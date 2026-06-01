Ο A$AP Rocky κλείνει το ευρωπαϊκό tour με συναυλία στην Αθήνα
Η παγκόσμια περιοδεία «Don’t Be Dumb» του A$AP Rocky ξεκίνησε από τη Βόρεια Αμερική στις 27 Μαΐου και πρόκειται να ρίξει αυλαία με μια συναυλία στην Αθήνα.
- Η Αθήνα στις 10 πιο τουριστικά πυκνοκατοικημένες πόλεις του κόσμου – 10,2 εκατ. επισκέπτες το 2025
- Προϋπολογισμός ΕΕ: Το νέο δημοσιονομικό ρήγμα και οι δύο «φυλές» της Ευρώπης
- Οι κάστορες επιστρέφουν για να σώσουν τη Βρετανία από πλημμύρες και ξηρασίες
- Χολαργός: Σοβαρός τραυματισμός 13χρονου μαθητή σε σχολείο – Αμέλεια και καθυστερήσεις καταγγέλλουν οι γονείς του
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο A$AP Rocky ανακοίνωσε επιπλέον ημερομηνίες στην Ευρώπη στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας «Don’t Be Dumb» του 2026 και, με την υποστήριξη της Live Nation, θα εμφανιστεί σε σκηνές σε όλο τον κόσμο, δίνοντας στους θαυμαστές την ευκαιρία να απολαύσουν ζωντανά το πρώτο άλμπουμ του μετά από οκτώ χρόνια.
Η παγκόσμια περιοδεία «Don’t Be Dumb» ξεκίνησε απ0ό τη Βόρεια Αμερική στις 27 Μαΐου με μια sold-out συναυλία στο United Center του Σικάγου, όπου ο ράπερ ερμήνευσε νέα κομμάτια από το άλμπουμ, καθώς και αγαπημένες επιτυχίες των θαυμαστών από όλη τη δισκογραφία του.
Η παγκόσμια περιοδεία συνεχίζεται σε μεγάλες πόλεις όπως το Τορόντο, η Βοστώνη, η Ατλάντα, το Χιούστον, το Λος Άντζελες και το Βανκούβερ, πριν ολοκληρωθεί στις 11 Ιουλίου στο Prudential Center του Νιου Τζέρσεϊ.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στη συνέχεια, η περιοδεία κατευθύνεται προς την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, ξεκινώντας στις 25 Αυγούστου από το ING Arena στις Βρυξέλλες του Βελγίου, με στάσεις που περιλαμβάνουν το Λονδίνο, το Μιλάνο, το Μόναχο, τη Στοκχόλμη, το Αμβούργο, το Βερολίνο, το Παρίσι και άλλες πόλεις.
Το ευρωπαϊκό/βρετανικό σκέλος της περιοδείας έχει επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει μια επιπλέον ημερομηνία στο Λοτζ της Πολωνίας, καθώς και νέες στάσεις στην Πράγα, τη Βουδαπέστη, το Ζάγκρεμπ και το Βελιγράδι, πριν ολοκληρωθεί στην Αθήνα.
Η προπώληση ξεκινά αύριο (Τρίτη, 2 Ιουνίου).
Η περιοδεία «2026 Don’t Be Dumb World Tour» έρχεται Ευρώπη
25 Αυγούστου – Βρυξέλλες, Βέλγιο | ING Arena
27 Αυγούστου – Άμστερνταμ, Ολλανδία | Ziggo Dome
30 Αυγούστου – Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο | O2 Arena
2 Σεπτεμβρίου – Δουβλίνο, Ιρλανδία | 3Arena
4 Σεπτεμβρίου – Γλασκώβη, Ηνωμένο Βασίλειο | OVO Hydro
5 Σεπτεμβρίου – Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο | Co-op Live
8 Σεπτεμβρίου – Κολωνία, Γερμανία | Lanxess Arena
10 Σεπτεμβρίου – Μιλάνο, Ιταλία | I-DAYS
11 Σεπτεμβρίου – Μόναχο, Γερμανία | Olympiahalle
13 Σεπτεμβρίου – Λοτζ, Πολωνία | Atlas Arena
14 Σεπτεμβρίου – Λοτζ, Πολωνία | Atlas Arena
16 Σεπτεμβρίου – Αμβούργο, Γερμανία | Barclays Arena
18 Σεπτεμβρίου – Κοπεγχάγη, Δανία | Royal Arena
20 Σεπτεμβρίου – Όσλο, Νορβηγία | Unity Arena
21 Σεπτεμβρίου – Στοκχόλμη, Σουηδία | Avicii Arena
24 Σεπτεμβρίου – Ρίγα, Λετονία | Xiaomi Arena
25 Σεπτεμβρίου – Κάουνας, Λιθουανία | Zalgiris Arena
28 Σεπτεμβρίου – Βερολίνο, Γερμανία | Uber Arena
30 Σεπτεμβρίου – Παρίσι, Γαλλία | Accor Arena
4 Οκτωβρίου – Πράγα, Τσεχία | O2 Arena
5 Οκτωβρίου – Βουδαπέστη, Ουγγαρία | Budapest Arena
6 Οκτ. – Ζάγκρεμπ, Κροατία | Zagreb Arena
8 Οκτ. – Βελιγράδι, Σερβία | Belgrade Arena
9 Οκτ. – Σόφια, Βουλγαρία | Arena 8888 Sofia
11 Οκτ. – Αθήνα, Ελλάδα | Telekom Center Athens
*Με πληροφορίες από: The Music Universe
- Οι πρώην κολλητές της Τέιλορ Σουίφτ που έφαγαν «πόρτα» από τον γάμο της
- Πρόστιμο στον Ντάνιελ Βαγιέχο από το Roland Garros για σεξιστικό σχόλιο
- Έλεγχοι της ΑΑΔΕ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις και 48ωρο λουκέτο σε τρεις σε επιχειρήσεις εστίασης
- Ζάκυνθος: Κλειστό και φέτος το «Ναυάγιο»
- Ο Γκουαρντιόλα είπε «όχι» στον Μπέκαμ
- Ηράκλειο: Συνελήφθη μετά από καταδίωξη επιχειρηματίας για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συντρόφου του
- Νοσοκομείο στην Αγγλία έδιωξε τρεις φορές 20χρονη ασθενή χωρίς να την εξετάσει – Πέθανε σπίτι της
- Ένας ροφός, τα «θολά νερά» και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα – Το σχόλιο Πολάκη για την ίδρυση της ΕΛΑΣ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις