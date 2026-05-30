30.05.2026 | 00:07
Ελεύθεροι οι 12 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη
Κόσμος 30 Μαΐου 2026, 01:15

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις έλλειψης καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ

Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί προειδοποιούν πως αν συνεχιστεί το παράλληλο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από ΗΠΑ και Ιράν, ενδέχεται να υπάρξουν παγκόσμιες ελλείψεις καυσίμων

Πολλοί διεθνείς οργανισμοί, μεταξύ των οποίων το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και η Παγκόσμια Τράπεζα, προειδοποίησαν σήμερα ότι το καλοκαίρι θα υπάρξει κίνδυνος έλλειψης πετρελαίου εφόσον δεν επανέλθει σε κανονικά επίπεδα η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

«Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με ρυθμό ρεκόρ λόγω της μεγάλης απώλειας παραδόσεων» από τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, προειδοποίησαν σε κοινή ανακοίνωσή τους το ΔΝΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ), μετά τη σύσκεψη των επικεφαλής τους.

«Εάν οι θαλάσσιες μεταφορές δεν επανέλθουν στο φυσιολογικό, μια γρήγορη και συνεχής μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων πριν από την κορύφωση της ζήτησης το καλοκαίρι στο βόρειο ημισφαίριο θα αντιπροσώπευε αυξημένο κίνδυνο όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια (…) και ευρύτερα την ανθεκτικότητα της οικονομίας», προειδοποιούν στην ανακοίνωσή τους οι οργανισμοί αυτοόι.

Wall Street: Σε νέα ιστορικά υψηλά οι τρεις δείκτες, αισιοδοξία για συμφωνία στη Μ. Ανατολή

Αερομεταφορές: Πώς αποτυπώνεται στην οικονομία της ΕΕ η κρίση από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή

ΗΠΑ 29.05.26

Κέντρο Κένεντι: Δικαστήριο διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από τον τίτλο του

Δικαστής διέταξε την αφαίρεση του ονόματος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι. Έκρινε ότι αυτός ο εμβληματικός χώρος της Ουάσιγκτον δεν μπορεί να μετονομαστεί χωρίς πράξη του Κογκρέσου.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή 29.05.26

Unicef: Το σχέδιο του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Γάζα θα επιδεινώσει την κατάσταση των παιδιών

Σύμφωνα με τη Unicef, η απόφαση Νετανιάχου να θέσει υπό ισραηλινό έλεγχο το 70% της Λωρίδας της Γάζας, το μόνο που θα πετύχει είναι να επιδεινώσει την κατάσταση για τα παιδιά, που ήδη υποφέρουν από ασθένειες.

Σύνταξη
Οργισμένη αντίδραση 29.05.26

Λούλα εναντίον ΗΠΑ: Η Βραζιλία δεν είναι μια «σκάρτη δημοκρατία»

Η Βραζιλία δια στόματος Λούλα αναμένει πως οι ΗΠΑ θα προσπαθήσουν να κάνουν επιχειρήσεις εναντίον των βραζιλιάνικων συμμοριών στο έδαφός της και καταδικάζει την απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Σύνταξη
Άνεμος αλλαγής 29.05.26

Η ΕΕ θα αποδεσμεύσει 16 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουγγαρία – Τα κονδύλια είχαν παγώσει επί Όρμπαν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε ότι αποδεσμεύονται περισσότερα από 16 δισ. ευρώ για την Ουγγαρία, αφότου η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει τη διεξαγωγή του Pride στη Βουδαπέστη.

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία 29.05.26

Ρουμανία: Ο Πούτιν λέει ότι το drone μάλλον ήταν ουκρανικό – Ζητά τα συντρίμμια για ανεξάρτητη έρευνα

Ο πρόεδρος της Ρωσίας δεν πείθεται ότι το drone που έπεσε σε κτίριο στη Ρουμανία ήταν ρωσικό. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αφήνει να εννοηθεί ότι ήταν ουκρανικό.

Σύνταξη
Κρίσιμη συνάντηση 29.05.26 Upd: 23:50

Ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση η συνεδρίαση της ομάδας Τραμπ – «Δεν υπάρχει τελική συμφωνία», λέει η Τεχεράνη

Το επιτελείο Τραμπ συνεδρίασε στην αίθουσα επιχειρήσεων των ΗΠΑ για τελική απόφαση σχετικά με τον πόλεμο. Η συνεδρίαση τελείωσε χωρίς αποφάσεις.

Νεκτάριος Δαργάκης - Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ανάρτηση Γκαλιμπάφ 29.05.26

Ιράν για ΗΠΑ: «Δεν εμπιστευόμαστε τα λόγια, θα κρίνουμε από τις πράξεις» – Συνάντηση με Ομάν για το Ορμούζ

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ λέει ότι το Ιράν «κατακτά παραχωρήσεις όχι μέσω διαλόγου αλλά με πυραύλους», προσθέτοντας: «Στις διαπραγματεύσεις απλώς τους κάνουμε να καταλάβουν»

Σύνταξη
Νέα κλιμάκωση 29.05.26

«Οι IDF διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνι - Επιχειρούμε στη Βηρυτό και στην Μπεκάα», δήλωσε ο Νετανιάχου

Οι δηλώσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου σηματοδοτούν νέα κλιμάκωση - Συνάντηση Ισραηλινών και Λιβανέζων αξιωματούχων στην Ουάσινγκτον εν μέσω των επιθέσεων των IDF

Σύνταξη
29 Μαΐου 1453 29.05.26

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσευχήθηκε στην Αγία Σοφία ανήμερα της επετείου της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πήγε στην Αγία Σοφία για την προσευχή της Παρασκευής. Και σε δήλωσή του υποστήριξε ότι «κάποιοι ηττημένοι δεν μπορούν να χωνέψουν ότι το κάλεσμα για προσευχή γίνεται από εκεί».

