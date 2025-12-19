Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για κλοπή δίκυκλων στο Κερατσίνι – Τους ακινητοποίησε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας

Συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες χθες Πέμπτης (18-12-2025) στο Κερατσίνι, από αστυνομικό της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εκτός υπηρεσίας, 3 ανήλικοι ηλικίας 15 και 16 ετών, κατηγορούμενοι για απόπειρα κλοπής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ο αστυνομικός, ο οποίος υπηρετεί στην Άμεση Δράση (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), κινούμενος στην περιοχή του Κερατσινίου και ευρισκόμενος εκτός διατεταγμένης υπηρεσίας, εντόπισε και κατέλαβε επ’ αυτοφώρω τους κατηγορούμενους τη στιγμή που επιχειρούσαν να αφαιρέσουν δύο δίκυκλα.

Τους ακινητοποίησε

Άμεσα επενέβη και αφού ακινητοποίησε τους δράστες, στη συνέχεια με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που έσπευσαν στο σημείο τους οδήγησε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κερατσινίου – Δραπετσώνας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.