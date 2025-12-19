Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για κλοπή δίκυκλων στο Κερατσίνι – Τους ακινητοποίησε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας
Ο αστυνομικός έπιασε στα πράσα τους ανήλικους την ώρα που επιχειρούσαν να αφαιρέσουν δύο μηχανάκια στο Κερατσίνι
- Μπαράζ φορολογικών υποχρεώσεων έως το τέλος του 2025
- Θρίλερ με νεκρό μωρό 5 μηνών – «Κοιμόταν μαζί μας και όταν ξυπνήσαμε είχε πεθάνει» λέει η μητέρα του
- Ρεπόρτερ κάνει πρόταση γάμου ζωντανά στη συνέντευξη Τύπου του Πούτιν
- Η Κρις Τζένερ πιστεύει ότι ο εγγονός της επικοινωνεί με τον νεκρό παππού του – Τι της είπε
Συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες χθες Πέμπτης (18-12-2025) στο Κερατσίνι, από αστυνομικό της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εκτός υπηρεσίας, 3 ανήλικοι ηλικίας 15 και 16 ετών, κατηγορούμενοι για απόπειρα κλοπής.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ο αστυνομικός, ο οποίος υπηρετεί στην Άμεση Δράση (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), κινούμενος στην περιοχή του Κερατσινίου και ευρισκόμενος εκτός διατεταγμένης υπηρεσίας, εντόπισε και κατέλαβε επ’ αυτοφώρω τους κατηγορούμενους τη στιγμή που επιχειρούσαν να αφαιρέσουν δύο δίκυκλα.
Τους ακινητοποίησε
Άμεσα επενέβη και αφού ακινητοποίησε τους δράστες, στη συνέχεια με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που έσπευσαν στο σημείο τους οδήγησε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κερατσινίου – Δραπετσώνας.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
- Ολυμπιακός – Βιλερμπάν 107-84: Ξέσπασε στους Γάλλους
- Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν έχει πάρει οριστικά «διαζύγιο» με το Botox για να «κρατήσει ανοιχτό το τρίτο της μάτι»
- Ζαλγκίρις – Παρτιζάν 109-68: Αστραψαν και βρόντηξαν οι Λιθουανοί
- Μονακό – Μπάγερν 103-77: «Πάρτι» για την ομάδα του Σπανούλη
- Σουηδία: «Μη αποδεκτή» η μήνυση του Τζούλιαν Ασάνζ στο Ίδρυμα Νόμπελ – Δεν θα διενεργήσει έρευνα
- Αναντολού Εφές – Dubai B.C. 76-80: Επιστροφή στις νίκες με σούπερ Μακίνλεϊ Ράιτ
- ΣΥΡΙΖΑ για τιμολόγια νερού: Αντικοινωνική οποιαδήποτε αύξηση – Τα νοικοκυριά δεν αντέχουν άλλες επιβαρύνσεις
- Ουκρανία: Πώς θα επιχειρήσει να «νομιμοποιήσει» την επίθεση στο ρωσικό τάνκερ μέσω… Βενεζουέλας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις