Λευκός Οίκος: Γουίτκοφ και Αραγτσί συναντήθηκαν στο Ομάν – Έπεται και νέο ραντεβού

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Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί συναντήθηκαν σήμερα στην Μουσκάτ, πρωτεύουσα του Ομάν.

«Τα ζητήματα αυτά είναι πολύ περίπλοκα και η άμεση επικοινωνία του ειδικού απεσταλμένου σήμερα αποτέλεσε ένα βήμα προς την επίτευξη ενός αμοιβαία επωφελούς αποτελέσματος»

Στη συνάντηση ήταν παρούσα και η Αμερικανίδα πρέσβης στο Ομάν, Άνα Εσκρότζιμα, ενώ τις συνομιλίες φιλοξένησε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Σαγίντ Μπαντρ Αλμπουσάιντι.

Ο Λευκός Οίκος περιέγραψε τις συνομιλίες ως «πολύ θετικές και παραγωγικές».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Γουίτκοφ ενημέρωσε τον Αραγτσί ότι είχε λάβει οδηγίες από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να επιλύσει την τρέχουσα κρίση μέσω διαλόγου «εφόσον αυτό είναι εφικτό».

«Τα ζητήματα αυτά είναι πολύ περίπλοκα και η άμεση επικοινωνία του ειδικού απεσταλμένου σήμερα αποτέλεσε ένα βήμα προς την επίτευξη ενός αμοιβαία επωφελούς αποτελέσματος», ανέφερε ο Λευκός Οίκος, προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές θα συναντηθούν ξανά το επόμενο Σάββατο.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

#OOTT | White House: US Special Envoy Witkoff Held Talks With Iranian Foreign Minister Araghchi

– The Sides Agreed To Meet Again Next Saturdayhttps://t.co/1mbzfJlxkD pic.twitter.com/fnmK984jDX — LiveSquawk (@LiveSquawk) June 5, 2026

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έριξε προειδοποιητικά πυραύλους και drones σε πλοία των ΗΠΑ, διέψευσε η CENTCOM

Το ναυτικό του Ιράν ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε προειδοποιητικά πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ στον Κόλπο του Ομάν, κατηγορώντας το αμερικανικό ναυτικό για παρενοχλήσεις της θαλάσσιας κυκλοφορίας και κατάσχεση εμπορικών πλοίων και πετρελαιοφόρων, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο αμερικανικός στρατός διέψευσε τον ισχυρισμό του Ιράν, αναφέροντας ότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε σοβαρή παραβίαση της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ των δύο χωρών.

«Οι ιρανικές δυνάμεις ΔΕΝ επιτέθηκαν ούτε άνοιξαν πυρ εναντίον πολεμικών πλοίων του αμερικανικού ναυτικού. Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας», τόνισε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία εποπτεύει τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, σε ανάρτησή της στο X.