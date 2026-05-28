Συνελήφθη 89χρονος για τη φωτιά στο Κρυονέρι Αττικής -Βίντεο από το drone της Πυροσβεστικής

Στη σύλληψη ηλικιωμένου προχώρησε η Πυροσβεστική για την φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπης (28/5) στο Κρυονέρι Αττικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 89χρονος προκάλεσε τη φωτιά περίπου στις 14:36, κατά τη διάρκεια καύσης υπολειμμάτων κλαδιών σε πρανές οδού, με τη χρήση γυμνής φλόγας.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε όμορες ιδιοκτησίες, ενώ η περαιτέρω εξάπλωσή της απετράπη χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύλληψη και πρόστιμο

Μετά την έρευνα, ο 89χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Ενημερώθηκε σχετικά η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.578,125 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι επέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση με την κινητοποίηση 20 πυροσβεστών μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα και 6 οχήματα.

Παράλληλα το drone της Πυροσβεστικής που εντόπισε τη φωτιά έδινε ζωντανή εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής

Δεκάδες συλλήψεις

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 28 Μαΐου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 352 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 294.999,475 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 59 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Όπως επισημαίνεται η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.