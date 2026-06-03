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Νορβηγία: Σε σοβαρή κατάσταση η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ – H κόρη της επέστρεψε από την Αυστραλία
Κόσμος 03 Ιουνίου 2026, 13:48

Νορβηγία: Σε σοβαρή κατάσταση η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ – H κόρη της επέστρεψε από την Αυστραλία

Η 52χρονη Μέτε-Μάριτ διαγνώστηκε το 2018 με μια σπάνια μορφή πνευμονικής ίνωσης

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Η κόρη της πριγκίπισσας της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ, διέκοψε τις σπουδές της στην Αυστραλία και επέστρεψε σήμερα στο Όσλο για να βρίσκεται στο πλευρό της μητέρας της, η οποία είναι σοβαρά άρρωστη.

Το Παλάτι ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο ότι η Μέτε-Μάριτ ενδέχεται σύντομα να αναγκαστεί να υποβληθεί σε μια επικίνδυνη μεταμόσχευση

Η πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, η οποία σπουδάζει Κοινωνικές Επιστήμες στο πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ από πέρυσι, έφτασε στη Νορβηγία σήμερα το πρωί για να συναντήσει τη Μέτε-Μάριτ, η οποία πάσχει από μια χρόνια πνευμονική νόσο και της οποίας η υγεία επιδεινώθηκε πρόσφατα.

Η 52χρονη Μέτε-Μάριτ διαγνώστηκε το 2018 με μια σπάνια μορφή πνευμονικής ίνωσης, μια ασθένεια που προκαλεί δυσκολίες στην αναπνοή και την έχει αναγκάσει να μειώσει τα επίσημα καθήκοντά της.

Ο σύζυγός της, ο πρίγκιπας διάδοχος Χάακον, ο οποίος επισκέπτεται την Ιαπωνία, θα αναχωρήσει μια ημέρα νωρίτερα από το προγραμματισμένο, δηλαδή σήμερα.

«Είμαστε μια οικογένεια στην οποία όλοι μετράνε, οπότε αντλούμε δύναμη από το να βρισκόμαστε και να είμαστε μαζί», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Τόκιο.

«Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, η κατάσταση της πριγκίπισσας είναι σοβαρή», πρόσθεσε.

Το Παλάτι ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο ότι η Μέτε-Μάριτ ενδέχεται σύντομα να αναγκαστεί να υποβληθεί σε μια επικίνδυνη μεταμόσχευση.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατων δημόσιων εμφανίσεων, η πριγκίπισσα έφερε εξοπλισμό αναπνευστικής υποστήριξης – ρινική κάνουλα συνδεδεμένη με μηχάνημα οξυγόνου.

Εκτός από τα προβλήματα υγείας της, η Μέτε-Μάριτ πέρασε και άλλες δυσκολίες τους τελευταίους μήνες.

Η δημοσιοποίηση εγγράφων στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη Ιανουαρίου αποκάλυψε την εκτεταμένη και μερικές φορές προσωπική αλληλογραφία της με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν, μεταξύ 2011 και 2014.

Επίσης, βρέθηκε αντιμέτωπη με τα προβλήματα του γιου της με τη δικαιοσύνη. Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, καρπός μιας σχέσης της πριν από τον γάμο της με τον Χάακον το 2001, δικάστηκε νωρίτερα φέτος για βιασμό και επανειλημμένη βία κατά πρώην συντρόφου, κατηγορίες που αρνείται.

Η ετυμηγορία αναμένεται στις 15 Ιουνίου.

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