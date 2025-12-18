magazin
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σκοτεινό, εμπνευσμένο, κινηματογραφικό: Ο Τιμ Μπάρτον σχεδίασε το εξώφυλλο στο νέο album του A$AP Rocky
Culture Live 18 Δεκεμβρίου 2025 | 12:50

Σκοτεινό, εμπνευσμένο, κινηματογραφικό: Ο Τιμ Μπάρτον σχεδίασε το εξώφυλλο στο νέο album του A$AP Rocky

Ο Τιμ Μπάρτον ξετυλίγει για άλλη μία φορά το πολύπλευρο ταλέντο του.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Οι γιορτές «στρεσάρουν» την καρδιά: Η επικίνδυνη έξαρση

Οι γιορτές «στρεσάρουν» την καρδιά: Η επικίνδυνη έξαρση

Spotlight

Ο A$AP Rocky αποκάλυψε το εξώφυλλο του επερχόμενου άλμπουμ του, «Don’t be Dumb» που δημιούργησε ο Τιμ Μπάρτον και μάλιστα επιβεβαίωσε ότι μια ταινία με τον σκηνοθέτη είναι καθ’ οδόν.

A$AP Rocky: «Ευχαριστώ Τιμ Μπάρτον που με βοήθησες να κάνω αυτή την ταινία»

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αμερικανός ράπερ κοινοποίησε φωτογραφία του εξώφυλλου και έγραψε: «Συγγνώμη για την αναμονή, το Don’t be Dumb επιτέλους εδώ. Ευχαριστώ Τιμ Μπάρτον που με βοήθησες να κάνω αυτή την ταινία!».

Ο Τιμ Μπάρτον, ο θρυλικός σκηνοθέτης των ταινιών «Edward Scissorhands», «Batman» και «Mars Attacks», δημιούργησε το εξώφυλλο του άλμπουμ. Η αναφορά του Rocky σε «ταινία» θεωρείται ότι αφορά τα οπτικά στοιχεία που συνδέονται με το άλμπουμ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη HY (@helloyassine)

Οι συνεργάτες

Στο νέο άλμπου του, όπως είπε ο ράπερ σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Vanity Fair, συμμετέχει ο συνθέτης, τραγουδιστής και δισκογραφικός παραγωγός Ντάνι Έλφμαν, συνεργάτης του Τιμ Μπάρτον εδώ και πολύ καιρό, ο οποίος «έγραψε μουσική για πολλά τραγούδια».

Τιμ Μπάρτον: Η έμπνευση του δημιουργού και η τεχνική

Μίλησε επίσης για τον θαυμασμό του για τον Μπάρτον, ιδιαίτερα για την ενσωμάτωση της «ματ ζωγραφικής και του γερμανικού εξπρεσιονισμού» στα έργα του.

View this post on Instagram

A post shared by A$AP ROCKY (@asaprocky)

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Μεταφορές
ΕΛΤΑ: Αναδίπλωση κυβέρνησης για τα λουκέτα – Σκάνδαλα αναθέσεων καταγγέλει η αντιπολίτευση

ΕΛΤΑ: Αναδίπλωση κυβέρνησης για τα λουκέτα – Σκάνδαλα αναθέσεων καταγγέλει η αντιπολίτευση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τσάι & καφές: Πώς επηρεάζουν την υγεία των οστών των γυναικών

Τσάι & καφές: Πώς επηρεάζουν την υγεία των οστών των γυναικών

Business
Επιτόκια καταθέσεων: Οι 3 λόγοι που είναι χαμηλά στην Ελλάδα

Επιτόκια καταθέσεων: Οι 3 λόγοι που είναι χαμηλά στην Ελλάδα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Λούβρο: Παρατείνεται η απεργία, μερική επαναλειτουργία μόνο για τα «αριστουργήματα»
Culture Live 18.12.25

Λούβρο: Παρατείνεται η απεργία, μερική επαναλειτουργία μόνο για τα «αριστουργήματα»

Οι εργαζόμενοι στο Λούβρο αποφάσισαν τη συνέχιση της απεργίας, κρατώντας κλειστό μεγάλο μέρος του μουσείου, ενώ οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση μόνο σε ορισμένα εμβληματικά έργα, την ώρα που εντείνονται οι πιέσεις προς τη διοίκηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συμφωνία-μαμούθ: Τα Όσκαρ στο YouTube για πάνω από 100 εκατ – «Διάρκεια έξι ώρες, παρουσιαστής ο MrBeast»
Τέλος εποχής 17.12.25

Συμφωνία-μαμούθ: Τα Όσκαρ στο YouTube για πάνω από 100 εκατ – «Διάρκεια έξι ώρες, παρουσιαστής ο MrBeast»

Με ένα deal που αλλάζει τα πάντα στην ιστορία του θεσμού, η τελετή των Όσκαρ θα προβάλλεται ζωντανά, δωρεάν και με μετάφραση σε πολλαπλές γλώσσες παγκοσμίως

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τhe Simpsons: Το φαινόμενο, η αναρχία, το θεώρημα του Φέρμα και η αποθέωση της πιπίλας στο Χάρβαρντ – «Κίτρινος πυρετός»
Σαν σήμερα 17.12.25

Τhe Simpsons: Το φαινόμενο, η αναρχία, το θεώρημα του Φέρμα και η αποθέωση της πιπίλας στο Χάρβαρντ – «Κίτρινος πυρετός»

36 χρόνια μετά την λάθος πρεμιέρα του 1989 οι The Simpsons εξακολουθούν να μη σατιρίζουν απλώς την πραγματικότητα, αλλά να τη διαμορφώνουν μέσα από μια σχεδόν μεταφυσική διορατικότητα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μελάνια Τραμπ: Πρώτο τρέιλερ για το ντοκιμαντέρ των 40 εκατ με τις ευλογίες του Τζεφ Μπέζος – «Πάμε ξανά»
«Αναβάθμιση» 17.12.25

Μελάνια Τραμπ: Πρώτο τρέιλερ για το ντοκιμαντέρ των 40 εκατ με τις ευλογίες του Τζεφ Μπέζος – «Πάμε ξανά»

Η Μελάνια Τραμπ προσφέρει για πρώτη φορά μια «άνευ προηγουμένου πρόσβαση» στις πιο προσωπικές της στιγμές και η Amazon πληρώνει 40 εκατομμύρια δολάρια για αυτές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Οδύσσεια πλησιάζει στο τέλος της – Νέες φωτογραφίες από το έπος του Κρίστοφερ Νόλαν
Culture Live 17.12.25

Η Οδύσσεια πλησιάζει στο τέλος της – Νέες φωτογραφίες από το έπος του Κρίστοφερ Νόλαν

Επτά μήνες προτού κάνει την εμφάνισή της στις σκοτεινές αίθουσες, το παζλ της Οδύσσειας ολοκληρώνεται σιγά - σιγά, με τον Κρίστοφερ Νόλαν να δίνει με το σταγονόμετρο μια εικόνα από το επερχόμενο έπος του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ένα γλυκό αντίο στον Édika, τον Γάλλο κομίστα των χοντρών μυτών και της λεπτής παρατήρησης
Πενάκι 17.12.25

Ένα γλυκό αντίο στον Édika, τον Γάλλο κομίστα των χοντρών μυτών και της λεπτής παρατήρησης

Ο θάνατος του αγαπημένου Edika, εικονογράφου του μηνιαίου γαλλικού περιοδικού «Fluide Glacial» και μετρ του παρανοϊκού χιούμορ των κόμικς, επήλθε την παραμονή των 85ων γενεθλίων του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Έμιλι Μπλαντ και o Τζος Ο’Κόνορ έρχονται σε επαφή με εξωγήινους στη νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ
Υπαινιγμοί 16.12.25

Η Έμιλι Μπλαντ και o Τζος Ο’Κόνορ έρχονται σε επαφή με εξωγήινους στη νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ

Το πρώτο τρέιλερ για την επερχόμενη ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, «Disclosure Day» μόλις έφτασε και εμείς αναρωτιόμαστε: με ποιους συγκατοικούμε στη Γη τελικά;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Αρχαία ελληνική τραγωδία» – Από το Being Charlie στην πατροκτονία, το διπλό φονικό των Ράινερ συγκλονίζει το Χόλιγουντ
Δράμα 16.12.25

«Αρχαία ελληνική τραγωδία» – Από το Being Charlie στην πατροκτονία, το διπλό φονικό των Ράινερ συγκλονίζει το Χόλιγουντ

Με το Being Charlie, μια ταινία του 2016 σε σκηνοθεσία του εκλιπόντος Ρομπ Ράινερ που συνδημιούργησε με τον γιο και φερόμενο δολοφόνο του Νικ, οι δυό τους προσπάθησαν να αφήσουν το σκοτάδι πίσω -μέχρι που τους εκδικήθηκε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι Καλιφορνέζες «Kαλόγριες της Mαριχουάνας» που ενέπνευσαν την ταινία One Battle After Another του Πολ Τόμας Άντερσον
Κοοπερατίβα αντικουλτούρας 16.12.25

Οι Καλιφορνέζες «Kαλόγριες της Mαριχουάνας» που ενέπνευσαν την ταινία One Battle After Another του Πολ Τόμας Άντερσον

Οι Sisters of the Brave Beaver όπως εμφανίστηκαν στην ταινία One Battle After Another εμπνεύστηκαν άμεσα από τις πραγματικές Sisters of the Valley, μια ομάδα αυτοαποκαλούμενων «Καλογριών της Μαριχουάνα» με έδρα το Μέρσεντ της Καλιφόρνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
To «Heat» κλείνει τα 30 – Μια κινηματογραφική αρχαία ελληνική τραγωδία με τους Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο
Παλμός 16.12.25

