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Το ναυτικό του Ιράν ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε προειδοποιητικά πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ στον Κόλπο του Ομάν, κατηγορώντας το αμερικανικό ναυτικό για παρενοχλήσεις της θαλάσσιας κυκλοφορίας και κατάσχεση εμπορικών πλοίων και πετρελαιοφόρων, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

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Νωρίτερα, η Αμερικανική Διοίκηση Ινδο-Ειρηνικού ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν αναχαιτίσει κατά τη διάρκεια της νύχτας στον Ινδικό Ωκεανό το υπό κυρώσεις πλοίο χωρίς εθνικότητα M/T DAVINA.

«Θα συνεχίσουμε την παγκόσμια επιβολή των ναυτιλιακών κανονισμών για να διακόψουμε τα παράνομα δίκτυα και να αναχαιτίσουμε τα πλοία που παρέχουν υλική υποστήριξη στο Ιράν, όπου κι αν δραστηριοποιούνται», ανέφερε σε ανάρτησή της στο X.

Overnight, U.S. forces carried out a maritime interdiction and right-of-visit boarding of the sanctioned stateless vessel MT DAVINA located in the Indian Ocean within the INDOPACOM area of responsibility. We will continue global maritime enforcement to disrupt illicit networks… pic.twitter.com/7sNPNx0doN — U.S. Indo-Pacific Command (@INDOPACOM) June 5, 2026

ΥΠΕΞ του Ιράν: Οι αμερικανικές βάσεις αποτελούν νόμιμους στόχους

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι «το να αντισταθείς για 40 ημέρες στη μεγαλύτερη παγκόσμια δύναμη, η οποία διαθέτει πυρηνικά όπλα, δεν είναι αστείο» και ότι «ο κόσμος συνειδητοποίησε την πραγματική δύναμη του ιρανικού έθνους».

Σε δηλώσεις που μετέδωσε το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRIB, ο Αραγτσί απηύθυνε επίσης άμεση προειδοποίηση προς τα κράτη της περιοχής.

«Προειδοποιήσαμε τα κράτη της περιοχής ότι οι αμερικανικές βάσεις που χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια κατά του Ιράν αποτελούν νόμιμους στόχους», ανέφερε.

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Iran is prepared to continue the war «for a long period of time,» Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi told Al Mayadeen. Araghchi said the country’s military situation is now better than before the 40-day war, adding that US and Israeli officials had believed tightening… pic.twitter.com/Rh72KOUMJo — comra (@comrawire) June 5, 2026

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε επίσης ότι «είμαστε αποφασισμένοι να καλλιεργήσουμε βιώσιμες και εποικοδομητικές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία».