Εκτός συνόρων ταξιδεύει η είδηση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.). Ο Αλέξης Τσίπρας, με φόντο την Ακρόπολη, στο Θησείο, άνοιξε τον βηματισμό του και εμφανίστηκε έτοιμος να αποτελέσει το αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη στις εκλογές, όποτε αυτές γίνουν.

Σε νέες θάλασσες ρίχνεται ο Αλέξης Τσίπρας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.)

Στον διεθνή Τύπο η πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού δεν πέρασε απαρατήρητη. Οι ανταποκρίσεις από την Αθήνα φιλοξενούνται στις μεγαλύτερες ειδησεογραφικές ιστοσελίδες.

Διεθνή πρακτορεία και κορυφαίοι ειδησεογραφικοί ιστότοποι μεταδίδουν το κλίμα από την εκδήλωση και περιγράφουν το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα που αλλάζει…

Το Associated Press για τον «μαχητικό Έλληνα ηγέτη του κινήματος κατά της λιτότητας»

Το Associated Press αναφέρεται στον «μαχητικό Έλληνα ηγέτης του κινήματος κατά της λιτότητας, ο οποίος επέκρινε σφοδρά τις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους της χώρας» που «επέστρεψε στην πολιτική, εν όψει των εκλογών του επόμενου έτους».

Ενημερώνει το αναγνωστικό κοινό για την ίδρυση του νέου κόμματος «υπό τις επευφημίες των υποστηρικτών του σε μια υπαίθρια εκδήλωση στους πρόποδες της Ακρόπολης».

Μεταφέρει μέρος της ομιλίας Τσίπρα στο Θησείο και σκιαγραφεί την πολιτική διαδρομή του πρώην πρωθυπουργού από την ημέρα που ανέλαβε την εξουσία. Σημειώνει πως «επιδιώκει να αμφισβητήσει τον συντηρητικό πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την προσπάθειά του να εκλεγεί για τρίτη θητεία».

Συμπεριλαμβάνει μέρος των προτάσεων του πρώην πρωθυπουργού και στέκεται ιδιαίτερα στον επικριτικό του λόγο για τους «στενούς δεσμούς» της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου».

-Ο βρετανικός independent αναμεταδίδει το τηλεγράφημα του Associated Press με τίτλο: «Ο πρώην ηγέτης του κινήματος κατά της λιτότητας στην Ελλάδα, Αλέξης Τσίπρας, επιστρέφει στην πολιτική».

Στον γερμανικό Τύπο ο Αλέξης Τσίπρας

Η γερμανική FAZ μεταδίδει την ίδρυση νέου κόμματος «μπροστά στην Ακρόπολη» σηματοδοτώντας την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα «στην ενεργό πολιτική».

Κάνει αναφορά στις δύο εκλογικές ήττες του πρώην πρωθυπουργού το 2019 και το 2023, στο βιβλίο που έγραψε («Ιθάκη») και την απόφαση του να επιστρέψει με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Κάνει αναφορά στην ομιλία του και τη σφοδρή κριτική που άσκησε στη «συντηρητική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία βρίσκεται στην εξουσία από το 2019».

Με την ίδρυση του νέου κόμματος, γράφει, «ο Τσίπρας ξεκινά ουσιαστικά τον αγώνα για την ανασύνταξη του αριστερού και κεντροαριστερού πολιτικού φάσματος στην Ελλάδα».

Το POLITICO για την επιστροφή Τσίπρα

«Ο πρώην πρωθυπουργός Τσίπρας επιδιώκει να ενώσει την κατακερματισμένη αντιπολίτευση της Ελλάδας με ένα νέο κόμμα» είναι ο τίτλος του POLITICO και της ανταπόκρισης από την Αθήνα που φιλοξενεί στις σελίδες του.

«Ο Τσίπρας, ο οποίος έχασε την εξουσία το 2019, απέκτησε διεθνή φήμη ως ηγέτης του ριζοσπαστικού κόμματος ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο αντιπαρατέθηκε στις Βρυξέλλες και το Βερολίνο, στο αποκορύφωμα της κρίσης χρέους της ευρωζώνης» είναι η περιγραφή που κάνει εισαγωγικά.

Παρουσίασε το νέο του κόμμα σε μια ομιλία 40 λεπτών στο κέντρο της Αθήνας, με φόντο την φωτισμένη Ακρόπολη, χαιρετώντας χιλιάδες υποστηρικτές του, μεταδίδει το έγκυρο POLITICO χαρακτηρίζοντας «αμφιλεγόμενο» το ακρωνύμιο που επέλεξε να δώσει στο νέο κόμμα.

Η προσπάθεια του Τσίπρα να επιστρέψει στην πρώτη γραμμή της πολιτικής σκηνής έρχεται σε μια περίοδο που δημοσκοπικά αποκαλύπτεται η βαθιά δυσαρέσκεια των Ελλήνων για την κατάσταση της χώρας, επισημαίνει το POLITICO περιγράφοντας την πολιτική κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα.

Το Bloomberg για την επιστροφή

Το άρθρο του Bloomberg αναφέρεται επίσης στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική σκηνή και στην ίδρυση του νέου του αριστερού πολιτικού κόμματος, με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.).

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας «ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου κόμματος» γράφει επισημαίνοντας τον κατακερματισμό στον πολιτικό χάρτη της Ελλάδας καθώς αυτή εισέρχεται σε μια προεκλογική χρονιά.

Συμπεριλαμβάνει τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα πως: «σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως την αλλαγή πολιτικής» και το ακρωνύμιο που επέλεξε για το κόμμα.

Σε Γαλλία και Τουρκία

Το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP μιλά για μια «φυσιογνωμία της ριζοσπαστικής αριστεράς στην Ευρώπη» και την απόφασή του να επιστρέψει στην ενεργό πολιτική σκηνή με «στόχο να νικήσει τον αρχηγό της δεξιάς κυβέρνησης, Κυριάκο Μητσοτάκη, στις εκλογές του επόμενου έτους».

Η είδηση της δημιουργίας νέου πολιτικού κόμματος ταξιδεύει, όπως ήταν αναμενόμενο και στη γειτονική Τουρκία. Το T24 φιλοξενεί ανταπόκριση με τις εξελίξεις στον ελληνικό πολιτικό χάρτη.