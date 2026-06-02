Ισχυρός σεισμός 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Τρίτη στη νότια Ιταλία, προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της Καλαβρίας και έγινε αισθητός μέχρι και τα νησιά του Ιονίου (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).

Το εστιακό βάθος του σεισμού, ο οποίος ήταν υποθαλάσσιος, υπολογίστηκε στα 253 χιλιόμετρα

⚠️ EVENTO PROFONDO: un violento #terremoto che secondo le prime stime di @GlobalQuakeIT ha avuto una magnitudo di 6.1 è avvenuto al largo delle coste della #Calabria, nel Mar Tirreno. Profondità preliminare di 265 km, a breve i dati dell’INGV pic.twitter.com/zhRaVolOwD — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) June 1, 2026

Οπως μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο το Κέντρο Γεωλογικών Ερευνών της Γερμανίας, το εστιακό βάθος του σεισμού, ο οποίος ήταν υποθαλάσσιος, υπολογίστηκε στα 253 χιλιόμετρα.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) ανέφερε ότι η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 6,2 Ρίχτερ και καταγράφηκε δώδεκα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα.

#Earthquake 22 km W of #Paola (#Italy) 21 min ago (local time 00:12:35). Updated map – Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses.

— EMSC (@LastQuake) June 1, 2026

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 124 χιλιομέτρων από τη Μεσίνα στη Σικελία και 22 χιλιομέτρων δυτικά-νοτιοδυτικά από την κοινότητα Πάολα στις δυτικές ακτές της Ιταλίας.

Στους δρόμους οι κάτοικοι

Αρκετοί κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους φοβούμενοι μετασεισμούς ή σεισμό μεγαλύτερου μεγέθους.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές.