Σημαντική είδηση:
26.05.2026 | 11:35
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
Δεκάδες χημικά όπλα ανακαλύφθηκαν στη Συρία όπως αναφέρει αρμόδιος διεθνής οργανισμός
Κόσμος 26 Μαΐου 2026, 23:20

Δεκάδες χημικά όπλα ανακαλύφθηκαν στη Συρία όπως αναφέρει αρμόδιος διεθνής οργανισμός

Ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων - ΟΑΧΟ ανέφερε στη μηνιαία του έκθεση πως ανακαλύφθηκαν «δεκάδες μη δηλωμένα πυρομαχικά».

Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ) ανέφερε σήμερα ότι «δεκάδες μη δηλωμένα χημικά πυρομαχικά» ανακαλύφθηκαν στη Συρία, σε μηνιαία έκθεση για τις δραστηριότητές του στη χώρα.

Ο οργανισμός δήλωσε ότι ανέπτυξε στην αρχή του μήνα μια ομάδα αρμόδια για να διεξάγει δραστηριότητες με «στόχο να επαληθευτεί η ακρίβεια και η πληρότητα» της δήλωσης της Συρίας σε σχέση με το απόθεμα χημικών όπλων που διαθέτει σε εγκαταστάσεις «υψηλής προτεραιότητας» και «μη δηλωμένες» στις παράκτιες περιοχές της βόρειας Συρίας καθώς και στα κεντρικά της χώρας.

Ο ΟΑΧΟ δήλωσε ότι είναι «ήδη σε θέση να αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι δεκάδες μη δηλωμένα χημικά πυρομαχικά βρέθηκαν σε αρκετές από τις εγκαταστάσεις αυτές που δεν είχαν δηλωθεί, δίπλα σε χιλιάδες σελίδες εγγράφων», όπως σημειώνει το ΑΠΕ.

Η Συρία είχε ενταχθεί στον ΟΑΧΟ το 2013, και δέχτηκε να αποκαλύψει και να παραδώσει τα αποθέματα των χημικών της όπλων ενόψει της καταστροφής τους υπό την πίεση της Ρωσίας και των ΗΠΑ, ώστε και να αποκλειστεί η απειλή αεροπορικών πληγμάτων των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Ο ΟΑΧΟ εκτιμά ωστόσο ότι η δήλωση δεν ήταν πλήρης και πως και άλλα όπλα δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

Χημικά όπλα σε βόμβες, ρουκέτες και επιπλέον άγνωστες πρώτες ύλες

Τα πυρομαχικά που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα περιλαμβάνουν «αεροπορικές βόμβες και ρουκέτες», όπως και «χημικά προϊόντα και συναφές υλικό που ανακαλύφθηκαν χωριστά, η φύση των οποίων αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο ανάλυσης», διευκρίνισε η έκθεση.

Ο ΟΑΧΟ, του οποίου η έδρα είναι στη Χάγη, στην Ολλανδία, δήλωσε ότι είναι σε εξέλιξη η ανάπτυξη της ομάδας του στη Συρία και ότι οι δραστηριότητές της διεξάγονται σε συντονισμό με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τις  απαιτήσεις του Τμήματος Ασφάλειας και Προστασίας των Ηνωμένων Εθνών.

Τα αποτελέσματα της ανάπτυξης της ομάδας θα παρουσιαστούν σε πιο λεπτομερή έκθεση «εν ευθέτω χρόνω», διευκρίνισε ο οργανισμός.

Ο πρώην πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ είχε κατηγορηθεί επανειλημμένα ότι έκανε χρήση χημικών όπλων κατά τη διάρκεια των 13 χρόνων εμφυλίου πολέμου. Μετά την ανατροπή του το 2024, η τύχη των συριακών αποθεμάτων εγείρει έντονες ανησυχίες.

Ο υπουργός Εξωτερικών της νέας συριακής κυβέρνησης δεσμεύτηκε πέρυσι να διαλυθεί κάθε υπόλειμμα του προγράμματος χημικών όπλων του Άσαντ.

Τι αναφέρει το Reuters για τα ευρήματα

Σε αντίθεση με τις ασαφείς δηλώσεις που μεταφέρει το ΑΠΕ, το Reuters, το συριακό πρακτορείο SANA και άλλες πηγές στη Δυτική Ασία αναφέρουν πως τα όπλα ανακαλύφθηκαν από την προσωρινή συριακή κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε στο Reuters Σύρος αξιωματούχος: «Η μεταβατική ηγεσία της Συρίας εντόπισε υπολείμματα του μυστικού προγράμματος χημικών όπλων του πρώην προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ-Άσαντ, μεταξύ των οποίων πρώτες ύλες και πυρομαχικά παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή θανατηφόρων επιθέσεων με αέρια κατά τη διάρκεια του μακροχρόνιου εμφυλίου πολέμου της χώρας».

Οι συριακές αρχές έχουν επίσης συλλάβει 18 υπόπτους για φερόμενη συμμετοχή στο πρόγραμμα χημικών όπλων του Άσαντ, συμπεριλαμβανομένων υψηλόβαθμων στρατιωτικών, πολιτικών και τεχνικών αξιωματούχων, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Μοχάμαντ Κατούμπ, μόνιμος εκπρόσωπος της Συρίας στον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων στη Χάγη.

World
Μπέσεντ: Δεν υπάρχει «μαγική λύση» για τις υψηλές αποδόσεις

Μπέσεντ: Δεν υπάρχει «μαγική λύση» για τις υψηλές αποδόσεις

Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή νοημοσύνη: Το φιάσκο του πρώτου ευρωπαϊκού καφενείου με διεύθυνση τη Μόνα της Google Gemini

Τεχνητή νοημοσύνη: Το φιάσκο του πρώτου ευρωπαϊκού καφενείου με διεύθυνση τη Μόνα της Google Gemini

inWellness
inTown
Τουλάχιστον ένας νεκρός και εργάτες με χημικά εγκαύματα μετά από ρήξη δεξαμενής σε βιομηχανία
Κόσμος 26.05.26

Τουλάχιστον ένας νεκρός και εργάτες με χημικά εγκαύματα μετά από ρήξη δεξαμενής σε βιομηχανία

Με τα αμερικανικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για «αρκετούς νεκρούς» από σοβαρό δυστύχημα σε βιομηχανική εγκατάσταση στην Ουάσινγκτον, αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις.

Σύνταξη
Παραμένει πρώτη η AfD στη Γερμανία – Αντίθετοι οι πολίτες στην αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση
Δημοσκόπηση 26.05.26

Παραμένει πρώτη η AfD στη Γερμανία – Αντίθετοι οι πολίτες στην αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση

Το ξενοφοβικό κόμμα «Εναλλακτική για την Γερμανία» παραμένει πρώτο στις προτιμήσεις των Γερμανών, με τους Χριστιανοδημοκράτες και τους Πράσινους να ακολουθούν.

Σύνταξη
Γαλλία: Τραπεζίτης κακοποιούσε συστηματικά την πρώην σύντροφό του – «Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες»
Κόσμος 26.05.26

Γαλλία: Τραπεζίτης κακοποιούσε συστηματικά την πρώην σύντροφό του – «Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες»

«Σταμάτησα να μετράω στους 487 άντρες, μερικούς από τους οποίους είχα δει έως και 10 φορές», είπε για τους άντρες, στους οποίους περιλαμβάνονταν «φίλοι, συνάδελφοι και άγνωστοι».

Σύνταξη
Ιρλανδία: Θέλει να απαγορεύσει τις εισαγωγές αγαθών από ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
Κόσμος 26.05.26

Ιρλανδία: Θέλει να απαγορεύσει τις εισαγωγές αγαθών από ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Η Ιρλανδία, από τους σκληρούς επικριτές του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, υποσχέθηκε για πρώτη φορά να επιβάλει κυρώσεις στους ισραηλινούς οικισμούς τον Οκτώβριο του 2024

Σύνταξη
Ιράν: Ζητά την αποδέσμευση 24 δισ. δολαρίων από παγωμένα κεφάλαια για να προχωρήσει σε συμφωνία
Το τελευταίο εμπόδιο 26.05.26

Αποδέσμευση 24 δισ. δολαρίων από ιρανικά κεφάλαια ζητά η Τεχεράνη για να προχωρήσει η συμφωνία - Τα μισά μπροστά

Το Ιράν ζητά την αποδέσμευση του μισού ποσού πριν την υπογραφή της συμφωνίας και του υπολοίπου μετά τις 60 ημέρες όταν και θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για μόνιμο τερματισμό του πολέμου

Σύνταξη
Τα social media είναι τόσο βλαβερά για τα παιδιά όσο το κάπνισμα, σύμφωνα με τους Βρετανούς γιατρούς
Κόσμος 26.05.26

Τα social media είναι τόσο βλαβερά για τα παιδιά όσο το κάπνισμα, σύμφωνα με τους Βρετανούς γιατρούς

Η κυβέρνηση της Βρετανίας έχει ξεκινήσει διαβούλευση για τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών στα social media, περιλαμβανομένης μιας ενδεχόμενης απαγόρευσης της χρήσης τους από παιδιά κάτω των 16 ετών

Σύνταξη
Προειδοποιητικό μήνυμα Χαμενεΐ στις ΗΠΑ: «Δεν θα έχετε πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του Κόλπου»
Κόσμος 26.05.26

Προειδοποιητικό μήνυμα Χαμενεΐ στις ΗΠΑ: «Δεν θα έχετε πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του Κόλπου»

Το τελευταίο μήνυμα του Χαμενεΐ έρχεται καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Από τις απειλές… στην πρόσκληση του Ιράν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Η Τεχεράνη κερδίζει τον Τραμπ στην «Τέχνη της Συμφωνίας»
Πόλεμος και Ειρήνη 26.05.26

Από τις απειλές… στην πρόσκληση του Ιράν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Η Τεχεράνη κερδίζει τον Τραμπ στην «Τέχνη της Συμφωνίας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως θέλει να χρησιμοποιήσει τις Συμφωνίες του Αβραάμ ως όχημα για να «καλμάρει» το Ισραήλ αλλά και για να παρουσιάσει ένα αφήγημα νίκης προκειμένου να βγει από το αδιέξοδο στο Ιράν

Εντείνει την προσπάθειά του για τον Βασίλη Σπανούλη ο Άρης Betsson
Μπάσκετ 26.05.26

Εντείνει την προσπάθειά του για τον Βασίλη Σπανούλη ο Άρης Betsson

Ο Άρης Betsson εξακολουθεί να παίζει σε «στενό» μαρκάρισμα τον Βασίλη Σπανούλη προκειμένου ο Έλληνας τεχνικός να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Τι προσφέρει ο «Αυτοκράτορας» στον 44χρονο τεχνικό.

Σύνταξη
Οι δαίμονες του Τομ Χάρντι: Κρακ, αλκοόλ και η ακραία νύχτα στο Σόχο – «Θα πουλούσα τη μάνα μου για μια δόση»
Έκπτωτος 26.05.26

Οι δαίμονες του Τομ Χάρντι: Κρακ, αλκοόλ και η ακραία νύχτα στο Σόχο – «Θα πουλούσα τη μάνα μου για μια δόση»

Η είδηση της ξαφνικής απόλυσης του Τομ Χάρντι από την σειρά MobLand θύμησε σε όλους πως οι δαίμονες ενός σκοτεινού παρελθόντος ακόμη τον στοιχειώνουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΕΛΣΤΑΤ: Μειώνεται η πραγματική κατανάλωση – Πληθωριστικός τζίρος και απώλειες για τους «μικρούς»
ΕΛΣΤΑΤ 26.05.26

Κατεβάζει ταχύτητες η ιδιωτική κατανάλωση – Πληθωριστικός τζίρος και απώλειες για τους «μικρούς»

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το α' τρίμηνο του 2026 αποκαλύπτουν μια διχασμένη αγορά, με τα σούπερ μάρκετ να θριαμβεύουν και τις μικρές επιχειρήσεις να δυσκολεύονται να κρατηθούν στα πόδια τους

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τουλάχιστον ένας νεκρός και εργάτες με χημικά εγκαύματα μετά από ρήξη δεξαμενής σε βιομηχανία
Κόσμος 26.05.26

Τουλάχιστον ένας νεκρός και εργάτες με χημικά εγκαύματα μετά από ρήξη δεξαμενής σε βιομηχανία

Με τα αμερικανικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για «αρκετούς νεκρούς» από σοβαρό δυστύχημα σε βιομηχανική εγκατάσταση στην Ουάσινγκτον, αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για ένοπλη ληστεία σε ψιλικατζίδικο – Το είχαν σκάσει από τη φυλακή
Ελλάδα 26.05.26

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για ένοπλη ληστεία σε ψιλικατζίδικο – Το είχαν σκάσει από τη φυλακή

Πρόκειται για δύο 17χρονους κι έναν 15χρονο - Υπάλληλος του καταστήματος κράτησης φέρεται να αναγνώρισε από το βίντεο της ληστείας, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας, έναν από τους δράστες και ενημέρωσε σχετικά τις Αρχές.

Σύνταξη
Άνοιξε η πλατφόρμα υπογραφών στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη – Ολόκληρη η Ιδρυτική Διακήρυξη
Επικαιρότητα 26.05.26

Άνοιξε η πλατφόρμα υπογραφών στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη – Ολόκληρη η Ιδρυτική Διακήρυξη

Κάλεσμα για μια συμπαράταξη για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια απηύθυνε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησείο - Ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών της Ιδρυτικής Διακήρυξης

Σύνταξη
Παραμένει πρώτη η AfD στη Γερμανία – Αντίθετοι οι πολίτες στην αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση
Δημοσκόπηση 26.05.26

Παραμένει πρώτη η AfD στη Γερμανία – Αντίθετοι οι πολίτες στην αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση

Το ξενοφοβικό κόμμα «Εναλλακτική για την Γερμανία» παραμένει πρώτο στις προτιμήσεις των Γερμανών, με τους Χριστιανοδημοκράτες και τους Πράσινους να ακολουθούν.

Σύνταξη
Δύο συλλήψεις για εμπρησμούς από αμέλεια σε Αργολίδα και Αττική – Συνολικά 57 οι συλληφθέντες από 1η Ιανουαρίου
Ελλάδα 26.05.26

Δύο συλλήψεις για εμπρησμούς από αμέλεια σε Αργολίδα και Αττική – Συνολικά 57 οι συλληφθέντες από 1η Ιανουαρίου

Από την αρχή του έτους έχουν επιβληθεί συνολικά 345 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 282.362,76 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 57 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εμπρησμούς από αμέλεια

Σύνταξη
Κυβερνοασφάλεια: Ψεύτικα emails για παραβίαση προσωπικών δεδομένων
Τεχνολογία 26.05.26

Τα ψεύτικα emails που στοχεύουν στην παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων

Έχετε λάβει ποτέ email που να σας ενημερώνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να έχουν διαρρεύσει μετά από κυβερνοεπίθεση σε κάποια εταιρεία ή υπηρεσία που χρησιμοποιείτε;

Σύνταξη
Τα μυθικά χρήματα που πήρε ο Γκολομέεβ για το αμφιλεγόμενο παγκόσμιο ρεκόρ στους Αγώνες των Ντοπαρισμένων
Αθλητισμός & Σπορ 26.05.26

Τα μυθικά χρήματα που πήρε ο Γκολομέεβ για το αμφιλεγόμενο παγκόσμιο ρεκόρ στους Αγώνες των Ντοπαρισμένων

O Eλληνας Πρωταθλητής πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ στο Λας Βέγκας στη διοργάνωση που χαρακτηρίζεται ως «Αγώνες των Ντοπαρισμένων», με την κριτική να είναι κάτι παραπάνω από έντονη.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
ΕΛ.Α.Σ.: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το όνομα έκπληξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

ΕΛ.Α.Σ.: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το όνομα έκπληξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα

Όνομα υψηλού συμβολισμού με πολλαπλές αναγνώσεις επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα, με το ακρωνύμιο να είναι ΕΛ.Α.Σ., λέξη ιερή με βαριά ιστορία για την Ελλάδα, αλλά και την Αριστερά. Η επιλογή του ονόματος συνεπής με το στόχο του εγχειρήματος: εστιάζουμε σε όσα μας ενώνουν και εμπνέουν για κοινούς αγώνες και υψηλό όραμα.

Σύνταξη
«Πάρτι» στη Νέα Υόρκη με την πρόκριση των Νικς – Στα χνάρια του πατέρα του, ο Τζέιλεν Μπράνσον
On Field 26.05.26

«Πάρτι» στη Νέα Υόρκη με την πρόκριση των Νικς – Στα χνάρια του πατέρα του, ο Τζέιλεν Μπράνσον

Η Νέα Υόρκη «σκούπισε» και το Κλίβελαντ και είναι στους τελικούς του NBA. MVP των τελικών της Ανατολής ο Μπράνσον που βαδίζει στα… χνάρια του πατέρα του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οι 7 βασικές δεσμεύσεις της Ιδρυτικής Διακήρυξης του Αλέξη Τσίπρα
Επικαιρότητα 26.05.26

Οι 7 βασικές δεσμεύσεις της Ιδρυτικής Διακήρυξης του Αλέξη Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε τις 7 βασικές δεσμεύσεις της διακήρυξης του νέου κόμματος, με σκοπό μια ηθική Επανάσταση που θα βάλει «φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σ’ αυτή»

Σύνταξη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

