοι Αμερικανοί θέλουν μια «βιώσιμη ζωή» – Και στρέφονται στον δημοκρατικό σοσιαλισμό

Μια ιδεολογία που στα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου ήταν ότι κατακριτέα στις ΗΠΑ, κερδίζει περισσότερους νέους. Δεν έχουν διαβάσει Μαρξ, αλλά επιλέγουν τον σοσιαλισμό, γιατί διεκδικούν το δικαίωμα στη στέγη, στην οικογένεια, στη δουλειά και την υγεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συγκλονισμένη η Ιταλία για «τα φαντάσματα που μαζεύουν φράουλες» – Έκαψαν τέσσερις εργάτες ζωντανούς [βίντεο]
«Μαφία, κατάλαβες;» 03.06.26

Συγκλονισμένη η Ιταλία για «τα φαντάσματα που μαζεύουν φράουλες» - Έκαψαν τέσσερις εργάτες ζωντανούς

Εργοδοτική συμμορία στα φραουλοχώραφα της Ιταλίας, έκαψε τέσσερις ανθρώπους ζωντανούς στην επαρχία της Κοζέντσα, επειδή αντέδρασαν σε νέα εκμετάλλευση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κολομβία: Φιλοφρονήσεις ανταλάσσει ο Τραμπ με τον ακροδεξιό υποψήφιο για την προεδρία
ΗΠΑ - Κολομβία 03.06.26

Ακροδεξιές... φιλοφρονήσεις Τραμπ - Εσπριέγια

«Ευφυή, δυνατό και σκληρό ηγέτη» χαρακτηρίζει ο Τραμπ τον ακροδεξιό υποψήφιο για την προεδρία της Κολομβίας, ο οποίος δηλώνει θαυμαστής του αμερικανού προέδρου.

Σύνταξη
Βραζιλία: Ο Λούλα βλέπει τον Ρούμπιο ως «εχθρό» της Λατινικής Αμερικής
Βραζιλία 03.06.26

«Εχθρός» της Λατινικής Αμερικής ο Ρούμπιο, σύμφωνα με τον Λούλα

«Θανάσιμο εχθρό της Κούβας και άλλων λατινοαμερικάνικων κρατών», χαρακτήρισε ο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα τον Μάρκο Ρούμπιο, μετά την απειλή των ΗΠΑ για επιβολή νέων δασμών κατά της Βραζιλίας.

Σύνταξη
Γερμανία: Τις τρεις κόρες του κρατά αιχμάλωτες ο δράστης της «ομηρείας» στο Ντόρτμουντ
Γερμανία 03.06.26

Τις τρεις κόρες του κρατά αιχμάλωτες ο δράστης της «ομηρείας»

Ενας Σέρβος πιστεύεται ότι κρατά αιχμάλωτες τις τρεις κόρες του στο σπίτι του στο Ντόρτμουντ, όπου έχει ταμπουρωθεί αφού αποπειράθηκε να ληστέψει εστιατόριο και πυροβόλησε κατά αστυνομικών.

Σύνταξη
Η ΕΕ επανεξετάζει το μέλλον των Ουκρανών προσφύγων, ενώ ορισμένα κράτη μέλη σκληραίνουν τη στάση τους
Πολωνία - Γερμανία 03.06.26

Η ΕΕ επανεξετάζει το μέλλον των Ουκρανών προσφύγων, ενώ ορισμένα κράτη μέλη σκληραίνουν τη στάση τους

Στις 4 Ιουνίου οι αρμόδιοι υπουργοί μετανάστευσης της ΕΕ για να συναποφασίσουν για την ανανέωση της προστασίας των ουκρανών προσφύγων, την ώρα που υπάρχουν αντιδράσεις

Σύνταξη
Ιράν: Επίθεση των ΗΠΑ στο νησί Κεσμ – «Συντριπτική» ιρανική απάντηση σε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ
Μέση Ανατολή 03.06.26

