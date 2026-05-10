Κυριακή 10 Μαϊου 2026
08.05.2026 | 23:44
Έκρηξη σκάφους στο Μαϊάμι μετά από πρόσκρουση σε ξέρα
Στη Συρία η επόμενη σύγκρουση μπορεί να αφορά τις πινακίδες στα δημόσια κτίρια των κουρδικών περιοχών
Κόσμος 10 Μαΐου 2026, 02:32

Στη Συρία η επόμενη σύγκρουση μπορεί να αφορά τις πινακίδες στα δημόσια κτίρια των κουρδικών περιοχών

Οι αρχές της Συρίας αντικατέστησαν τις δίγλωσσες πινακίδες σε δημόσια κτίρια σε αραβικά και κουρδικά με πινακίδες σε αραβικά. Διαδηλωτές τις κατέβασαν αψηφώντας τον προσωρινό πρόεδρο Αλ Σάρα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το κουρδικό ζήτημα οξύνεται στη Συρία. Στην Χασάκα, συριακές σημαίες και πινακίδες χωρίς κουρδικό κείμενο κατέβηκαν για πολλοστή φορά , ενώ διαδηλωτές του Κόμματος Δημοκρατικής Ένωσης – PYD, αφαίρεσαν επιδεικτικά και ποδοπάτησαν τις νέες πινακίδες σε διοικητικά κτίρια.

Οι Κούρδοι στρατιωτικοί δεν κατέστειλαν αυτές τις κινήσεις, ενώ οι πολιτικές δομές των Κούρδων κατηγορούν ανοιχτά τον Αλ Σάρα για ανικανότητα συμβιβασμών υπέρ της κοινωνικής ειρήνης, όπως αναφέρει ο ρώσος αναλυτής Μιχαΐλ Σβίντσουκ στο Rybar.

Η κατάσταση σταδιακά ξεπερνά το απλό γλωσσικό ζήτημα. Πλέον, οι σημαίες της «Ροζάβα» εμφανίζονται όλο και πιο συχνά, ενώ οι αραβικές και συριακές φυλές, αντίθετα, αρχίζουν να υποστηρίζουν ανοιχτά τη Δαμασκό και να απαιτούν την αποκατάσταση της τάξης. Σε αυτό το πλαίσιο, αυξάνεται η πιθανότητα οι συριακές αρχές να ασκήσουν βία ενάντια στην κουρδική αντιπολίτευση.

Το Κόμμα της Δημοκρατικής Ένωσης, που κυβερνά την Ροζάβα, δήλωσε το Σάββατο ότι η προσθήκη της κουρδικής γλώσσας παράλληλα με την αραβική στις πινακίδες των κρατικών φορέων της περιοχής θα ενδυνάμωνε, και όχι θα αποδυνάμωνε, τη Δαμασκό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Rudaw.

Η δήλωση αυτή ήρθε εν μέσω δημόσιας κατακραυγής, αφού η προσωρινή κυβέρνηση επέμεινε να αποκλείσει την κουρδική γλώσσα από την εικονιζόμενη πινακίδα ενός δικαστικού μεγάρου στην επαρχία Χασάκα.

«Παράλληλα, πιστεύουμε ότι ο αποκλεισμός της κουρδικής γλώσσας από την πινακίδα του Δικαστικού Μεγάρου έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα αυτών των συμφωνιών και με την πορεία της εθνικής ενοποίησης που βασίζεται σε μια γνήσια συνεργασία μεταξύ όλων των Συρίων, με τρόπο που να διαφυλάσσει τη συριακή κυριαρχία και την ενότητα της χώρας», ανέφερε το PYD σε δήλωσή του.

Η προσθήκη της κουρδικής γλώσσας στις πινακίδες «αποτελεί πραγματική ενίσχυση της συριακής κυριαρχίας και δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδυνάμωσή της».

Το Δικαστικό Μέγαρο παραδόθηκε, αλλά η πινακίδα δίχασε

Οι αρχές της Ροζάβα παρέδωσαν πρόσφατα το δικαστικό μέγαρο στην Χασάκα σε κρατικούς αξιωματούχους, στο πλαίσιο της διαδικασίας ενσωμάτωσης που ακολούθησε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε νωρίτερα φέτος μεταξύ των κουρδοκρατούμενων Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων και της κυβέρνησης στη Δαμασκό, μετά από εβδομάδες συγκρούσεων.

Ωστόσο, η προσωρινή κυβέρνηση αφαίρεσε την περασμένη εβδομάδα μια πινακίδα από το κτίριο που περιλάμβανε την κουρδική γλώσσα και την αντικατέστησε με μια άλλη στα αραβικά και τα αγγλικά. Μια ομάδα Κούρδων, εξοργισμένη από την κίνηση αυτή, αφαίρεσε με τη βία τη νέα πινακίδα.

