Ο Λίβανος επιβεβαιώνει την συμφωνία παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ

Η πρεσβεία του Λιβάνου στις ΗΠΑ επιβεβαίωσε την παύση των επιθέσεων από τον Λίβανο στο Ισραήλ. Σύμφωνα με δήλωση της πρεσβείας του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον, η κυβέρνηση του Λιβάνου έλαβε επιβεβαίωση ότι η Χεζμπολάχ συμφώνησε με την πρόταση για αμοιβαία παύση των επιθέσεων, σύμφωνα με την πρόταση, οι ισραηλινές επιθέσεις στην περιοχή Νταχίγια θα σταματήσουν, με αντάλλαγμα την αποχή της Χεζμπολάχ από την πραγματοποίηση επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ.

Στην συνέχεια η πρεσβεία της Βηρυτού στην Ουάσινγκτον πρόσθεσε ότι η εκεχειρία θα επεκταθεί, ώστε να καλύπτει το σύνολο του λιβανικού εδάφους. Στην ανακοίνωση προστέθηκε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενημέρωσε στη συνέχεια την πρέσβειρα του Λιβάνου στις Ηνωμένες Πολιτείες, Νάντα Χαμαντέ Μοαουάντ, ότι είχε εξασφαλίσει την έγκριση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για την πρόταση.

Η πρέσβειρα μετέφερε τα αποτελέσματα των συζητήσεων στον πρόεδρο Αούν, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε τη Χεζμπολάχ.

Ο λιβανέζος βουλευτής Χασάν Φαντλάλα επισήμανε ότι η Χεζμπολάχ απέρριψε πρόταση των ΗΠΑ για μερική κατάπαυση του πυρός που συνέδεε τη Βηρυτό με κατάπαυση του πυρός στο βόρειο Ισραήλ, τονίζοντας ότι η οργάνωση δεν αποδέχτηκε τους όρους της πρότασης και επιδιώκει μια κατάπαυση του πυρός που θα ισχύει σε ολόκληρη τη χώρα.

Δεν είναι σαφές αν η κατάπαυση του πυρός ξεκίνησε με την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ και σύμφωνα με πληροφορίες οι εκατέρωθεν επιθέσεις συνεχίζονται. Δεν υπάρχει σαφής εικόνα της εφοαρμογής.

Tο Ιράν απείλησε το Ισραήλ με νέα καταιγίδα του Άλ Άκσα

Ο διοικητής της Δύναμης «Quds» του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), ταξίαρχος Εσμαΐλ Καανί , δήλωσε ότι «η ισραηλινή επιθετικότητα στο Λίβανο και στη Γάζα, που διεξάγεται υπό την κάλυψη της απροκάλυπτης υποστήριξης των ΗΠΑ, δεν θα κάνει παρά να ενισχύσει την αποφασιστικότητα του Άξονα της Αντίστασης να επεκτείνει τη στήριξή του και στα δύο μέτωπα, να ενεργοποιήσει άλλα μέτωπα και να μετατρέψει τις συνθήκες ναυσιπλοΐας στο στενό Μπαμπ αλ-Μαντάμπ σε αντίγραφο εκείνων των Στενού του Ορμούζ».

Ο ταξίαρχος Καανί συμπλήρωσε ότι «το κλονιζόμενο ισραηλινό καθεστώς πρέπει να γνωρίζει ότι τα ταυτόχρονα εγκλήματά του στο νότιο Λίβανο και στη Γάζα θα το βυθίσουν στις επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ και σε μια ανανεωμένη Καταιγίδα από τους Παλαιστίνιους μαχητές της αντίστασης».