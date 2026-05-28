Λάρισα: Μικρά παιδιά κλέβουν ηλεκτρικό πατίνι – Βίντεο ντοκουμέντο

Κλοπή πατινιού σημειώθηκε στη Λάρισα, με δράστες… δύο ανήλικα παιδιά.

Το περιστατικό συνέβη στη Λάρισα το μεσημέρι της Τετάρτης, στις 14:00, όταν δύο ανήλικα παιδιά ηλικίας 8 και 11 ετών έκλεψαν ένα ηλεκτρικό πατίνι.

8χρονος δράστης

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Mega, το 8χρονο παιδί, γύρισε και κοίταξε το πατίνι.

Στη συνέχεια το πλησίασε, κοίταξε ξανά τριγύρω αν εκείνη τη στιγμή περνάει κάποιος και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα εξαφάνισε το πατίνι από το σημείο και έφυγε.

Τα παιδιά εντοπίστηκαν και επέστρεψαν το πατίνι.