Ένα ουκρανικό drone κατέπεσε κοντά σε μονάδες ενέργειας του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, που τελεί υπό τον έλεγχο της Ρωσίας στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε το Σάββατο η διοίκηση του πυρηνικού σταθμού που έχει τοποθετηθεί από τη Μόσχα.

Από την πτώση του drone, ευτυχώς, δεν προκλήθηκε έκρηξη, ενώ ο πυρηνικός σταθμός συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, πρόσθεσε η διοίκησή του.

Τουλάχιστον 9 τραυματίες εξαιτίας ουκρανικού πλήγματος σε πολυκατοικία

Εν τω μεταξύ, η Ουκρανία συνεχίζει τις επιθέσεις κατά της Ρωσίας. Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ουκρανικό drone έπληξε χθες, Παρασκευή, πολυκατοικία στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Μεταξύ των τραυματιών είναι ένα κοριτσάκι τριών ετών, σύμφωνα με την ενημέρωση από το περιφερειακό κέντρο διαχείρισης κρίσεων.

Η Ρωσία, η οποία τον Φεβρουάριο του 2022 εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία, εξαπολύει συχνά κύματα αεροπορικών επιδρομών εναντίον της γειτονικής της χώρας.

Μόνο την Πέμπτη, 24 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στο Κίεβο.

Από την πλευρά τους, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν επιθέσεις με drones εναντίον της ρωσικής επικράτειας.

Η περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, κοντά στα ουκρανικά σύνορα, έχει βρεθεί κατ’ επανάληψη στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Να σημειωθεί ότι η Ρωσία και η Ουκρανία προχώρησαν χθες σε ανταλλαγή 205 αιχμαλώτων πολέμου, όπως ανακοίνωσαν οι δύο πλευρές, μία εβδομάδα μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία περί νέας ανταλλαγής.