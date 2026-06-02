Η ΕΕ νομιμοποιεί την μεταφορά απελαθέντων σε τρίτες χώρες εκτός ένωσης
Κόσμος 02 Ιουνίου 2026, 02:47

Παρά την μείωση των αφίξεων μεταναστών κατά 26%, η ΕΕ θεσπίζει την μεταφορά μεταναστών σε τρίτες χώρες.

Οι νομοθέτες και οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν τη Δευτέρα σε νέους κανόνες που επιτρέπουν στις χώρες να στέλνουν μετανάστες, στους οποίους έχει επιβληθεί η υποχρέωση να εγκαταλείψουν την Ένωση, σε κέντρα σε τρίτες χώρες.

Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αυστηροποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ, εν μέσω πιέσεων από τα δεξιά κόμματα, παρά το γεγονός ότι οι παράνομες αφίξεις μειώθηκαν κατά 26% πέρυσι, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδό τους από το 2021.

Η νομοθεσία, η οποία απαιτεί ακόμη την επίσημη έγκριση από τις κυβερνήσεις της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρυσι. Η Επιτροπή αναφέρει ότι θα απλοποιήσει τις διαδικασίες και θα δώσει στις κυβερνήσεις περισσότερα εργαλεία για την απέλαση ατόμων, με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα.

Οι χώρες της ΕΕ αναφέρουν ότι δυσκολεύονται να διασφαλίσουν ότι οι απορριφθέντες αιτούντες άσυλο και όσοι έχουν παραμείνει στη χώρα μετά τη λήξη της βίζας τους εγκαταλείπουν το έδαφός τους. Η Επιτροπή αναφέρει ότι μόνο περίπου το 20% των ατόμων στα οποία έχει διαταχθεί να εγκαταλείψουν την ΕΕ φεύγουν επί του παρόντος.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα μπορούν να δημιουργήσουν τα λεγόμενα «κέντρα επιστροφής» εκτός της Ένωσης για άτομα των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί ή στα οποία έχει διαταχθεί να εγκαταλείψουν την ΕΕ. Οι απελαθέντες θα μπορούν να αποστέλλονται σε κέντρα σε χώρες με τις οποίες δεν έχουν δεσμούς.

«Με τους νέους κανόνες, έχουμε μεγαλύτερο έλεγχο ως προς το ποιος μπορεί να έρθει στην ΕΕ, ποιος μπορεί να παραμείνει και ποιος πρέπει να φύγει», δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μάγκνους Μπρούνερ.

Δεν είναι σαφές γιατί όσων απορρίφθηκε η αίτηση για άσυλο, ακυρώθηκε ή έληξε η βίζα ή η άδεια παραμονής και απελαύνονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να φυλακίζονται σε κέντρα κράτησης εκτός ΕΕ, αντί απλά να απελαύνονται.

Επιδρομές σε σπίτια, βιομετρικά στοιχεία και χρήση βίας σε όσους αρνούνται τη δακτυλοσκόπηση

Το σχέδιο νόμου παρατείνει τις περιόδους κράτησης και θεσπίζει κυρώσεις, μεταξύ των οποίων απαγορεύσεις εισόδου, πρόστιμα και πιθανές ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση μη συνεργασίας.

Οι αρχές θα έχουν το δικαίωμα να κατάσχουν προσωπικά αντικείμενα, να συλλέγουν βιομετρικά δεδομένα και να διενεργούν έρευνες σε κατοικίες. Η χρήση βίας επιτρέπεται ως έσχατη λύση για τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Η συμφωνία επιτρέπει επίσης στις αρχές να ελέγχουν τους μετανάστες και «σχετικούς χώρους», ένας όρος που οι οργανώσεις για τα δικαιώματα επικρίνουν ως υπερβολικά ευρείς και επιτρέποντας εισβολές σε κατοικίες.

Η αύξηση των απελάσεων από χώρες της ΕΕ στην Ελλάδα

Ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ΜΚΟ που εργάζονται με αιτούντες άσυλο στην ΕΕ αναφέρουν ότι ορισμένες από αυτές τις πρακτικές εφαρμόζονται ήδη και έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, επισημαίνοντας την αύξηση των απελάσεων από τη Γερμανία και άλλα κράτη αναγνωρισμένων προσφύγων προς την Ελλάδα και άλλες χώρες στα σύνορα της ΕΕ.

Εκεί, λένε, σε ορισμένες περιπτώσεις οι αρχές πραγματοποιούν νυχτερινές έρευνες σε σπίτια για να συλλάβουν άτομα και να τα μεταφέρουν σε κέντρα κράτησης ή αεροδρόμια για απέλαση, μερικές φορές χωρίς να τους επιτρέπουν να μαζέψουν τα προσωπικά τους αντικείμενα.

