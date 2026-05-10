Το κουρδικό ζήτημα οξύνεται στη Συρία. Στην Χασάκα, συριακές σημαίες και πινακίδες χωρίς κουρδικό κείμενο κατέβηκαν για πολλοστή φορά , ενώ διαδηλωτές του Κόμματος Δημοκρατικής Ένωσης – PYD, αφαίρεσαν επιδεικτικά και ποδοπάτησαν τις νέες πινακίδες σε διοικητικά κτίρια.

Οι Κούρδοι στρατιωτικοί δεν κατέστειλαν αυτές τις κινήσεις, ενώ οι πολιτικές δομές των Κούρδων κατηγορούν ανοιχτά τον Αλ Σάρα για ανικανότητα συμβιβασμών υπέρ της κοινωνικής ειρήνης, όπως αναφέρει ο ρώσος αναλυτής Μιχαΐλ Σβίντσουκ στο Rybar.

Η κατάσταση σταδιακά ξεπερνά το απλό γλωσσικό ζήτημα. Πλέον, οι σημαίες της «Ροζάβα» εμφανίζονται όλο και πιο συχνά, ενώ οι αραβικές και συριακές φυλές, αντίθετα, αρχίζουν να υποστηρίζουν ανοιχτά τη Δαμασκό και να απαιτούν την αποκατάσταση της τάξης. Σε αυτό το πλαίσιο, αυξάνεται η πιθανότητα οι συριακές αρχές να ασκήσουν βία ενάντια στην κουρδική αντιπολίτευση.

Το Κόμμα της Δημοκρατικής Ένωσης, που κυβερνά την Ροζάβα, δήλωσε το Σάββατο ότι η προσθήκη της κουρδικής γλώσσας παράλληλα με την αραβική στις πινακίδες των κρατικών φορέων της περιοχής θα ενδυνάμωνε, και όχι θα αποδυνάμωνε, τη Δαμασκό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Rudaw.

Η δήλωση αυτή ήρθε εν μέσω δημόσιας κατακραυγής, αφού η προσωρινή κυβέρνηση επέμεινε να αποκλείσει την κουρδική γλώσσα από την εικονιζόμενη πινακίδα ενός δικαστικού μεγάρου στην επαρχία Χασάκα.

«Παράλληλα, πιστεύουμε ότι ο αποκλεισμός της κουρδικής γλώσσας από την πινακίδα του Δικαστικού Μεγάρου έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα αυτών των συμφωνιών και με την πορεία της εθνικής ενοποίησης που βασίζεται σε μια γνήσια συνεργασία μεταξύ όλων των Συρίων, με τρόπο που να διαφυλάσσει τη συριακή κυριαρχία και την ενότητα της χώρας», ανέφερε το PYD σε δήλωσή του.

Η προσθήκη της κουρδικής γλώσσας στις πινακίδες «αποτελεί πραγματική ενίσχυση της συριακής κυριαρχίας και δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδυνάμωσή της».

Το Δικαστικό Μέγαρο παραδόθηκε, αλλά η πινακίδα δίχασε

Οι αρχές της Ροζάβα παρέδωσαν πρόσφατα το δικαστικό μέγαρο στην Χασάκα σε κρατικούς αξιωματούχους, στο πλαίσιο της διαδικασίας ενσωμάτωσης που ακολούθησε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε νωρίτερα φέτος μεταξύ των κουρδοκρατούμενων Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων και της κυβέρνησης στη Δαμασκό, μετά από εβδομάδες συγκρούσεων.

Ωστόσο, η προσωρινή κυβέρνηση αφαίρεσε την περασμένη εβδομάδα μια πινακίδα από το κτίριο που περιλάμβανε την κουρδική γλώσσα και την αντικατέστησε με μια άλλη στα αραβικά και τα αγγλικά. Μια ομάδα Κούρδων, εξοργισμένη από την κίνηση αυτή, αφαίρεσε με τη βία τη νέα πινακίδα.

Όταν η κυβέρνηση εγκατέστησε μια άλλη το Σάββατο – αυτή τη φορά μόνο στα αραβικά – οι Κούρδοι την κατέβασαν και αυτή.

Η κυβέρνηση προέβη σε παρόμοια κίνηση στο Κομπάνι τις τελευταίες ημέρες, αλλά αργότερα πρόσθεσε τα κουρδικά στις πινακίδες μετά από δημόσια αντίδραση.

Μια πινακίδα του Δικαστικού Μεγάρου στο Αφρίν – γραμμένη στα αραβικά και τα τουρκικά – διαδόθηκε ευρέως από τους Κούρδους το Σάββατο, με πολλούς να αμφισβητούν γιατί η Δαμασκός αντιτάχθηκε στη συμπερίληψη των κουρδικών, μιας εθνικής γλώσσας της Συρίας, ενώ διατήρησε μια ξένη γλώσσα στην πινακίδα του Αφρίν.