Σκοτεινό, εμπνευσμένο, κινηματογραφικό: Ο Τιμ Μπάρτον σχεδίασε το εξώφυλλο στο νέο album του A$AP Rocky
Ο Τιμ Μπάρτον ξετυλίγει για άλλη μία φορά το πολύπλευρο ταλέντο του.
Ο A$AP Rocky αποκάλυψε το εξώφυλλο του επερχόμενου άλμπουμ του, «Don’t be Dumb» που δημιούργησε ο Τιμ Μπάρτον και μάλιστα επιβεβαίωσε ότι μια ταινία με τον σκηνοθέτη είναι καθ’ οδόν.
A$AP Rocky: «Ευχαριστώ Τιμ Μπάρτον που με βοήθησες να κάνω αυτή την ταινία»
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αμερικανός ράπερ κοινοποίησε φωτογραφία του εξώφυλλου και έγραψε: «Συγγνώμη για την αναμονή, το Don’t be Dumb επιτέλους εδώ. Ευχαριστώ Τιμ Μπάρτον που με βοήθησες να κάνω αυτή την ταινία!».
Ο Τιμ Μπάρτον, ο θρυλικός σκηνοθέτης των ταινιών «Edward Scissorhands», «Batman» και «Mars Attacks», δημιούργησε το εξώφυλλο του άλμπουμ. Η αναφορά του Rocky σε «ταινία» θεωρείται ότι αφορά τα οπτικά στοιχεία που συνδέονται με το άλμπουμ.
Οι συνεργάτες
Στο νέο άλμπου του, όπως είπε ο ράπερ σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Vanity Fair, συμμετέχει ο συνθέτης, τραγουδιστής και δισκογραφικός παραγωγός Ντάνι Έλφμαν, συνεργάτης του Τιμ Μπάρτον εδώ και πολύ καιρό, ο οποίος «έγραψε μουσική για πολλά τραγούδια».
Τιμ Μπάρτον: Η έμπνευση του δημιουργού και η τεχνική
Μίλησε επίσης για τον θαυμασμό του για τον Μπάρτον, ιδιαίτερα για την ενσωμάτωση της «ματ ζωγραφικής και του γερμανικού εξπρεσιονισμού» στα έργα του.