To «Heat» κλείνει τα 30 – Μια κινηματογραφική αρχαία ελληνική τραγωδία με τους Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Είναι τελικά το «Heat» ένα νεορεαλιστικό δράμα ή μια τραγωδία της μεγάλης οθόνης με άπλετη βία και άνδρες που κάνουν τραμπάλα στο άνομο και το νόμιμο;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Από τον Εξολοθρευτή στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes: Ο Τζέιμς Κάμερον είναι ένας «γητευτής» του box office
Μίδας 16.12.25

Από τον Εξολοθρευτή στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes: Ο Τζέιμς Κάμερον είναι ένας «γητευτής» του box office

Ο επιτυχημένος δημιουργός Τζέιμς Κάμερον κατάφερε να μπει σε μια πολύ μικρή λίστα, αυτή των δισεκατομμυριούχων σκηνοθετών, προτού καν κυκλοφορήσει το τρίτο μέρος του κινηματογραφικού franchise Avatar.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Betsson Super Cup ζωντανά στο MEGA
Media 18.12.25

Το Betsson Super Cup ζωντανά στο MEGA

Το MEGA - πάντα δίπλα στα μεγάλα γεγονότα - μεταδίδει έναν ακόμη τελικό που υπόσχεται να προσφέρει θέαμα στους λάτρεις του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
Antony Price – Ο 80χρονος σχεδιαστής των Duran Duran και Roxy Music αποχαιρέτησε τη ζωή μετά το τελευταίο σόου του
Glam rock 18.12.25

Antony Price - Ο 80χρονος σχεδιαστής των Duran Duran και Roxy Music αποχαιρέτησε τη ζωή μετά το τελευταίο σόου του

Ο μεγάλος πρωτοπόρος δημιουργός εικόνων, Antony Price, ο οποίος επαινέθηκε για την εφεύρεση του «ντυσίματος με αποτέλεσμα», αλλά πραγματοποίησε μόνο έξι επιδείξεις στη ζωή του, λατρευόταν από αστέρες και την βασίλισσα Καμίλα – και έραψε τα παντελόνια της περιοδείας Gimme Shelter του Mick Jagger στην πρώτη του δουλειά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επανάσταση στη αθλητική δικαιοσύνη; Ο Γενικός Εισαγγελέας της ΕΕ δικαιώνει τον Ανιέλι
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Επανάσταση στη αθλητική δικαιοσύνη; Ο Γενικός Εισαγγελέας της ΕΕ δικαιώνει τον Ανιέλι

Η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανοίγει τον δρόμο για ακύρωση αθλητικών ποινών από εθνικά δικαστήρια και θέτει υπό αμφισβήτηση το ιταλικό μοντέλο αθλητικής δικαιοσύνης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Η βιογραφία του Ντόναλντ Τραμπ για παιδιά» σε πακέτο καλωσορίσματος λευκών Νοτιοαφρικάνων προσφύγων στις ΗΠΑ
Προπαγάνδα 2.0 18.12.25

«Η βιογραφία του Ντόναλντ Τραμπ για παιδιά» σε πακέτο καλωσορίσματος λευκών Νοτιοαφρικάνων προσφύγων στις ΗΠΑ

Ο Τραμπ πάγωσε τις εισόδους προσφύγων από όλο τον κόσμο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, αλλά λίγο αργότερα ξεκίνησε μια προσπάθεια να φέρει Αφρικανούς ευρωπαϊκής καταγωγής από τη Νότια Αφρική

Σύνταξη
Κικίλιας: Συνάντηση με τον διοικητή Ευρώπης της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ – «Παρόμοιες προκλήσεις, διαρκής συνεργασία»
Κικίλιας 18.12.25

Συνάντηση Κικίλια με τον διοικητή Ευρώπης της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ - «Παρόμοιες προκλήσεις, διαρκής συνεργασία»

«Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης - Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις οπότε η συνεργασία μας είναι σημαντική» τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Εξεταστική επιτροπή ζητά ο Φάμελλος για τα ΕΛΤΑ – «Ρουσφέτια της κυβέρνησης οδήγησαν στην κατάρρευση»
«Γαλάζιες ακρίδες» 18.12.25

Εξεταστική επιτροπή ζητά ο Φάμελλος για τα ΕΛΤΑ – «Ρουσφέτια της κυβέρνησης οδήγησαν στην κατάρρευση»

Το σχέδιο της ΝΔ ήταν να περιορίσει τη λειτουργία των ΕΛΤΑ και να τακτοποιήσει τους δικούς της ανθρώπους» δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Ερωτήματα για την διανοητική κατάσταση του Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανάρτηση για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ
Μάικλ Γουλφ 18.12.25

