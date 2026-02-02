newspaper
Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
02.02.2026 | 10:46
Μεγάλη κατολίσθηση στην Ιόνια οδό – Έκλεισε και στα δύο ρεύματα [Βίντεο]
Νορβηγία: Ο πρωθυπουργός λέει ότι η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ επέδειξε κακή κρίση στις επαφές της με τον Έπσταϊν
Κόσμος 02 Φεβρουαρίου 2026, 15:19

Νορβηγία: Ο πρωθυπουργός λέει ότι η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ επέδειξε κακή κρίση στις επαφές της με τον Έπσταϊν

Το Σάββατο, η Μέτε-Μάριτ, η σύζυγος του διαδόχου του θρόνου Χάακον, ζήτησε συγγνώμη που διατηρούσε επαφές, λέγοντας ότι επέδειξε κακή κρίση.

Σύνταξη
Η πριγκίπισσα διάδοχος της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ επέδειξε εσφαλμένη κρίση στις επαφές της με τον Τζέφρι Έπσταϊν, δήλωσε σήμερα Δευτέρα ο πρωθυπουργός της σκανδιναβικής χώρας, μετά τις νέες αποκαλύψεις για τις σχέσεις της με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή.

Νέα αρχεία που σχετίζονται με τον Έπσταϊν και δημοσιεύθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την Παρασκευή περιελάμβαναν εκτεταμένη αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ της Μέτε-Μάριτ και του Έπσταϊν αφότου κρίθηκε ένοχος για σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών το 2008.

Το Σάββατο, η Μέτε-Μάριτ, η σύζυγος του διαδόχου του θρόνου Χάακον, ζήτησε συγγνώμη που διατηρούσε επαφές, λέγοντας ότι επέδειξε κακή κρίση. Σήμερα ο Στέρε συμφώνησε μαζί της.

«Χρησιμοποιώ πραγματικά τα δικά της λόγια. Λέει ότι επέδειξε κακή κρίση. Συμφωνώ και νομίζω ότι αξίζει να το πω αυτό όταν μου ζητηθεί η γνώμη μου γι’ αυτό», δήλωσε ο Στέρε στους δημοσιογράφους.

Ερωτηθείς αν έχει έρθει σε επαφή με τα ανάκτορα για το θέμα, ο Στέρε απάντησε αρνητικά.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι η Μέτε-Μάριτ και άλλοι εξέχοντες Νορβηγοί που κατονομάστηκαν στα τελευταία έγγραφα του Έπσταϊν που δημοσιεύθηκαν, θα πρέπει να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εμπλοκή τους με τον αποθανόντα χρηματιστή.

«Έχουμε διαπιστώσει ότι οι πληροφορίες που προέκυψαν έχουν ρίξει περισσότερο φως στο θέμα από ό,τι είχε ειπωθεί προηγουμένως», δήλωσε ο Στέρε. «Ίσως είναι λογικό να πούμε ότι θα πρέπει να εξηγήσουν την έκταση των επαφών που έχουν πραγματοποιηθεί».

«Μετανιώνω βαθιά γι’ αυτό»

Η δημοσίευση των νέων εγγράφων του Έπσταϊν έρχεται σε μια εποχή πολλαπλών προκλήσεων για τη βασιλική οικογένεια, με τον γιο της Μέτε-Μάριτ, τον Μάριους, από μια σχέση πριν από τον γάμο της με τον πρίγκιπα διάδοχο Χάακον, να αντιμετωπίζει δίκη για κατηγορίες βιασμού και ενδοοικογενειακής βίας. Η υπόθεση ξεκινά αύριο, Τρίτη.

«Πρέπει να αναλάβω την ευθύνη που δεν διερεύνησα διεξοδικότερα το υπόβαθρο του Έπσταϊν και που δεν συνειδητοποίησα νωρίτερα τι είδους άνθρωπος ήταν», δήλωσε η Μέτε-Μάριτ στο Reuters μέσω των ανακτόρων.

«Λυπάμαι βαθιά γι’ αυτό και είναι μια ευθύνη που πρέπει να αναλάβω. Επέδειξα κακή κρίση και μετανιώνω που είχα οποιαδήποτε επαφή με τον Έπσταϊν. Είναι απλώς ντροπιαστικό».

Η γενικά χαμηλών τόνων μοναρχία είναι δημοφιλής στους 5,6 εκατομμύρια κατοίκους της Νορβηγίας.

Περίπου 70% των Νορβηγών υποστηρίζουν τη μοναρχία ως θεσμό, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Norstat για τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή και διεξήχθη σε 1.030 άτομα τον Ιανουάριο. Η δημοσκόπηση δημοσιεύθηκε πριν από τη δημοσίευση των τελευταίων εγγράφων για τον Έπσταϊν.

