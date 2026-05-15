Κάιλι Τζένερ: Αποκαλύπτει τις επιπλοκές στη δεύτερη εγκυμοσύνη που ακόμα δεν έχει ξεπεράσει

Η Κάιλι Τζένερ έδωσε μια συνέντευξη εφ όλης της ύλης στο podcast «Therapuss» και δεν δίστασε να μιλήσει για τα προβλήματα που αντιμετώπισε στη δεύτερη εγκυμοσύνη της.

Το γνωστό μοντέλο και επιχειρηματίας απέκτησε την κόρη της, Στόρμι, το 2018 και αργότερα τον γιο της, Έιρ, με τον τότε σύντροφό της, Τράβις Σκοτ.

Οι δυο τους χώρισαν το 2023, ενώ σήμερα η ίδια βρίσκεται σε σχέση με τον ηθοποιό Τιμοτέ Σαλαμέ, με τον οποίο, όπως δηλώνει θα ήθελε να δημιουργήσει ξανά οικογένεια.

Κάιλι Τζένερ:«Το μωρό έβγαινε έξω»

Στη συνέντευξη της η Κάιλι Τζένερ αναφέρθηκε σε σοβαρή επιπλοκή όταν ήταν έγκυος στον γιο της, καθώς παρουσίασε διάσταση τριών εκατοστών στον κόλπο της, με τον πλακούντα να κινδυνεύει να “πέσει”.

«Δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι μου ούτως ή άλλως, γιατί είχα τρομερούς πόνους στην πλάτη και ισχιαλγία», θυμήθηκε η σταρ των ριάλιτι. «Και συνέβαιναν πολλά πράγματα.

Είχα διαστολή τριών εκατοστών για περίπου ενάμιση, δύο μήνες — το μωρό έβγαινε έξω».

Οι δύσκολες στιγμές στη δεύτερη εγκυμοσύνη

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις μεγάλες αλλαγές που βίωσε το σώμα της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, σημειώνοντας πως πήρε αρκετό βάρος και κατέφευγε συχνά σε παγωτό και υδατάνθρακες για να αντιμετωπίσει τη ναυτία.

Η διάσημη τηλεπερσόνα αποκάλυψε πως, όταν έμαθε ότι περιμένει το πρώτο της παιδί, κυριεύτηκε από άγχος και αβεβαιότητα, κυρίως για το πώς θα αντιδρούσε η οικογένειά της.