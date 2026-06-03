Ινδία: Φωτιά σε ξενοδοχείο στο Νέο Δελχί – Τουλάχιστον 21 νεκροί, πηδούσαν από ορόφους για να σωθούν
Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχουν μέχρι στιγμής διασωθεί μετά από φωτιά σε ξενοδοχείο στο Νέο Δελχί.
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Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο στο Νέο Δελχί, ανακοίνωσε η αστυνομία, σε ένα από τα χειρότερα τέτοια δυστυχήματα που έχουν σημειωθεί στην ινδική πρωτεύουσα τα τελευταία χρόνια.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το ξενοδοχείο βρίσκεται στην περιοχή Μαλβίγια Ναγκάρ στο νότιο Δελχί, μια κατοικημένη περιοχή που είναι δημοφιλής στους φοιτητές και στους νεαρούς επαγγελματίες.
At least 10 people were killed after a major fire broke out at a restaurant in Malviya Nagar, New Delhi, India.- Officials says. pic.twitter.com/LyeUUb1S1a
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 3, 2026
Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχουν μέχρι στιγμής διασωθεί, είπε η αστυνομία.
Πλάνα που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση δείχνουν ένα φλεγόμενο κτίριο, καπνό να υψώνεται στον ουρανό, απανθρακωμένη την πρόσοψη του κτιρίου και κατοίκους να παρακολουθούν στον δρόμο.
JUST IN – At least 21 dead in New Delhi hotel fire: police pic.twitter.com/r1pSFQo493
— Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 3, 2026
Επίσης διακρίνονται δύο ένοικοι να πηδούν στο κενό από ψηλούς ορόφους του κτιρίου.
“Λέγεται ότι υπήρχε εστιατόριο στο ισόγειο του κτιρίου… είναι πολύ πιθανό η φωτιά να συνδέεται με αυτό το εστιατόριο”, είπε στους δημοσιογράφους ο τοπικός αξιωματούχος Τζιτέντρα Κουμάρ.
#InPics | Fire Breaks Out At Restaurant In Delhi’s Malviya Nagar, 11 Rescuedhttps://t.co/pH2jX7FqAr
📸: @camrakesh pic.twitter.com/IxNoo7mxjo
— NDTV (@ndtv) June 3, 2026
Ο πρωθυπουργός της χώρας Ναρέντρα Μόντι χαρακτήρισε τραγική την απώλεια ζωών και έστειλε τα συλλυπητήριά του σε όσους έχασαν οικείους τους, ενώ ευχήθηκε και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.
#InPics | At least 21 people were killed after a fire broke out at a restaurant in south #Delhi‘s #MalviyaNagar area on Wednesday morning, officials said.
📸: Jatin Kumar / TOI pic.twitter.com/U6sFzsYd2P
— The Times Of India (@timesofindia) June 3, 2026
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