Οι ΗΠΑ χτυπούν το νησί Κεσμ και το Ιράν επιτίθεται σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Νέος γύρος επιθέσεων στη Μέση Ανατολή, με τις δυνάμεις των ΗΠΑ να χτυπούν το ιρανικό νησί Κεσμ και τους Φρουρούς της Επανάστασης να απαντούν με συντριπτικά πλήγματα κατά του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ηθοποιός του How I Met Your Mother καταδικάστηκε σε ισόβια για απόπειρα δολοφονίας πρώην συντρόφου του
Fizz 03.06.26

Ηθοποιός του How I Met Your Mother καταδικάστηκε σε ισόβια για απόπειρα δολοφονίας πρώην συντρόφου του

Ο ηθοποιός Νικ Πασκουάλ κρίθηκε ένοχος για την αιματηρή επίθεση σε βάρος της μακιγιέζ Άλι Σίχορν το 2024 και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με δυνατότητα εξέτασης για αποφυλάκιση μετά από 32 χρόνια

Σύνταξη
Ο δωσίλογος και ο ονειροπόλος
Διαφορετικοί δρόμοι 03.06.26

Ο δωσίλογος και ο ονειροπόλος

Για το βιβλίο του Ξ. Κοντιάδη, Δωσίλογοι και ονειροπόλοι. Μια αληθινή ιστορία, εκδόσεις Τόπος, 2026, σελ. 375.

Σπύρος Βλαχόπουλος
Λάρισα: Στο νοσοκομείο άνδρας που έπεσε στον Όλυμπο με αλεξίπτωτο πλαγιάς – Παρέμενε εγκλωβισμένος για ώρες
Στη Λάρισα 03.06.26

Στο νοσοκομείο άνδρας που έπεσε στον Όλυμπο με αλεξίπτωτο πλαγιάς - Παρέμενε εγκλωβισμένος για ώρες

Ο άνδρας για άγνωστο λόγο έπεσε στην περιοχή Χαρβαλόβρυση Ελασσόνας και τραυματίστηκε - Για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο στήθηκε επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσης από την Πυροσβεστική

Σύνταξη
Θεμπάγιος: Τέλος εποχής στη Ρεάλ Μαδρίτης, έτοιμος για τον Άγιαξ
Ποδόσφαιρο 03.06.26

Θεμπάγιος: Τέλος εποχής στη Ρεάλ Μαδρίτης, έτοιμος για τον Άγιαξ

Ο Ισπανός μέσος Ντάνι Θεμπάγιος βρίσκεται μια ανάσα από το Άμστερνταμ, με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Άγιαξ να προχωρούν θετικά και τη μεταγραφή να αναμένεται να ολοκληρωθεί έναντι περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η αλήθεια για τη φωτό της αμηχανίας: Πως κάθισε για δύο λεπτά σε καρέκλα άλλου ο Άδωνις Γεωργιάδης
Παρασκήνιο 03.06.26

Η αλήθεια για τη φωτό της αμηχανίας: Πως κάθισε για δύο λεπτά σε καρέκλα άλλου ο Άδωνις Γεωργιάδης

Μια φωτογραφία του Άδωνι Γεωργιάδη στο ίδιο τραπέζι με τον Νίκο Ανδρουλάκη και την Ζωή Κωνσταντοπούλου που προκάλεσε πολλά σχόλια και δημοσιεύματα. Η αλήθεια όμως είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που παρουσιάζεται.