Όταν η κυβέρνηση εγκατέστησε μια άλλη το Σάββατο – αυτή τη φορά μόνο στα αραβικά – οι Κούρδοι την κατέβασαν και αυτή.

Η κυβέρνηση προέβη σε παρόμοια κίνηση στο Κομπάνι τις τελευταίες ημέρες, αλλά αργότερα πρόσθεσε τα κουρδικά στις πινακίδες μετά από δημόσια αντίδραση.

Μια πινακίδα του Δικαστικού Μεγάρου στο Αφρίν – γραμμένη στα αραβικά και τα τουρκικά – διαδόθηκε ευρέως από τους Κούρδους το Σάββατο, με πολλούς να αμφισβητούν γιατί η Δαμασκός αντιτάχθηκε στη συμπερίληψη των κουρδικών, μιας εθνικής γλώσσας της Συρίας, ενώ διατήρησε μια ξένη γλώσσα στην πινακίδα του Αφρίν.

Κόσμος
Ντόναλντ Τραμπ – Σι Τζιπίνγκ: Γιατί αποτελούν ένα δυσλειτουργικό δίδυμο;

Ντόναλντ Τραμπ – Σι Τζιπίνγκ: Γιατί αποτελούν ένα δυσλειτουργικό δίδυμο;

ΗΑΕ: Ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι της αποχώρησης από τον ΟΠΕΚ

ΗΑΕ: Ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι της αποχώρησης από τον ΟΠΕΚ

Τεχεράνη και Ουάσινγκτον βρίσκονται μακριά από το τέλος της σύγκρουσης, αλλά στο Ορμούζ τα νέα είναι καλύτερα
Κόσμος 10.05.26

Τεχεράνη και Ουάσινγκτον βρίσκονται μακριά από το τέλος της σύγκρουσης, αλλά στο Ορμούζ τα νέα είναι καλύτερα

Οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν έχουν πλησιάσει καθόλου στο τέλος του πολέμου, ενώ ένα δεξαμενόπλοιο του Κατάρ πλέει προς το Στενά του Ορμούζ, με άδεια του Ιράν και αισιοδοξία για το άνοιγμα του περάσματος

Σύνταξη
Τουλάχιστον 70 νεκροί στο κεντρικό Μάλι σε επιθέσεις τρομοκρατών που σχετίζονται με την Αλ Κάιντα
Κόσμος 10.05.26

Τουλάχιστον 70 νεκροί στο κεντρικό Μάλι σε επιθέσεις τρομοκρατών που σχετίζονται με την Αλ Κάιντα

Οι επιθέσεις τρομοκρατών συνδεόμενων με την Αλ Κάιντα (JNIM) στο Μάλι συνεχίζονται, με τις τελευταίες επιθέσεις να κοστίζουν συνολικά την ζωή σε τουλάχιστον 70 άτομα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η 61η Μπιενάλε της Βενετίας άνοιξε τις πύλες της με Banksy και διαδηλώσεις
Κόσμος 10.05.26

Η 61η Μπιενάλε της Βενετίας άνοιξε τις πύλες της με Banksy και διαδηλώσεις

Με τις διαμαρτυρίες για την ρωσική συμμετοχή από τις Pussy Riot και εναντίον του Ισραήλ από διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης να συνεχίζονται, η Μπιενάλε της Βενετίας άνοιξε και επίσημα τις πύλες της

Σύνταξη
Έκρηξη σκάφους στο Μαϊάμι μετά από πρόσκρουση σε ξέρα – Τουλάχιστον 15 τραυματίες
Έρευνα σε εξέλιξη 09.05.26 Upd: 23:48

Έκρηξη σκάφους στο Μαϊάμι μετά από πρόσκρουση σε ξέρα – Τουλάχιστον 15 τραυματίες

Δεκαπέντε άτομα νοσηλεύονται μετά από πιθανή έκρηξη σκάφους στην παραλία Χολόβερ, σύμφωνα με την Πυροσβεστική του Μαϊάμι. Δεν είναι γνωστή η βαρύτητα των τραυματισμών τους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σκάνδαλο στη Βρετανία: Ιδιοκτήτης ομάδας και ο σύζυγός του κατηγορούνται για βιασμούς και σεξουαλική εκμετάλλευση
Ποδόσφαιρο 09.05.26

Σκάνδαλο στη Βρετανία: Ιδιοκτήτης ομάδας και ο σύζυγός του κατηγορούνται για βιασμούς και σεξουαλική εκμετάλλευση

Ο 57χρονος Μπάρι Ντρούιτ Μπάρλοου και ο σύντροφος κατηγορούνται ότι βίαζαν και εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά νεαρούς άνδρες. Είναι ανοιχτά ομοφυλόφιλοι, ο πρώτος με παιδί μέσω παρένθετης μητέρας.

