Κόρινθος: Έκρηξη σε εργοστάσιο και διαρροή αμμωνίας με τρεις τραυματίες

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 29 Μαΐου σε εργοστάσιο στην Κορινθία, όταν σημειώθηκε έκρηξη σε επαγγελματικό ψυκτικό σύστημα, προκαλώντας διαρροή αμμωνίας και τον τραυματισμό τριών ατόμων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του korinthostv.gr, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, εξερράγη επαγγελματικό ψυγείο ή τμήμα ψυκτικής εγκατάστασης που λειτουργούσε στον χώρο του εργοστασίου.

Διαρροή αμμωνίας

Από την έκρηξη προκλήθηκε διαρροή αμμωνίας, με αποτέλεσμα εργαζόμενοι να εκτεθούν στις αναθυμιάσεις και να αντιμετωπίσουν αναπνευστικά προβλήματα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Κορίνθου, τα οποία παρέλαβαν τρία άτομα και τα μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

H κατάσταση της υγείας ενός εκ των τραυματιών κρίθηκε πιο σοβαρή, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας για εξειδικευμένη νοσηλεία.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Σύμφωνα με δήλωση του Προέδρου του Νοσοκομείου Κορίνθου Γρηγόρη Καρπούζη, οι δύο τραυματίες θα παραμείνουν στο Νοσοκομείο Κορίνθου ενώ ο τρίτος θα μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας, καθώς κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του.Η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.