Σύνταξη
«Υπήρξα ανόητος» – Όταν η Κάρε Ότις τραυματίστηκε από όπλο που είχε κρύψει ο Μίκι Ρουρκ στην τσάντα της
Μετανιωμένος 03.06.26

«Υπήρξα ανόητος» - Όταν η Κάρε Ότις τραυματίστηκε από όπλο που είχε κρύψει ο Μίκι Ρουρκ στην τσάντα της

Ο Μίκι Ρουρκ και η Κάρε Ότις ήταν ένα «άγριο» δίδυμο των 90s. Μια πρόσφατη ανάρτηση του πρώην πυγμάχου και ηθοποιού μας στέλνει ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, σε έναν βαθιά κινηματογραφικό έρωτα που κύλισε στην παρακμή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το ΠΑΣΟΚ ανασυντάσσεται και επιτίθεται – Σκληρό πρέσινγκ στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 03.06.26

Το ΠΑΣΟΚ ανασυντάσσεται και επιτίθεται – Σκληρό πρέσινγκ στο Μαξίμου

Με δύναμη από την Κρήτη, που ο Ανδρουλάκης δείχνει να κρατάει με μόνη εξαίρεση τα Χανιά, το ΠΑΣΟΚ βγαίνει στην αντεπίθεση επιμένοντας στα μεγάλα θέματα: σκάνδαλα και καθημερινότητα. Η σκιώδης κυβέρνηση και το Πολιτικό Συμβούλιο

Σύνταξη
Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα μπαίνει στο στόχαστρο (και) του Κυριάκου Βελόπουλου
Πολιτική 03.06.26

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα μπαίνει στο στόχαστρο (και) του Κυριάκου Βελόπουλου

Η δυναμική επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με την ΕΛΑΣ έχει ταράξει το πολιτικό σκηνικό και όπως φαίνεται έχει θορυβήσει όλο το πολιτικό φάσμα. Τη σκυτάλη από τους πολιτικούς αρχηγούς που «πυροβολούν» τον Τσίπρα πήρε ο Κυριάκος Βελόπουλος που ασκεί κριτική για το όνομα και επαναλαμβάνει τις γνωστές θέσεις του περί Β.Μακεδονίας

Σύνταξη
Ιράν: «Διαπραγματευόμαστε αλλά δεν εμπιστευόμαστε τις ΗΠΑ» – Νεκρός και τραυματίες στο Κουβέιτ από την ιρανική επίθεση
Σε τεντωμένο σχοινί 03.06.26

Ιράν: «Διαπραγματευόμαστε αλλά δεν εμπιστευόμαστε τις ΗΠΑ» – Νεκρός και τραυματίες στο Κουβέιτ από την ιρανική επίθεση

Ζημιές στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ και αναφορές για τραυματίες μετά την ιρανική επίθεση - Δεν κλείνει το παράθυρο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ παρά την ανταλλαγή πυρών

Σύνταξη
Το Μουντιάλ των μεταναστών: Το 25% των παικτών έχει γεννηθεί σε άλλη χώρα από αυτή που θα εκπροσωπήσει
Ποδόσφαιρο 03.06.26

Το Μουντιάλ των μεταναστών: Το 25% των παικτών έχει γεννηθεί σε άλλη χώρα από αυτή που θα εκπροσωπήσει

Περίπου 1200 ποδοσφαιριστές θα βρεθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά για το Μουντιάλ 2026 και πάνω από το 25% αυτών, θα εκπροσωπήσουν διαφορετική χώρα από αυτή στην οποία έχουν γεννηθεί.

Σύνταξη
Μαρινάκης: Δεν υποτιμούμε τον Τσίπρα, αλλά δεν είναι ηθικό να ρίχνει το ανάθεμα σε εκείνους με τους οποίους συνεργάστηκε
Interview 03.06.26

Μαρινάκης: Δεν υποτιμούμε τον Τσίπρα, αλλά δεν είναι ηθικό να ρίχνει το ανάθεμα σε εκείνους με τους οποίους συνεργάστηκε

Οι μεγάλες αλλαγές έρχονται από πολιτικές προτάσεις και όχι από προσωπικές ατζέντες και εναλλαγές προσώπων, τονίζει ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας για το πολιτικό σκηνικό και τη δημιουργία νέων κομμάτων. Εστιάζοντας στον Αλέξη Τσίπρα, κάνει αναφορές στο 2015 και αναρωτιέται «πώς προσπαθεί να επανέλθει ως σύγχρονος κεντροαριστερός Ευρωπαίος πολιτικός χωρίς μια αυτοκριτική;». Ξεκαθαρίζει ότι η ΝΔ θέλει αυτοδυναμία, τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη επιλογή για συγκυβέρνηση, αλλά «πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι ο ηττημένος». Ρίχνει γέφυρες στον Αντώνη Σαμαρά, ενώ προσεκτικές είναι οι αναφορές του στον Γρηγόρη Δημητριάδη, για τον οποίο ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει θέμα επιστροφής σε ενεργό ρόλο.

