Γιατί η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ δεν παντρεύτηκε ποτέ τον Τιμ Μπάρτον παρά τα 13 χρόνια σχέσης τους;

Η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ αναφέρθηκε με ειλικρίνεια σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες αντισυμβατικές σχέσεις του Χόλιγουντ: τα 13 χρόνια που μοιράστηκε τη ζωή της με τον Τιμ Μπάρτον, με τον οποίο απέκτησαν δύο παιδιά, επιλέγοντας συνειδητά να μη «σφραγίσουν» τη σχέση τους με έναν γάμο.

Σε πρόσφατη εμφάνισή της στο podcast Fashion Neurosis with Bella Freud, η 59χρονη ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι η επιλογή αυτή δεν ήταν τυχαία ούτε αποτέλεσμα φόβου, αλλά συνειδητή στάση ζωής. Όπως είπε, απλώς δεν πιστεύει ότι ο γάμος είναι ένας θεσμός που λειτουργεί απαραίτητα υπέρ των ανθρώπων.

«Δεν παντρεύτηκα ποτέ γιατί δεν μπορώ να δώσω αυτή την υπόσχεση. Δεν τη θεωρώ υγιή», ανέφερε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας την ιδέα της «παντοτινής» δέσμευσης ως κάτι που δεν ταιριάζει στη δική της κοσμοθεωρία.

Η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ αποκάλυψε επίσης ότι έχει διαγνωστεί με ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας), κάτι που —όπως παραδέχεται— έχει επηρεάσει τόσο τις προσωπικές της σχέσεις όσο και την ιδέα ενός γάμου.

«Η οργάνωση ενός γάμου θα με οδηγούσε σε απόλυτη εμμονή με κάθε λεπτομέρεια. Θα ήταν εξαντλητικό», είπε με το γνώριμο αυτοσαρκαστικό της ύφος.

Το χρονικό της σχέσης της Μπόναμ Κάρτερ με τον Μπάρτον

Η γνωριμία της με τον Μπάρτον έγινε το 2001, στα γυρίσματα του Planet of the Apes, και πολύ σύντομα εξελίχθηκε σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές δημιουργικές και ερωτικές συμπράξεις του σύγχρονου σινεμά. Μαζί υπέγραψαν ταινίες-ορόσημα όπως Big Fish, Sweeney Todd, Corpse Bride, Charlie and the Chocolate Factory και Alice in Wonderland.

Ακόμη και ο τρόπος συμβίωσής τους επιβεβαίωνε πόσο απείχαν από τα συμβατικά πρότυπα: ζούσαν σε δύο ξεχωριστά αλλά ενωμένα σπίτια στο βόρειο Λονδίνο — μια λύση που, όπως έχει πει η ίδια, τους έδινε ελευθερία και ισορροπία.

Ο χωρισμός τους το 2014, τον οποίο η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ αποκαλεί «διαζύγιο» παρότι δεν υπήρξε γάμος, ήταν καθοριστικός. Όπως εξηγεί, οι φίλοι και το ευρύτερο οικογενειακό τους περιβάλλον έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να σταθούν όρθιοι εκείνη και τα παιδιά τους. «Όταν μια οικογένεια αλλάζει μορφή, δεν το περνάς μόνος σου», λέει.

Σήμερα, η δημοφιλής ηθοποιός διατηρεί μια πολύ πιο ήσυχη και ιδιωτική σχέση με τον Νορβηγό ιστορικό τέχνης Ράι Νταγκ Χόλμποε, με τον οποίο είναι μαζί από το 2018. Παρά τη διαφορά ηλικίας, η ίδια δείχνει να έχει βρει μια νέα ισορροπία — μακριά από τα μεγάλα αφηγήματα και τις κοινωνικές προσδοκίες.

Όπως λέει και η ίδια, κάποιες σχέσεις δεν χρειάζονται συμβόλαια για να είναι αληθινές. Και κάποιες αγάπες δεν είναι φτιαγμένες για να κρατήσουν για πάντα — αλλά για να σε αλλάξουν.