Ερωτήματα για την διανοητική κατάσταση του Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανάρτηση για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ

Η ανάρτηση του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ προκάλεσε σάλο και άνοιξε ξανά τη συζήτηση για την διανοητική και ψυχική του κατάσταση, με ανησυχία ακόμη και εντός Λευκού Οίκου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μπαρτζώκας: «Πρέπει να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας, για αυτό χάσαμε το ματς με την Βαλένθια»
Euroleague 18.12.25

Μπαρτζώκας: «Πρέπει να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας, για αυτό χάσαμε το ματς με την Βαλένθια»

Όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην media day ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Βιλερμπάν (19/12, 21:15), για την ήττα από τη Βαλένθια και τι πρέπει να κάνει από’ δω και πέρα η ομάδα του.

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: «Κανένας αιφνιδιασμός – Εντολή Μητσοτάκη το κλείσιμο» καταγγέλλει ο Αλέξης Χαρίτσης
«Στην κυβέρνηση η ευθύνη» 18.12.25

«Κανένας αιφνιδιασμός - Εντολή Μητσοτάκη το κλείσιμο των ΕΛΤΑ» καταγγέλλει ο Αλέξης Χαρίτσης

«Ανακαλέστε τα σχέδια για λουκέτα - Συζήτηση από μηδενική βάση - Τα ΕΛΤΑ δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως μια οποιαδήποτε επιχείρηση» δήλωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Απογοητευμένος ο Σπανούλης: «Δεν είμαστε ομάδα playoffs ή Play-In, δεν έχω αρκετούς παίκτες»
Euroleague 18.12.25

Απογοητευμένος ο Σπανούλης: «Δεν είμαστε ομάδα playoffs ή Play-In, δεν έχω αρκετούς παίκτες»

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ιδιαίτερα απογοητευμένος από την εικόνα της Μονακό το τελευταίο διάστημα και οι δηλώσεις-κόλαφος που έκανε είναι ενδεικτικές της κατάστασης

Σύνταξη
Αριστοτέλης και Μαρξ
Ηθική και κριτική 18.12.25

Αριστοτέλης και Μαρξ

Ένα πρόσφατο βιβλίο επιστρέφει στο ερώτημα εάν μπορούμε να βρούμε μια ηθική θεωρία στον Μαρξ

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ανδρουλάκης από Βρυξέλλες κατά κυβέρνησης: Ο εμπαιγμός των αγροτών συνεχίζεται – Κατέθεσα στη Βουλή 6 προτάσεις που δίνουν λύσεις
Πολιτική Γραμματεία 18.12.25

Ανδρουλάκης από Βρυξέλλες κατά κυβέρνησης: «Ο εμπαιγμός των αγροτών συνεχίζεται - Κατέθεσα στη Βουλή 6 προτάσεις που δίνουν λύσεις»

«Κανείς δεν θέλει να κάνει Χριστούγεννα στα μπλόκα - Νομίζω ότι αυτά τα έξι σημεία δίνουν λύσεις και για το σήμερα αλλά και προοπτική για την παραγωγή μας και για το μέλλον» δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Νέα εθνική στρατηγική ασφαλείας ΗΠΑ: Τα καλά και κακά νέα για την Τουρκία
Αλλαγή εποχής 18.12.25

Νέα εθνική στρατηγική ασφαλείας ΗΠΑ: Τα καλά και κακά νέα για την Τουρκία

Μια Τουρκία που δεν έχει κρύψει τις φιλοδοξίες -που ξεπερνάνε Αιγαίο και Μεσόγειο- δεν μπορεί παρά να βλέπει με ιδιαίτερη προσοχή τις αλλαγές στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Athens Mourns Eirini Marinaki
English edition 18.12.25

Athens Mourns Eirini Marinaki

Eirini Marinaki, widow of Miltiadis Marinakis and mother of Olympiacos owner Evangelos Marinakis, was laid to rest in Piraeus. Dignitaries, politicians, athletes, and citizens gathered to honor her lasting philanthropic and community contributions

Σύνταξη
Ώρα αποφάσεων για τη δεσμευμένη περιουσία της Ρωσίας – Μπορεί η Ουκρανία να επιζήσει χωρίς την Ευρώπη;
«Χρήμα ή αίμα» 18.12.25

Ώρα αποφάσεων για τη δεσμευμένη περιουσία της Ρωσίας – Μπορεί η Ουκρανία να επιζήσει χωρίς την Ευρώπη;

Η Ουκρανία εκτιμάται ότι θα χρειαστεί εξωτερική βοήθεια 135 δισ. ευρώ για την επόμενη διετία. Η Ρωσία θα μπορούσε να προσφύγει στα δικαστήρια αν η ΕΕ αγγίξει τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο