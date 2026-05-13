Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 47χρονος εργάτης στη νότια Τουρκία, έπειτα από μεγάλη φωτιά και ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής βιοντίζελ στο Μερσίν. Το περιστατικό έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις πλήρωσης της εταιρείας, στην περιοχή Καζανλί της επαρχίας Ακντενίζ.

Βίντεο:

Mersin’de faaliyet gösteren bir yağ fabrikasında çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti. Yangının halen kontrol altına alınamadığı bildirildi.https://t.co/sMCmrPWzmv pic.twitter.com/yLKVqAlgwl — Habertürk (@Haberturk) May 13, 2026

Όπως μεταδίδει το CNN Turk, η πυρκαγιά ξεκίνησε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, προκαλώντας στη συνέχεια σφοδρή έκρηξη σε δεξαμενή καυσίμων. Η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια που ο 47χρονος εργάτης εκτινάχθηκε, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος από ύψος περίπου 20 μέτρων. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του.

🔥Fire and explosion at an oil refinery storage facility in Mersin, Türkiye: one person died. A fire broke out in a fuel tank at an oilseed processing and biodiesel production facility in Mersin’s Kazanlı neighborhood on Wednesday afternoon. Multiple fire crews were dispatched… pic.twitter.com/GAnIFhQ83o — News.Az (@news_az) May 13, 2026

Η κατάσταση στο εργοστάσιο αποτυπώνεται στα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, όπου φαίνονται οι φλόγες να τυλίγουν τις δεξαμενές και ένα τεράστιο σύννεφο πυκνού μαύρου καπνού να υψώνεται στον ουρανό, ορατό από απόσταση πολλών χιλιομέτρων.

Mersin’deki fabrika yangını: 1 işçi hayatını kaybetti – https://t.co/wsbYqtDcAK — BursaTanık Gazetesi (@bursatanik) May 13, 2026

Τις πρώτες στιγμές, η φωτιά αντιμετωπίστηκε από τα συνεργεία της ίδιας της εγκατάστασης, ενώ στη συνέχεια κατέφθασαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Οι Αρχές προχώρησαν άμεσα σε εκκένωση τμημάτων του εργοστασίου και απομάκρυναν τα βυτιοφόρα από τον χώρο για να αποτρέψουν τα χειρότερα. Οι προσπάθειες κατάσβεσης βρίσκονται σε εξέλιξη, αντιμετωπίζοντας σοβαρά εμπόδια λόγω της παρουσίας εξαιρετικά εύφλεκτων υλικών στα σιλό πετρελαίου, ενώ παράλληλα έχει ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.