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία 29.05.26

Η Μόσχα αρνείται ότι το drone που έπληξε κτίριο στη Ρουμανία ήταν ρωσικό – Απειλές πολέμου από Μεντβέντεφ

Η Ρουμανία έκλεισε το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στην Κωνστάντζα και κήρυξε τον γενικό πρόξενο της Ρωσίας ανεπιθύμητο πρόσωπο. Ωστόσο η Μόσχα αρνείται ότι έχει σχέση με το drone που τραυμάτισε δύο ανθρώπους.

Σύνταξη
Από ισραηλινά πλήγματα 29.05.26

Λίβανος: Έντεκα παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται κατά μέσο όρο κάθε 24 ώρες την τελευταία εβδομάδα

Το Ισραήλ έχει εντείνει τις επιθέσεις του στον Λίβανο παρά την κατ' όνομα εκεχειρία - Μεγάλοι χαμένοι τα παιδιά - Οι IDF εκδίδουν συνεχώς εντολές εκκένωσης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ένα μήνα 29.05.26

Η Βουλγαρία δίνει διορία στις ΗΠΑ για την παραμονή στρατιωτικών αεροσκαφών της στη χώρα - Τι ζητά ως αντάλλαγμα

Περιθώριο ενός μήνα δίνει η Βουλγαρία στις ΗΠΑ για την παραμονή των στρατιωτικών της αεροσκαφών στη χώρα, εφόσον δεν ικανοποιήσει το αίτημά της

Σύνταξη
Πτώση drone 29.05.26

Ρουμανία: «Δεν προλάβαμε να αντιδράσουμε στην επίθεση» – Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή νατοϊκού εδάφους, λέει ο Ρούτε

Οι ένοπλες δυνάμεις στη Ρουμανία δεν πρόλαβαν να καταρρίψουν το drone που φέρεται να προέρχεται από τη Ρωσία και χτύπησε πολυκατοικία με αποτέλεσμα να υπάρχουν τραυματίες

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ 30.05.26

Ανδρουλάκης: Ο Νίκος Ταγαράς υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός, που τίμησε το Κοινοβούλιο με τη στάση του

«Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του υφυπουργού Νίκου Ταγαρά και στους συναδέλφους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
On Field 29.05.26

30 Μαΐου 2024, ώρα 12:34 π.μ., ο χρόνος σταμάτησε, η λύτρωση ήρθε, ο Ολυμπιακός έγραψε (την) ιστορία

Τι κι αν πέρασαν δύο χρόνια. Τι κι αν διεκδίκησες ευρωπαϊκό τίτλο στις 29/05/2024 και τον κατέκτησες στις 30/05. Όλα είναι γραμμένα. Όλα έγιναν. Δεν είναι όνειρο. Κι ας το ζουν όλοι ως τέτοιο. Ακόμη και σήμερα. Μέχρι το... επόμενο. Διότι ο Ολυμπιακός αυτός είναι.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ομάν 29.05.26

Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»

Γεωπολιτικοί αναλυτές ανέφεραν ότι οι απειλές των ΗΠΑ εναντίον του Ομάν, ενός στενού εταίρου σε θέματα οικονομίας και ασφάλειας, σηματοδοτούν μια εξαιρετικά ασυνήθιστη αλλαγή στάσης

Σύνταξη
Κάμερες παντού; 29.05.26

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον ενσαρκώνει έναν παρουσιαστή ριάλιτι που κυνηγάει ενήλικους που επιδιώκουν σεξ με ανήλικα

Το «Primetime» με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον είναι μια επερχόμενη βιογραφική ταινία του σκηνοθέτη Λανς Όπενχαϊμ, βασισμένη στο ριάλιτι σόου του Dateline NBC «To Catch a Predator».

Σύνταξη
Προς άνοδο επιτοκίων 29.05.26

Το δύσκολο καλοκαίρι του καταναλωτή – Ο πληθωρισμός μόνο προς τα πάνω μπορεί να κινηθεί

Την ώρα που όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στη διαπραγμάτευση για το τέλος του πολέμου στο Ιράν, οι δημοσιονομικές αρχές στις ΗΠΑ και την ΕΕ προειδοποιούν: Οι τιμές δεν θα πέσουν, ακόμη και ο πόλεμος τελειώσει τώρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Επιστημονικό πείραμα 29.05.26

Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό

Ερευνητές στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, διαπίστωσαν ότι οι ΑΙ Αgents που υποβάλλονται σε συνθήκες υπερ-εργασίας, υιοθετούν μαρξιστική ρητορική.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Θλίψη 29.05.26 Upd: 23:03

Τασούλας, Μητσοτάκης, Κακλαμάνης και κυβερνητικά στελέχη αποχαιρετούν τον Νίκο Ταγαρά

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Βουλής και στελέχη της κυβέρνησης εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους για τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά, όπου έδινε μάχη με τον καρκίνο

Σύνταξη
Σειφ Σπεις 29.05.26

Μίλτος Πασχαλίδης: Καλό είναι να μην είναι ξανά πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο σπουδαίος καλλιτέχνης Μίλτος Πασχαλίδης μιλά για την πολιτική, την έμπνευση, τον Μίκη και τον Μάνο, τις κόρες του, τη ραπ αλλά και για τη σκυτάλη που κάποια στιγμή θα παραδώσει στην επόμενη γενιά καλλιτεχνών. Δεν «μασάει» τα λόγια του, υποστηρίζει πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι κυβέρνηση «ασυδοσίας», βρίσκει τον Τσίπρα ειλικρινή, ενώ σχολιάζει και το νέο κόμμα Καρυστιανού.

Σύνταξη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