Ο Μίνως Μουζουράκης, δικηγόρος και υπεύθυνος υπεράσπισης στην ελληνική μη κερδοσκοπική οργάνωση Refugee Support Aegean, προειδοποίησε ότι το σχέδιο νόμου ισοδυναμεί με «συνταγή για εξαιρετικά επιζήμιες και εξαιρετικά επικίνδυνες πρακτικές» στην Ευρώπη.

Η γαλλίδα βουλευτής των Πρασίνων Μελίσα Καμάρα δήλωσε: «Η νομιμοποίηση των κέντρων επιστροφής εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πράσινο φως για την κράτηση ανηλίκων, οι επισκέψεις σε σπίτια εμπνευσμένες από τις πρακτικές της ICE: το νομικό οπλοστάσιο που εξυπηρετεί μια ξενοφοβική ιδεολογία είναι πλέον πλήρες».

Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων

Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq με ώθηση από τη Nvidia παρά το άλμα του πετρελαίου

Σεισμός 6,1 ρίχτερ στην Ιταλία έγινε αισθητός σε νησιά του Ιονίου
Υποθαλάσσιος 02.06.26

Ισχυρός σεισμός 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Τρίτη στη νότια Ιταλία, προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της Καλαβρίας και έγινε αισθητός μέχρι και τα νησιά του Ιονίου (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi). Το εστιακό βάθος του σεισμού, ο οποίος ήταν υποθαλάσσιος, υπολογίστηκε στα 253 χιλιόμετρα ⚠️ EVENTO PROFONDO: un violento #terremoto che […]

ΗΠΑ: Ο Τραμπ εγκαταλείπει τα σχέδια για «Ταμείο Εργαλειοποίησης», που θα αποζημίωνε διωκόμενους οπαδούς του
Σφοδρές αντιδράσεις 01.06.26

Οι σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε το «Ταμείο Εργαλειοποίησης», αλλά και το δικαστικό μπλόκο στα σχέδιά του να αποζημιώσει όσους υποστηρικτές του έχουν διωχθεί, «κλείνουν» το την ίδρυση του ταμείου των 1,8 δισ.

Νοσοκομείο στην Αγγλία έδιωξε τρεις φορές 20χρονη ασθενή χωρίς να την εξετάσει – Πέθανε σπίτι της
Έβλεπαν ποδόσφαιρο 01.06.26

Η αδιαφορία που επέδειξε το προσωπικό σε νοσοκομείο εκτάκτων περιστατικών στην Αγγλία, κόστισε σε μια 20χρονη ασθενή τη ζωή της. Καταγγελίες πως δεν εξετάστηκε καν.

O Τραμπ μίλησε με Νετανιάχου και Χεζμπολάχ για την κατάπαυση του πυρός – Δεν αφορά ακόμα τα νότια του Λιβάνου
Κόσμος 01.06.26 Upd: 00:17

Μετά την απάντηση του Ιράν πως οι έμμεσες διαπραγματεύσεις έχουν τελειώσει, ο Τραμπ, μίλησε με Ισραήλ και Χεζμπολάχ για να προχωρήσει η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Στο μικροσκόπιο των αλβανικών αρχών το τουριστικό project του Κούσνερ στην Αλβανία
Κόσμος 01.06.26

Στο επίκεντρο βρίσκεται το νησί Σάζαν, αλλά και τμήματα της προστατευόμενης περιοχής Βιόσα-Νάρτα, ενός σημαντικού οικοσυστήματος που φιλοξενεί σπάνια είδη πτηνών και θαλάσσιας ζωής.

ΟΗΕ: Στις 2 Ιουνίου η εκλογή νέου προέδρου της ΓΣ – Τη θέση διεκδικούν η Κύπρος και το Μπαγκλαντές
Το μήνυμα Κακουρή 01.06.26

Οι δύο υποψηφιότητες για τον νέο πρόεδρο της ΓΣ του ΟΗΕ που έχουν τεθεί ενώπιον των κρατών μελών είναι του υπουργού Εξωτερικών του Μπανγκλαντές, Χαλίλουρ Ραχμάν και του Κύπριου πρέσβη, Ανδρέα Κακουρή

Η ΕΕ αποκλείει τις μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες από στρατηγικούς διαγωνισμούς
Για Coud και AI 01.06.26

Η απαγόρευση για τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες εντάσσεται στον κανονισμό για την Ανάπτυξη Cloud και Τεχνητής Νοημοσύνης. Αιτία, η ανησυχία για τη χρήση προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται στο εξωτερικό.

Τραμπ: «Λίγη σιωπή θα έκανε καλό» – Το Ισραήλ ανέβαλε την επίθεση στη Βηρυτό, λέει το Kan News
Νέες δηλώσεις 01.06.26

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν έχει ενημερωθεί για αναστολή των συνομιλιών με την Τεχεράνη - Η σιωπή δεν σημαίνει «ότι θα αρχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες», είπε χαρακτηριστικά

Γαλλία: Το Παρίσι απαγόρευσε στις ισραηλινές βιομηχανίες την παρουσίαση «επιθετικών όπλων» σε έκθεση άμυνας
Πόλεμος στο Ιράν 01.06.26

Οργή στο Ισραήλ, το οποίο κατηγορεί τη Γαλλία ότι βρίσκεται στη «λάθος πλευρά της Ιστορίας» και ότι θέλει να αποκλείσει οπλικά συστήματα που έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους έναντι τρομοκρατικών οργανώσεων.

