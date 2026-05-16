newspaper
Σάββατο 16 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ουκρανικό drone κατέπεσε κοντά σε μονάδες ενέργειας του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια
Κόσμος 16 Μαΐου 2026, 14:43

Ουκρανικό drone κατέπεσε κοντά σε μονάδες ενέργειας του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια

Από την πτώση του drone, ευτυχώς, δεν προκλήθηκε έκρηξη, ενώ ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φταίει η σκόνη ή ο υπολογιστής; 8 συχνές αιτίες κνησμού στα μάτια

Φταίει η σκόνη ή ο υπολογιστής; 8 συχνές αιτίες κνησμού στα μάτια

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ένα ουκρανικό drone κατέπεσε κοντά σε μονάδες ενέργειας του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, που τελεί υπό τον έλεγχο της Ρωσίας στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε το Σάββατο η διοίκηση του πυρηνικού σταθμού που έχει τοποθετηθεί από τη Μόσχα.

Από την πτώση του drone, ευτυχώς, δεν προκλήθηκε έκρηξη, ενώ ο πυρηνικός σταθμός συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, πρόσθεσε η διοίκησή του.

Τουλάχιστον 9 τραυματίες εξαιτίας ουκρανικού πλήγματος σε πολυκατοικία

Εν τω μεταξύ, η Ουκρανία συνεχίζει τις επιθέσεις κατά της Ρωσίας. Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ουκρανικό drone έπληξε χθες, Παρασκευή, πολυκατοικία στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Μεταξύ των τραυματιών είναι ένα κοριτσάκι τριών ετών, σύμφωνα με την ενημέρωση από το περιφερειακό κέντρο διαχείρισης κρίσεων.

Η Ρωσία, η οποία τον Φεβρουάριο του 2022 εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία, εξαπολύει συχνά κύματα αεροπορικών επιδρομών εναντίον της γειτονικής της χώρας.

Μόνο την Πέμπτη, 24 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στο Κίεβο.

Από την πλευρά τους, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν επιθέσεις με drones εναντίον της ρωσικής επικράτειας.

Η περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, κοντά στα ουκρανικά σύνορα, έχει βρεθεί κατ’ επανάληψη στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Να σημειωθεί ότι η Ρωσία και η Ουκρανία προχώρησαν χθες σε ανταλλαγή 205 αιχμαλώτων πολέμου, όπως ανακοίνωσαν οι δύο πλευρές, μία εβδομάδα μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία περί νέας ανταλλαγής.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
ΕΚΤ και επιτόκια: Τα στοιχήματα των επενδυτών και ο αντίκτυπος στις ελληνικές τράπεζες

ΕΚΤ και επιτόκια: Τα στοιχήματα των επενδυτών και ο αντίκτυπος στις ελληνικές τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Φταίει η σκόνη ή ο υπολογιστής; 8 συχνές αιτίες κνησμού στα μάτια

Φταίει η σκόνη ή ο υπολογιστής; 8 συχνές αιτίες κνησμού στα μάτια

Κόσμος
NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή

NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή

inWellness
inTown
Stream newspaper
Έβερεστ: Χιονοστιβάδα σαρώνει κατασκήνωση βάσης – Ορειβάτες τρέχουν να προστατευτούν
Τρόμος 16.05.26

Χιονοστιβάδα σαρώνει κατασκήνωση βάσης στο Έβερεστ - Ορειβάτες τρέχουν να προστατευτούν (βίντεο)

Στην αρχή ακούγεται κάτι σαν μια μακρινή βροντή και στη συνέχεια η χιονοστιβάδα αρχίζει να κατεβαίνει την πλαγιά με ιλιγγιώδη ταχύτητα - Οι εικόνες κόβουν την ανάσα

Σύνταξη
Γιατί ο Τραμπ έχει δίκιο με την αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από Γερμανία
Υπόσχεση 75 ετών 16.05.26

Γιατί ο Τραμπ έχει δίκιο με την αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από Γερμανία

Η σχεδιαζόμενη αποχώρηση προσφέρει ορισμένες από τις πρώτες απτές ενδείξεις της αμερικανικής απομάκρυνσης από τη Γερμανία που αναφερότανε στις Στρατηγικές Εθνικής Ασφάλειας και Εθνικής Άμυνας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Νιγηρία επιβεβαίωσε τον θάνατο υψηλόβαθμου αξιωματούχου του Ισλαμικού Κράτους σε κοινή επιχείρηση με τις ΗΠΑ
Κόσμος 16.05.26

Η Νιγηρία επιβεβαίωσε τον θάνατο υψηλόβαθμου αξιωματούχου του Ισλαμικού Κράτους σε κοινή επιχείρηση με τις ΗΠΑ

«Οι νιγηριανές ένοπλες δυνάμεις μας, αποφασισμένες και εργαζόμενες σε στενή συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, διεξήγαγαν θαρραλέα κοινή επιχείρηση που κατέφερε σκληρό πλήγμα στις τάξεις του Ισλαμικού Κράτους», δήλωσε ο πρόεδρος της Νιγηρίας

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Μεθυσμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο και παρέσυρε πεζούς – Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες
Στις ΗΠΑ 16.05.26

Μεθυσμένος οδηγός στη Νέα Υόρκη έχασε τον έλεγχο και παρέσυρε πεζούς - Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες

Αυτόπτης μάρτυρας του δυστυχήματος στη Νέα Υόρκη είπε ότι ο οδηγός ήταν εκτός ελέγχου και στην τρελή πορεία του «πάτησε» έναν άνδρα, ο οποίος βρέθηκε κάτω από το αυτοκίνητό του

Σύνταξη
Συνελήφθη επικεφαλής ένοπλης οργάνωσης του Ιράκ, ως επικεφαλής σε τρομοκρατικές επιθέσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη
ΗΠΑ 16.05.26

Συνελήφθη επικεφαλής ένοπλης οργάνωσης του Ιράκ, ως επικεφαλής σε τρομοκρατικές επιθέσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν τον ηγέτη ένοπλης οργάνωσης του Ιράκ. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι «κατηύθυνε και προέτρεψε» σε επιθέσεις εναντίον Αμερικανών και Εβραίων λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Σύνταξη
Ο εναέριος χώρος στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ υπό πίεση – Η Ουκρανία, ο πόλεμος και τα «αδέσποτα» drones
Κίνδυνος διάχυσης 16.05.26

Ο εναέριος χώρος στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ υπό πίεση – Η Ουκρανία, ο πόλεμος και τα «αδέσποτα» drones

Παραβιάσεις εναέριων χώρων σε Βαλτική και Φινλανδία από «τυφλωμένα» ουκρανικά drones πυροδοτούν εντάσεις, φόβους και ερωτήματα για κενά ασφαλείας στα σύνορα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η παγκόσμια ισχύς μετατοπίζεται προς ανατολάς – Το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα το αποδεικνύει
Προβολή ισχύος 16.05.26

Η παγκόσμια ισχύς μετατοπίζεται προς ανατολάς – Το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα το αποδεικνύει

Ο Σι Τζινπίνγκ δεν φοβήθηκε τον Τραμπ. Τον επέπληξε για την Ταϊβάν, δεν υποσχέθηκε συνεργασία, έθεσε τους όρους του παιχνιδιού. Απέδειξε ότι η Κίνα αντιμετωπίζει τις ΗΠΑ ως ίσος –και μάλλον είναι η κερδισμένη του ταξιδιού.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αυστραλία: Σε κρίσιμη κατάσταση 30χρονος που δέχτηκε επίθεση από λευκό καρχαρία
Αυστραλία 16.05.26

Σε κρίσιμη κατάσταση 30χρονος που δέχτηκε επίθεση λευκού καρχαρία

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται 30χρονος που δέχτηκε επίθεση από λευκό καρχαρία μήκους περίπου πέντε μέτρων στην ακτή της νήσου Ρότνεστ, η οποία βρίσκεται ανοιχτά της πόλης του Περθ στην Αυστραλία.

Σύνταξη
Νυρεμβέργη: Ενας νεκρός και 17 στο νοσοκομείο από διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο
Μεγάλη κινητοποίηση 16.05.26

Θανατηφόρα διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο στη Νυρεμβέργη

Δύο εργαζόμενοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, κι ένας εξ αυτών άφησε την τελευταία του πνοή αργότερα σε νοσοκομείο, μετά τη διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο στη Νυρεμβέργη.

Σύνταξη
Βιρτζίνια: Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε την προσφυγή για τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη
Εκλογικός χάρτης 16.05.26

«Οχι» από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ στους Δημοκρατικούς για τη Βιρτζίνια

Απέρριψε το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ την προσφυγή των Δημοκρατικών κατά απόφασης δικαστηρίου της Βιρτζίνια που ακύρωσε τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη της πολιτείας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ανησυχία εκφράζει ο ΟΗΕ για πλήγμα εναντίον οχήματός του στη Χερσώνα
Ουκρανία 16.05.26

Ανησυχία Γκουτέρες για τα πλήγματα κατά οχήματος του ΟΗΕ στη Χερσώνα

Οχημα του ΟΗΕ επλήγη δυο φορές την ίδια ημέρα στη Χερσώνα, προκαλώντας την αντίδραση του Γενικού Γραμματέα του Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έβερεστ: Χιονοστιβάδα σαρώνει κατασκήνωση βάσης – Ορειβάτες τρέχουν να προστατευτούν
Τρόμος 16.05.26

Χιονοστιβάδα σαρώνει κατασκήνωση βάσης στο Έβερεστ - Ορειβάτες τρέχουν να προστατευτούν (βίντεο)

Στην αρχή ακούγεται κάτι σαν μια μακρινή βροντή και στη συνέχεια η χιονοστιβάδα αρχίζει να κατεβαίνει την πλαγιά με ιλιγγιώδη ταχύτητα - Οι εικόνες κόβουν την ανάσα

Σύνταξη
Greece to Pay New Child Benefit of Up to €1,050
English edition 16.05.26

Greece to Pay New Child Benefit of Up to €1,050

Nearly one million households are expected to receive an extraordinary child support payment by the end of June, with amounts linked to the number of children and family income.

Σύνταξη
Απόφαση-σοκ: Η ΓΓΑ ανακάλεσε την αθλητική αναγνώριση της ΑΕΚ
Άλλα Αθλήματα 16.05.26

Απόφαση-σοκ: Η ΓΓΑ ανακάλεσε την αθλητική αναγνώριση της ΑΕΚ

Η απόφαση αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» και η ΑΕΚ δεν θα μπορεί να διατηρεί από τη νέα περίοδο τα τμήματα που έχει σε χάντμπολ, ποδόσφαιρο γυναικών, πόλο, βόλεϊ, στίβο και σε άλλα πολλά αθλήματα.

Βάιος Μπαλάφας
Αυτές είναι οι κατηγορίες στρατεύσιμων που θα κατανεμηθούν στο Πολεμικό Ναυτικό
Ελλάδα 16.05.26

Αυτές είναι οι κατηγορίες στρατεύσιμων που θα κατανεμηθούν στο Πολεμικό Ναυτικό

Το Πολεμικό Ναυτικό αναφέρεται στις συγκεκριμένες κατηγορίες στρατευσίμων οι οποίοι έχουν κατανεμηθεί ή μεταφερθεί στο Πολεμικό Ναυτικό βάσει του νόμου 5265/2026, Άρθρο 180, παράγραφος 3, περίπτωση α΄

Σύνταξη
Αλίκη Βουγιουκλάκη: Εγκαίνια για το προσωπικό καμαρίνι της στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Culture Live 16.05.26

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Εγκαίνια για το προσωπικό καμαρίνι της στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Η σπουδαία πρωτοβουλία συμπίπτει με τη συμπλήρωση 39 χρόνων λειτουργίας του σταθμού και συνιστά μια πολιτιστική παρακαταθήκη με ιδιαίτερο συμβολισμό για την πόλη, το ελληνικό θέατρο.

Σύνταξη
Φάρμακα: Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα «μαϊμού» σκευασμάτων – Τα προωθούσαν και στην Ελλάδα
Eurojust / Europol 16.05.26

Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα «μαϊμού» φαρμάκων - Τζίρος 240 εκατ. ευρώ - Τα προωθούσαν και στην Ελλάδα

Οι Αρχές διεξήγαγαν έρευνες για τα παράνομα φάρμακα σε 113 τοποθεσίες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, όπου συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της εγκληματικής ομάδας

Σύνταξη
Κικίλιας στο 16ο συνέδριο της ΝΔ: Η ταυτότητα της παράταξής μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλοιωθεί από κανέναν
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Κικίλιας στο 16ο συνέδριο της ΝΔ: Η ταυτότητα της παράταξής μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλοιωθεί από κανέναν

Ο Βασίλης Κικίλιας, από το βήμα του 16ου συνεδρίου της ΝΔ, μίλησε για τις πολιτικές του υπουργείου Ναυτιλίας και τόνισε ότι πρέπει να πείσουμε τους νέους να ξαναστραφούν στα επαγγέλματα της θάλασσας, ενώ υπογράμμισε ότι οι βάσεις και τα θεμέλια της ΝΔ αποτελούν το ιστορικό και εθνικό της αποτύπωμα και δεν μπορούν να απαξιωθούν ή να «γκριζαριστούν» από κανέναν, στέλνοντσς ηχηρά μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση

Σύνταξη
Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για την ανοιχτή προπόνηση και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Κυριακής
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για την ανοιχτή προπόνηση και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Κυριακής

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες για ανοιχτή προπόνηση του Σαββάτου (16/5) στην Allwyn Arena και η αστυνομία της κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Κυριακής (17/5) την ημέρα του αγώνα με τον Ολυμπιακό

Σύνταξη
Ποντένσε και Εσε στην αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Ποντένσε και Εσε στην αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Μία μέρα πριν το ντέρμπι, το οποίο θα κρίνει τη θέση των Πειραιωτών στο φετινό πρωτάθλημα (2η ή 3η), ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με την ΑΕΚ

Σύνταξη
«The Match» – Ο Μαραντόνα, ο μύθος και η πολιτική πίσω από τον αγώνα Αργεντινή-Αγγλία του 1986
Κάννες 16.05.26

«The Match» - Ο Μαραντόνα, ο μύθος και η πολιτική πίσω από τον αγώνα Αργεντινή-Αγγλία του 1986

Μέσα από τις αναμνήσεις των παικτών και αρχειακό υλικό, το «The Match» αναπαριστά τον προημιτελικό του 1986, όπου το ποδόσφαιρο, η εθνική ταυτότητα και οι μεταπολεμικές εντάσεις συνυπήρξαν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιατί ο Τραμπ έχει δίκιο με την αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από Γερμανία
Υπόσχεση 75 ετών 16.05.26

Γιατί ο Τραμπ έχει δίκιο με την αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από Γερμανία

Η σχεδιαζόμενη αποχώρηση προσφέρει ορισμένες από τις πρώτες απτές ενδείξεις της αμερικανικής απομάκρυνσης από τη Γερμανία που αναφερότανε στις Στρατηγικές Εθνικής Ασφάλειας και Εθνικής Άμυνας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο περίεργος αγώνας δρόμου της ΕΠΟ για τον Λανουά και της ΚΕΔ για τους νέους πίνακες διαιτητών
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Ο περίεργος αγώνας δρόμου της ΕΠΟ για τον Λανουά και της ΚΕΔ για τους νέους πίνακες διαιτητών

Κάποια πράγματα δεν έχουν σχέση με τον προγραμματισμό αλλά με το παρασκήνιο και η ΕΠΟ παρουσιάζεται να θέλει να «δέσει» τον Λανουά και ο Γάλλος εμφανίζεται έτοιμος για νέους πίνακες

Βάιος Μπαλάφας
AI: Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδών τεχνητής νοημοσύνης – Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις
Δυστοπικό σενάριο 16.05.26

Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδών τεχνητής νοημοσύνης - Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις

Δεδομένου του ρυθμού με τον οποίο η AI εξελίσσεται, η κοινωνία ενδέχεται να βρίσκεται στο χείλος μιας βαθιάς ανακατανομής των πόρων αλλά και πολιτικών αναταραχών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μπενίτεθ για το ματς με τον ΠΑΟΚ: «Είναι περίπλοκο να διατηρήσεις τους πάντες ενεργοποιημένους»
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Μπενίτεθ για το ματς με τον ΠΑΟΚ: «Είναι περίπλοκο να διατηρήσεις τους πάντες ενεργοποιημένους»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ, όπως φαίνεται, κάνει σχέδια και για το μέλλον: «Ελπίζουμε την επόμενη χρονιά να είμαστε καλύτεροι». Αν και υπάρχει φημολογία ότι θα αποτελέσει παρελθόν

Σύνταξη
Εκλογές το 2027 επανέλαβε ο Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Εκλογές το 2027 επανέλαβε ο Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ

Απευθυνόμενος στον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα»

Σύνταξη
Έρχονται τα νέα μέτρα για τα ηλεκτρικά πατίνια: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους, με «κόφτη» στην ταχύτητα
Ελλάδα 16.05.26

Έρχονται τα νέα μέτρα για τα ηλεκτρικά πατίνια: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους, με «κόφτη» στην ταχύτητα

Πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν επιπλέον μέτρα για τα ηλεκτρικά πατίνια λόγω της επικινδυνότητάς τους, ιδίως για τους ανηλίκους που κυκλοφορούν σε δρόμους με υψηλές ταχύτητες

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 16 Μαϊου 2026
Cookies