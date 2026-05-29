Μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία στα Γιαννιτσά – Κάηκε ολοσχερώς ιατρείο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική στα Γιαννιτσά για μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία στα κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης η φωτιά εκδηλώθηκε στον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας επί της οδό Μπάφρας σε χώρο ιατρείου.

Το ιατρείο κάηκε ολοσχερώς

Στο σημείο έσπευσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Ωστόσο ο χώρος καταστράφηκε ολοσχερώς. Από τις πρώτες πληροφορίες δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γιαννιτσών