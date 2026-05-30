Κορυφαίοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι από ΗΠΑ και Κούβα συναντήθηκαν στο Γκουαντανάμο

Κορυφαίοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Κούβας συναντήθηκαν χθες Παρασκευή κοντά στη ναυτική βάση του Γκουαντάναμο, στο νοτιοανατολικό άκρο του νησιού, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (U.S. Southern Command ή SOUTHCOM),

Ο αμερικανός στρατηγός Φράνσις Ντόνοβαν συναντήθηκε με τον κουβανό στρατηγό Ρομπέρτο Λέγρα Σοτολόνγκο για «μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με θέματα επιχειρησιακής ασφάλειας», αναφέρει η ανάρτηση της SOUTHCOM στην πλατφόρμα Χ, η οποία συνοδεύεται από σχετική φωτογραφία.

Η Κούβα φέρεται να εξέτασε σενάρια για χρήση στρατιωτικών drones εναντίον της βάσης του Γκουαντάναμο, ακόμη και εναντίον αμερικανικών εδαφών, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης στις ΗΠΑ, όπως μετέφερε το ΑΠΕ.

Η Κούβα ως «εξαιρετική απειλή για την εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει πως η Κούβα, η οποία απέχει περίπου 150 χιλιόμετρα από τη Φλόριντα, αντιπροσωπεύει «εξαιρετική απειλή» για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, έχει κατ’ επανάληψη απειλήσει να πάρει τον έλεγχο της νησιωτικής χώρας.

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών έχουν επιδεινωθεί σημαντικά από τον Ιανουάριο, αφότου οι ΗΠΑ επέβαλαν de facto πετρελαϊκό αποκλεισμό της Κούβας, υιοθέτησαν κυρώσεις κατά εταιρειών και αξιωματούχων της νησιωτικής χώρας και απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο για μια υπόθεση που χρονολογείται από το 1996.

Ωστόσο, Ουάσινγκτον και Αβάνα δηλώνουν ότι συνεχίζουν τις διπλωματικές επαφές τους.

Στα μέσα Μαΐου, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ ταξίδεψε στην Αβάνα για συνομιλίες με κορυφαίους κουβανούς αξιωματούχους. Η προηγούμενη συνάντηση υψηλού επιπέδου είχε γίνει στην Αβάνα τη 10η Απριλίου. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που προσγειώθηκε αμερικανικό κυβερνητικό αεροσκάφος στην πρωτεύουσα της Κούβας έπειτα από δέκα χρόνια.