Σύνταξη
Το Ινστιτούτο Τσίπρα ανοίγει τη συζήτηση για την Ψηφιακή Κυριαρχία – «Ποιος κρατάει τα κλειδιά του Ψηφιακού Κράτους;»
Πολιτική 03.06.26

Το Ινστιτούτο Τσίπρα ανοίγει τη συζήτηση για την Ψηφιακή Κυριαρχία – «Ποιος κρατάει τα κλειδιά του Ψηφιακού Κράτους;»

Η παρέμβαση από το Ινστιτούτο Τσίπρα έρχεται σε μια συγκυρία όπου η συζήτηση για την ψηφιοποίηση του κράτους δεν μπορεί να μένει μόνο στην ευκολία του χρήστη. «Στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, των δεδομένων και των cloud υποδομών, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν το κράτος χρησιμοποιεί τεχνολογία. Είναι ποιος την ελέγχει. Ποιος κατέχει τη γνώση. Ποιος συγκεντρώνει τα δεδομένα» αναφέρει το ΙΝΑΤ

Σύνταξη
Το οικόπεδο του Βρεφοκομείου Αθηνών στο επίκεντρο συνάντησης των Δημάρχων Αθηναίων και Παλαιού Φαλήρου
Αυτοδιοίκηση 03.06.26

Το οικόπεδο του Βρεφοκομείου Αθηνών στο επίκεντρο συνάντησης των Δημάρχων Αθηναίων και Παλαιού Φαλήρου

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό των Δημοτικών Αρχών της Αθήνας και του Παλαιού Φαλήρου, για την ενίσχυση και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών των πόλεων, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Σύνταξη
Η Οδύσσεια, ο Spider-Man και η άβολη συζήτηση του Τομ Χόλαντ
Culture Live 03.06.26

Ο Κρίστοφερ Νόλαν, η Οδύσσεια και ο Spider-Man: Ο Τομ Χόλαντ για την πιο άβολη συζήτηση της καριέρας του

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τομ Χόλαντ πρωταγωνιστεί σε δύο υπερπαραγωγές - στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν και τον νέο Spider-Man. Και αποκάλυψε πως κατάφερε να τα χωρέσει όλα στο πρόγραμμά του

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δίκη για τα Τέμπη: Το «κατηγορώ» του Ψαρόπουλου, αυτοί έχουν ευθύνη για τη σύγκρουση – Απαράδεκτη η δήλωση του δημοσίου
Ελλάδα 03.06.26

Δίκη για τα Τέμπη: Το «κατηγορώ» του Ψαρόπουλου, αυτοί έχουν ευθύνη για τη σύγκρουση – Απαράδεκτη η δήλωση του δημοσίου

Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη με τις τοποθετήσεις συνηγόρων επί των δηλώσεων υποστήριξης της κατηγοριών και της πρότασης της εισαγγελέως. «Το δημόσιο υιοθετεί το αφήγημα του ανθρώπινου λάθους», είπε η συνήγορος Μαρία Χατζηκωνσταντίνου

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Πανελλαδικές 2026: Όλες οι απαντήσεις σε Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία
ΓΕΛ 03.06.26 Upd: 12:38

Πανελλαδικές 2026: Όλες οι απαντήσεις σε Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία

Οι Πανελλαδικές συνεχίστηκαν σήμερα για τους υποψήφιους των ΓΕΛ με την εξέταση σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία - Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τις απαντήσεις

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026
Cookies