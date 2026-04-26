Στα δικαστήρια η Κάιλι Τζένερ: Αγωγή-καταπέλτης για ρατσισμό και παρενόχληση από οικιακή βοηθό της

Πίσω από τη λάμψη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Κάιλι Τζένερ, μια αγωγή-σοκ αποκαλύπτει καταγγελίες για ρατσιστικές διακρίσεις και παρενόχληση στο σπίτι της διάσημης δισεκατομμυριούχου.

Η Κάιλι Τζένερ οδηγείται στις δικαστικές αίθουσες μετά από αγωγή που κατέθεσε η Ανχέλικα Ερνάντεζ Βάσκεζ, η οποία εργάστηκε ως οικιακή βοηθός στην κατοικία της για σχεδόν έναν χρόνο.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που κατατέθηκαν στις 17 Απριλίου στο Λος Άντζελες, η Βάσκεζ υποστηρίζει πως υπέστη «σοβαρή και διάχυτη παρενόχληση», η οποία περιλάμβανε διακρίσεις με βάση τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τη θρησκεία και την κατάσταση της υγείας της γράφει η USA Today.

Η Ανχέλικα Βάσκεζ υποστηρίζει πως το περιβάλλον εργασίας ήταν τόσο εχθρικό που κάθε λογικός άνθρωπος θα ένιωθε αναγκασμένος να παραιτηθεί

Η ενάγουσα, γυναίκα από το Ελ Σαλβαδόρ και πιστή καθολική, περιγράφει ένα περιβάλλον όπου η υποτίμηση ήταν καθημερινό φαινόμενο, με τους «επόπτες της να της χτυπούν τα δάχτυλα με επιτακτικό τρόπο και να την αντιμετωπίζουν ως κατώτερη» λόγω καταγωγής.

Οι ισχυρισμοί της Βάσκεζ είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικοί για το προσωπικό που διαχειρίζεται τις κατοικίες της Τζένερ.

Η οικιακή βοηθός καταγγέλλει ότι δεχόταν επανειλημμένα προβλητικά και απαξιωτικά σχόλια για την προφορά της και το μεταναστευτικό της καθεστώς.

Στην αγωγή περιγράφονται περιστατικά ρατσιστικού χλευασμού για την καταγωγή και την προφορά της οικιακής βοηθού

Όπως αναφέρει η αγωγή, η Βάσκεζ εργαζόταν σε ένα περιβάλλον με μόνιμη απειλή της απέλαση για την ίδια και άλλους μετανάστες.

Παρά τις προσπάθειές της να επικοινωνήσει τη δυσαρέσκεια για τις συνθήκες στο σπίτι της Τζένερ τον Νοέμβριο του 2024, η Βάσκεζ ισχυρίζεται ότι δεν «την άκουσε κανείς».

Αντί να βελτιωθεί η κατάσταση, αντιθέτως, «η κακομεταχείριση κλιμακώθηκε, φτάνοντας στο σημείο να της πετάξουν κρεμάστρες στα πόδια βρίζοντας την».

Ενώ οι κατηγορίες έπαιρναν δημοσιότητα, η Κάιλι Τζένερ επέλεξε να τηρήσει μια στάση που πολλοί χαρακτήρισαν προκλητική, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στο Instagram με τη συλλογή της από πανάκριβες τσάντες και τη λεζάντα «δεν μπορεί ένα κορίτσι να διασκεδάσει;»

Η δικαστική διαμάχη αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες εργασίας πίσω από τις κλειστές πόρτες των διασήμων

Πέρα από την ηθική διάσταση, η αγωγή περιλαμβάνει και καταγγελίες για παραβιάσεις του εργατικού κώδικα της Καλιφόρνια.

Η Βάσκεζ υποστηρίζει πως δεν της καταβλήθηκαν ποτέ έξοδα μετακίνησης, παρόλο που την υποχρέωναν να εργάζεται σε διάφορες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης της κατοικίας του συντρόφου της Τζένερ, Τιμοτέ Σαλαμέ.

Πλέον, η υπόθεση αναμένεται να κριθεί από σώμα ενόρκων, οι οποίοι θα καθορίσουν το ύψος των αποζημιώσεων για μια εργασιακή εμπειρία που η ενάγουσα χαρακτήρισε «απολύτως ανυπόφορη».