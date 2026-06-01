Ο A$AP Rocky κλείνει το ευρωπαϊκό tour με συναυλία στην Αθήνα

Ο A$AP Rocky ανακοίνωσε επιπλέον ημερομηνίες στην Ευρώπη στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας «Don’t Be Dumb» του 2026 και, με την υποστήριξη της Live Nation, θα εμφανιστεί σε σκηνές σε όλο τον κόσμο, δίνοντας στους θαυμαστές την ευκαιρία να απολαύσουν ζωντανά το πρώτο άλμπουμ του μετά από οκτώ χρόνια.

Η παγκόσμια περιοδεία «Don’t Be Dumb» ξεκίνησε απ0ό τη Βόρεια Αμερική στις 27 Μαΐου με μια sold-out συναυλία στο United Center του Σικάγου, όπου ο ράπερ ερμήνευσε νέα κομμάτια από το άλμπουμ, καθώς και αγαπημένες επιτυχίες των θαυμαστών από όλη τη δισκογραφία του.

Η παγκόσμια περιοδεία συνεχίζεται σε μεγάλες πόλεις όπως το Τορόντο, η Βοστώνη, η Ατλάντα, το Χιούστον, το Λος Άντζελες και το Βανκούβερ, πριν ολοκληρωθεί στις 11 Ιουλίου στο Prudential Center του Νιου Τζέρσεϊ.

Στη συνέχεια, η περιοδεία κατευθύνεται προς την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, ξεκινώντας στις 25 Αυγούστου από το ING Arena στις Βρυξέλλες του Βελγίου, με στάσεις που περιλαμβάνουν το Λονδίνο, το Μιλάνο, το Μόναχο, τη Στοκχόλμη, το Αμβούργο, το Βερολίνο, το Παρίσι και άλλες πόλεις.

Το ευρωπαϊκό/βρετανικό σκέλος της περιοδείας έχει επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει μια επιπλέον ημερομηνία στο Λοτζ της Πολωνίας, καθώς και νέες στάσεις στην Πράγα, τη Βουδαπέστη, το Ζάγκρεμπ και το Βελιγράδι, πριν ολοκληρωθεί στην Αθήνα.

Η προπώληση ξεκινά αύριο (Τρίτη, 2 Ιουνίου).

Η περιοδεία «2026 Don’t Be Dumb World Tour» έρχεται Ευρώπη

25 Αυγούστου – Βρυξέλλες, Βέλγιο | ING Arena

27 Αυγούστου – Άμστερνταμ, Ολλανδία | Ziggo Dome

30 Αυγούστου – Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο | O2 Arena

2 Σεπτεμβρίου – Δουβλίνο, Ιρλανδία | 3Arena

4 Σεπτεμβρίου – Γλασκώβη, Ηνωμένο Βασίλειο | OVO Hydro

5 Σεπτεμβρίου – Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο | Co-op Live

8 Σεπτεμβρίου – Κολωνία, Γερμανία | Lanxess Arena

10 Σεπτεμβρίου – Μιλάνο, Ιταλία | I-DAYS

11 Σεπτεμβρίου – Μόναχο, Γερμανία | Olympiahalle

13 Σεπτεμβρίου – Λοτζ, Πολωνία | Atlas Arena

14 Σεπτεμβρίου – Λοτζ, Πολωνία | Atlas Arena

16 Σεπτεμβρίου – Αμβούργο, Γερμανία | Barclays Arena

18 Σεπτεμβρίου – Κοπεγχάγη, Δανία | Royal Arena

20 Σεπτεμβρίου – Όσλο, Νορβηγία | Unity Arena

21 Σεπτεμβρίου – Στοκχόλμη, Σουηδία | Avicii Arena

24 Σεπτεμβρίου – Ρίγα, Λετονία | Xiaomi Arena

25 Σεπτεμβρίου – Κάουνας, Λιθουανία | Zalgiris Arena

28 Σεπτεμβρίου – Βερολίνο, Γερμανία | Uber Arena

30 Σεπτεμβρίου – Παρίσι, Γαλλία | Accor Arena

4 Οκτωβρίου – Πράγα, Τσεχία | O2 Arena

5 Οκτωβρίου – Βουδαπέστη, Ουγγαρία | Budapest Arena

6 Οκτ. – Ζάγκρεμπ, Κροατία | Zagreb Arena

8 Οκτ. – Βελιγράδι, Σερβία | Belgrade Arena

9 Οκτ. – Σόφια, Βουλγαρία | Arena 8888 Sofia

11 Οκτ. – Αθήνα, Ελλάδα | Telekom Center Athens

*Με πληροφορίες από: The Music Universe