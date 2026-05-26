Δεκάδες χημικά όπλα ανακαλύφθηκαν στη Συρία όπως αναφέρει αρμόδιος διεθνής οργανισμός

Ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ) ανέφερε σήμερα ότι «δεκάδες μη δηλωμένα χημικά πυρομαχικά» ανακαλύφθηκαν στη Συρία, σε μηνιαία έκθεση για τις δραστηριότητές του στη χώρα.

Ο οργανισμός δήλωσε ότι ανέπτυξε στην αρχή του μήνα μια ομάδα αρμόδια για να διεξάγει δραστηριότητες με «στόχο να επαληθευτεί η ακρίβεια και η πληρότητα» της δήλωσης της Συρίας σε σχέση με το απόθεμα χημικών όπλων που διαθέτει σε εγκαταστάσεις «υψηλής προτεραιότητας» και «μη δηλωμένες» στις παράκτιες περιοχές της βόρειας Συρίας καθώς και στα κεντρικά της χώρας.

Ο ΟΑΧΟ δήλωσε ότι είναι «ήδη σε θέση να αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι δεκάδες μη δηλωμένα χημικά πυρομαχικά βρέθηκαν σε αρκετές από τις εγκαταστάσεις αυτές που δεν είχαν δηλωθεί, δίπλα σε χιλιάδες σελίδες εγγράφων», όπως σημειώνει το ΑΠΕ.

Η Συρία είχε ενταχθεί στον ΟΑΧΟ το 2013, και δέχτηκε να αποκαλύψει και να παραδώσει τα αποθέματα των χημικών της όπλων ενόψει της καταστροφής τους υπό την πίεση της Ρωσίας και των ΗΠΑ, ώστε και να αποκλειστεί η απειλή αεροπορικών πληγμάτων των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Ο ΟΑΧΟ εκτιμά ωστόσο ότι η δήλωση δεν ήταν πλήρης και πως και άλλα όπλα δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

Χημικά όπλα σε βόμβες, ρουκέτες και επιπλέον άγνωστες πρώτες ύλες

Τα πυρομαχικά που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα περιλαμβάνουν «αεροπορικές βόμβες και ρουκέτες», όπως και «χημικά προϊόντα και συναφές υλικό που ανακαλύφθηκαν χωριστά, η φύση των οποίων αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο ανάλυσης», διευκρίνισε η έκθεση.

Ο ΟΑΧΟ, του οποίου η έδρα είναι στη Χάγη, στην Ολλανδία, δήλωσε ότι είναι σε εξέλιξη η ανάπτυξη της ομάδας του στη Συρία και ότι οι δραστηριότητές της διεξάγονται σε συντονισμό με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Τμήματος Ασφάλειας και Προστασίας των Ηνωμένων Εθνών.

Τα αποτελέσματα της ανάπτυξης της ομάδας θα παρουσιαστούν σε πιο λεπτομερή έκθεση «εν ευθέτω χρόνω», διευκρίνισε ο οργανισμός.

Ο πρώην πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ είχε κατηγορηθεί επανειλημμένα ότι έκανε χρήση χημικών όπλων κατά τη διάρκεια των 13 χρόνων εμφυλίου πολέμου. Μετά την ανατροπή του το 2024, η τύχη των συριακών αποθεμάτων εγείρει έντονες ανησυχίες.

Ο υπουργός Εξωτερικών της νέας συριακής κυβέρνησης δεσμεύτηκε πέρυσι να διαλυθεί κάθε υπόλειμμα του προγράμματος χημικών όπλων του Άσαντ.

Τι αναφέρει το Reuters για τα ευρήματα

Σε αντίθεση με τις ασαφείς δηλώσεις που μεταφέρει το ΑΠΕ, το Reuters, το συριακό πρακτορείο SANA και άλλες πηγές στη Δυτική Ασία αναφέρουν πως τα όπλα ανακαλύφθηκαν από την προσωρινή συριακή κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε στο Reuters Σύρος αξιωματούχος: «Η μεταβατική ηγεσία της Συρίας εντόπισε υπολείμματα του μυστικού προγράμματος χημικών όπλων του πρώην προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ-Άσαντ, μεταξύ των οποίων πρώτες ύλες και πυρομαχικά παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή θανατηφόρων επιθέσεων με αέρια κατά τη διάρκεια του μακροχρόνιου εμφυλίου πολέμου της χώρας».

Οι συριακές αρχές έχουν επίσης συλλάβει 18 υπόπτους για φερόμενη συμμετοχή στο πρόγραμμα χημικών όπλων του Άσαντ, συμπεριλαμβανομένων υψηλόβαθμων στρατιωτικών, πολιτικών και τεχνικών αξιωματούχων, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Μοχάμαντ Κατούμπ, μόνιμος εκπρόσωπος της Συρίας στον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων στη Χάγη.