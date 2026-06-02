Η ΕΕ νομιμοποιεί την μεταφορά απελαθέντων σε τρίτες χώρες εκτός ένωσης

Οι νομοθέτες και οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν τη Δευτέρα σε νέους κανόνες που επιτρέπουν στις χώρες να στέλνουν μετανάστες, στους οποίους έχει επιβληθεί η υποχρέωση να εγκαταλείψουν την Ένωση, σε κέντρα σε τρίτες χώρες.

Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αυστηροποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ, εν μέσω πιέσεων από τα δεξιά κόμματα, παρά το γεγονός ότι οι παράνομες αφίξεις μειώθηκαν κατά 26% πέρυσι, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδό τους από το 2021.

Η νομοθεσία, η οποία απαιτεί ακόμη την επίσημη έγκριση από τις κυβερνήσεις της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρυσι. Η Επιτροπή αναφέρει ότι θα απλοποιήσει τις διαδικασίες και θα δώσει στις κυβερνήσεις περισσότερα εργαλεία για την απέλαση ατόμων, με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα.

Οι χώρες της ΕΕ αναφέρουν ότι δυσκολεύονται να διασφαλίσουν ότι οι απορριφθέντες αιτούντες άσυλο και όσοι έχουν παραμείνει στη χώρα μετά τη λήξη της βίζας τους εγκαταλείπουν το έδαφός τους. Η Επιτροπή αναφέρει ότι μόνο περίπου το 20% των ατόμων στα οποία έχει διαταχθεί να εγκαταλείψουν την ΕΕ φεύγουν επί του παρόντος.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα μπορούν να δημιουργήσουν τα λεγόμενα «κέντρα επιστροφής» εκτός της Ένωσης για άτομα των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί ή στα οποία έχει διαταχθεί να εγκαταλείψουν την ΕΕ. Οι απελαθέντες θα μπορούν να αποστέλλονται σε κέντρα σε χώρες με τις οποίες δεν έχουν δεσμούς.

«Με τους νέους κανόνες, έχουμε μεγαλύτερο έλεγχο ως προς το ποιος μπορεί να έρθει στην ΕΕ, ποιος μπορεί να παραμείνει και ποιος πρέπει να φύγει», δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μάγκνους Μπρούνερ.

Δεν είναι σαφές γιατί όσων απορρίφθηκε η αίτηση για άσυλο, ακυρώθηκε ή έληξε η βίζα ή η άδεια παραμονής και απελαύνονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να φυλακίζονται σε κέντρα κράτησης εκτός ΕΕ, αντί απλά να απελαύνονται.

Επιδρομές σε σπίτια, βιομετρικά στοιχεία και χρήση βίας σε όσους αρνούνται τη δακτυλοσκόπηση

Το σχέδιο νόμου παρατείνει τις περιόδους κράτησης και θεσπίζει κυρώσεις, μεταξύ των οποίων απαγορεύσεις εισόδου, πρόστιμα και πιθανές ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση μη συνεργασίας.

Οι αρχές θα έχουν το δικαίωμα να κατάσχουν προσωπικά αντικείμενα, να συλλέγουν βιομετρικά δεδομένα και να διενεργούν έρευνες σε κατοικίες. Η χρήση βίας επιτρέπεται ως έσχατη λύση για τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Η συμφωνία επιτρέπει επίσης στις αρχές να ελέγχουν τους μετανάστες και «σχετικούς χώρους», ένας όρος που οι οργανώσεις για τα δικαιώματα επικρίνουν ως υπερβολικά ευρείς και επιτρέποντας εισβολές σε κατοικίες.

Η αύξηση των απελάσεων από χώρες της ΕΕ στην Ελλάδα

Ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ΜΚΟ που εργάζονται με αιτούντες άσυλο στην ΕΕ αναφέρουν ότι ορισμένες από αυτές τις πρακτικές εφαρμόζονται ήδη και έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, επισημαίνοντας την αύξηση των απελάσεων από τη Γερμανία και άλλα κράτη αναγνωρισμένων προσφύγων προς την Ελλάδα και άλλες χώρες στα σύνορα της ΕΕ.

Εκεί, λένε, σε ορισμένες περιπτώσεις οι αρχές πραγματοποιούν νυχτερινές έρευνες σε σπίτια για να συλλάβουν άτομα και να τα μεταφέρουν σε κέντρα κράτησης ή αεροδρόμια για απέλαση, μερικές φορές χωρίς να τους επιτρέπουν να μαζέψουν τα προσωπικά τους αντικείμενα.

Ο Μίνως Μουζουράκης, δικηγόρος και υπεύθυνος υπεράσπισης στην ελληνική μη κερδοσκοπική οργάνωση Refugee Support Aegean, προειδοποίησε ότι το σχέδιο νόμου ισοδυναμεί με «συνταγή για εξαιρετικά επιζήμιες και εξαιρετικά επικίνδυνες πρακτικές» στην Ευρώπη.

Η γαλλίδα βουλευτής των Πρασίνων Μελίσα Καμάρα δήλωσε: «Η νομιμοποίηση των κέντρων επιστροφής εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πράσινο φως για την κράτηση ανηλίκων, οι επισκέψεις σε σπίτια εμπνευσμένες από τις πρακτικές της ICE: το νομικό οπλοστάσιο που εξυπηρετεί μια ξενοφοβική ιδεολογία είναι πλέον πλήρες».