Ιράν: «Εκκενώστε το βόρειο Ισραήλ αν οι IDF χτυπήσουν τα νότια προάστια στη Βηρυτό», λέει ο στρατός
Κρίσιμες ώρες 01.06.26

Εκπρόσωπος της Χατάμ αλ-Ανμπίγια προειδοποίησε ότι το Ιράν θα πλήξει το Ισραήλ αν οι IDF χτυπήσουν στην πρωτεύουσα του Λιβάνου - Νοσοκομείο στην Τύρο έπληξαν οι ισραηλινές δυνάμεις

Πόλεμος στο Ιράν: Η Κύπρος ανησυχεί για τη χρήση των βρετανικών βάσεων, αν κάνει κυβέρνηση ο Φάρατζ
Πόλεμος στο Ιράν 01.06.26

Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει σε Λονδίνο και Λευκωσία το ενδεχόμενο αλλαγής κυβέρνησης στη Βρετανία. Η Κύπρος φοβάται ότι πιθανή κυβέρνηση Φάρατζ θα επιτρέψει τη χρήση των βάσεων για επιθετικούς σκοπούς.

Σεισμός 6,1 ρίχτερ στην Ιταλία έγινε αισθητός σε νησιά του Ιονίου
Υποθαλάσσιος 02.06.26

Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων
Οικονομικές Ειδήσεις 02.06.26

Μαρινάκης, Αγγελικούση, Προκοπίου και Alsubaey συζήτησαν στο Capital Link Maritime Leaders Summit για την κρίση στα στενά του Ορμούζ, τον σκιώδη στόλο και τον στρατηγικό ρόλο της ναυτιλίας στην ενεργειακή ασφάλεια

Παίρνει θέση για τα σενάρια συνεργασίας ο Πάρις Κουκουλόπουλος: «Κανένα σοβαρό κόμμα δεν είναι παράκλητος άλλου κόμματος παρά μόνο του λαού και της πατρίδας»
ΠΑΣΟΚ 01.06.26

Με αφορμή τις δημοσκοπήσεις που δίνουν το ΠΑΣΟΚ στην τέταρτη θέση, αλλά και τα σενάρια συνεργασίας με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ο Πάρις Κουκουλόπουλος, επισημαίνει ότι στις εκλογές κρίνονται τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.

ΗΠΑ: Ο Τραμπ εγκαταλείπει τα σχέδια για «Ταμείο Εργαλειοποίησης», που θα αποζημίωνε διωκόμενους οπαδούς του
Σφοδρές αντιδράσεις 01.06.26

Η Μέριλιν Μονρόε του Άντι Γουόρχολ δεν ήταν ένα πρόσωπο, αλλά δεκάδες
Η αξία 01.06.26

Ο πίνακας «Marilyn Diptych» του Άντι Γουόρχολ ενώνει πενήντα εικόνες της Μέριλιν Μονρόε, οι οποίες δίνουν την εντύπωση ότι το πρόσωπο της ξεθωριάζει πριν τελικά, διαλυθεί και γίνει στάχτη.

Οι πρώην κολλητές της Τέιλορ Σουίφτ που έφαγαν «πόρτα» από τον γάμο της
Fizz 01.06.26

Ο γάμος της pop star Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι μπαίνει στην τελική του ευθεία, ωστόσο κάποια μεγάλα ονόματα δεν θα βρίσκονται στις 7 Ιουλίου στην τελετή της χρονιάς

Πρόστιμο στον Ντάνιελ Βαγιέχο από το Roland Garros για σεξιστικό σχόλιο
Άλλα Αθλήματα 01.06.26

Η γαλλική ομοσπονδία επέβαλε πρόστιμο ύψους 65.000 ευρώ στον Ουρουγουανό τενίστα Αδόλφο Ντανιέλ Βαγιέχο γιΑ σεξιστικό σχόλιο που έκανε για γυναίκα διαιτητή μετά τον αποκλεισμό του.

Νοσοκομείο στην Αγγλία έδιωξε τρεις φορές 20χρονη ασθενή χωρίς να την εξετάσει – Πέθανε σπίτι της
Έβλεπαν ποδόσφαιρο 01.06.26

Ένας ροφός, τα «θολά νερά» και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα – Το σχόλιο Πολάκη για την ίδρυση της ΕΛΑΣ
Ανάρτηση 01.06.26

Σχόλιο για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έκανε μέσω facebook ο Παύλος Πολάκης. Έχοντας ψαρέψει έναν ροφό 13,5 κιλών, έγραψε: «Εμείς δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά».

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