Σύνταξη
Αναμνήσεις μίας πανδημίας: Γιατί ο φόβος και ο πανικός για τον Χανταϊό έρχονται πριν απ’ τις πληροφορίες
Υγεία 09.05.26

Αναμνήσεις μίας πανδημίας: Γιατί ο φόβος και ο πανικός για τον Χανταϊό έρχονται πριν απ’ τις πληροφορίες

Πάνω από 6 χρόνια αφού η COVID-19 αναδιαμόρφωσε την αίσθηση ασφάλειας που είχαμε, ακόμη και η αναφορά ενός νέου ιού μπορεί να ξυπνήσει φόβους που ο εγκέφαλός μας δεν έμαθε ποτέ να απομακρύνει εντελώς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι κάνει τους Ευρωπαίους να νιώθουν περήφανοι για τη χώρα τους; Σε τι προηγούνται οι Έλληνες
Κόσμος 09.05.26

Τι κάνει τους Ευρωπαίους να νιώθουν περήφανοι για τη χώρα τους; Σε τι προηγούνται οι Έλληνες

Η τέχνη της Αναγέννησης στην Ιταλία, η δημοκρατία στη Σουηδία και ο λαός στην Ισπανία... Οι πολίτες στην Ευρώπη ορίζουν την εθνική υπερηφάνεια με μοναδικούς τρόπους

Αναφορές για βάση ειδικών αποστολών του Ισραήλ σε έρημο του Ιράκ – Επιτέθηκαν σε μη εμπόλεμα μέρη
Κόσμος 09.05.26

Αναφορές για βάση ειδικών αποστολών του Ισραήλ σε έρημο του Ιράκ – Επιτέθηκαν σε μη εμπόλεμα μέρη

Η Wall Street Journal αποκάλυψε την ύπαρξη βάσης έρευνας και διάσωσης, καθώς και ειδικών επιχειρήσεων του Ισραήλ σε έρημο του Δυτικού Ιράκ, χωρίς να γνωστοποιήσει την ακριβή τοποθεσία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η πλατφόρμα του θανάτου: Το σκοτεινό μυστικό κάτω από τον μεγαλοπρεπή σιδηροδρομικό σταθμό του Μιλάνου
Binario 21 09.05.26

Η πλατφόρμα του θανάτου: Το σκοτεινό μυστικό κάτω από τον μεγαλοπρεπή σιδηροδρομικό σταθμό του Μιλάνου

Kάτω από τον μεγαλοπρεπή κεντρικό σταθμό του Μιλάνου κρύβεται μια ιστορία πολύ πιο σκοτεινή από ό,τι συνειδητοποιούν οι περισσότεροι ταξιδιώτες.  

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
New York Times: Η Κασπία γίνεται «σκιώδης διάδρομος» για ρωσική στρατιωτική βοήθεια στο Ιράν – Παρακάμπτονται τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 09.05.26

New York Times: Η Κασπία γίνεται «σκιώδης διάδρομος» για ρωσική στρατιωτική βοήθεια στο Ιράν – Παρακάμπτονται τα Στενά του Ορμούζ

Η Ρωσία παρέχει επίσης αγαθά που κανονικά θα διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία πλέον έχουν αποκλειστεί από το αμερικανικό ναυτικό, στο πλαίσιο του παγκόσμιου εμπορίου.

Δυτική Όχθη: Ένοπλοι Ισραηλινοί έποικοι ανάγκασαν Παλαιστίνιους να ξεθάψουν τη σορό του 80χρονου πατέρα τους
Δυτική Όχθη 09.05.26

Ένοπλοι Ισραηλινοί έποικοι ανάγκασαν Παλαιστίνιους να ξεθάψουν τη σορό του 80χρονου πατέρα τους

Το Σα-Νουρ, ένας από τους 19 παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη εκκενώθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου αποχώρησης του 2005. Η κυβέρνηση Νετανιάχου ενέκρινε την επανίδρυση του

Global Sumud Floatilla: Μετά από αυξανόμενη διεθνή πίεση το Ισραήλ θα απελευθερώσει τους δύο ακτιβιστές
Γάζα 09.05.26

Global Sumud Floatilla: Μετά από αυξανόμενη διεθνή πίεση το Ισραήλ θα απελευθερώσει τους δύο ακτιβιστές

Στις 29 Απριλίου, σε διεθνή ύδατα, δυνάμεις του Ισραήλ παρεμπόδισαν παράνομα 22 σκάφη που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια προς την Γάζα και συνέλαβαν 180 πολίτες. Δύο από αυτούς βρίσκοντα ακόμα υπό κράτηση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
