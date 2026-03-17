Πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ: Ραγδαία επιδείνωση της υγείας της, ύποπτη απουσία από δημόσιες εμφανίσεις

Η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς η υγεία της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ παρουσίασε νέα επιδείνωση, αναγκάζοντάς την να αποσυρθεί από τις επερχόμενες επίσημες υποχρεώσεις.

Παράλληλα η μοναρχία κλυδωνίζεται από δικαστικές περιπέτειες και αποκαλύψεις για το παρελθόν της ίδιας και του γιου της.

Η μάχη της 52χρονης πριγκίπισσας με τη χρόνια πνευμονική νόσο προσθέτει ένα ακόμη βαρύ φορτίο στους ώμους του διαδόχου Χάακον.

Η εκπρόσωπος του παλατιού επιβεβαίωσε στο πρακτορείο DPA ότι η κατάσταση της Μέτε-Μάριτ δεν της επιτρέπει να παραστεί στην επίσημη υποδοχή του βασιλικού ζεύγους του Βελγίου την ερχόμενη εβδομάδα.

Η πριγκίπισσα δίνει εδώ και χρόνια μια αθόρυβη αλλά σκληρή μάχη με μια σπάνια μορφή πνευμονικής ίνωσης, μια χρόνια πάθηση που προκαλεί δύσπνοια και σοβαρή κόπωση.

Οι τελευταίες πληροφορίες από την αυλή της Νορβηγίας αναφέρουν πως η επιδείνωση είναι τέτοια που η μεταμόσχευση πνεύμονα θεωρείται πλέον η μοναδική οριστική λύση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της.

Υπό το βάρος των αποκαλύψεων

Η σωματική υγεία της Μέτε-Μάριτ φαίνεται να επηρεάζεται άμεσα από την έντονη ψυχολογική πίεση των τελευταίων μηνών.

Οι νέες λεπτομέρειες που ήρθαν στο φως σχετικά με τις επαφές της στο παρελθόν με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Νορβηγία.

Παρά το γεγονός ότι η ίδια έχει εκφράσει στο παρελθόν τη λύπη της για τη γνωριμία αυτή, η αναζωπύρωση της υπόθεσης μέσω των πρόσφατων αποκαλύψεων θέτει τη δημόσια εικόνα της υπό αυστηρή κριτική.

Οικογενειακές θύελλες

Σαν να μην έφταναν τα προβλήματα υγείας, η πριγκίπισσα καλείται να διαχειριστεί τη δικαστική περιπέτεια του πρωτότοκου γιου της από προηγούμενη σχέση, Μάριους Μποργκ Χόιμπι.

Ο Χόιμπι βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε δίκη αντιμετωπίζοντας πολλαπλές κατηγορίες, ανάμεσα στις οποίες και τέσσερις κατηγορίες για βιασμό, μια υπόθεση που έχει σοκάρει τη νορβηγική κοινή γνώμη.

Η Μέτε-Μάριτ σπάνια απουσιάζει από τις επίσημες επισκέψεις. Από το 2001 έχει χάσει μόλις τρεις κρατικές εκδηλώσεις, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της τωρινής της κατάστασης.

Αβέβαιη η επόμενη μέρα

Η επιδείνωση της υγείας της Μέτε-Μάριτ έρχεται σε μια στιγμή που η σταθερότητα του θρόνου δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε.

Με τον διάδοχο Χάακον να αναλαμβάνει όλο και περισσότερες ευθύνες, η σκιά της ασθένειας της συζύγου του και τα οικογενειακά σκάνδαλα δημιουργούν ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας.

Η νορβηγική κοινωνία παρακολουθεί τις εξελίξεις με τη μοναρχία στη χώρα να αμφισβητείται και την αποδοχή του θεσμού σε ιστορικά χαμηλά ποσοστά.