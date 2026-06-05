«Ο Θεός, το σεξ και η Ευρωπαϊκή Ένωση» – Η ατάκα του Έντι Ράμα που άφησε άφωνους τους δημοσιογράφους [βίντεο]
Παρομοιάζοντας την ΕΕ με το σεξ και τον Θεό, ο Έντι Ράμα καυτηρίασε με αμφιλεγόμενο χιούμορ το αβέβαιο ευρωπαϊκό μέλλον της Αλβανίας.
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Τον παραλληλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με… το σεξ και τις βουλές του Θεού επέλεξε ο Έντι Ράμα για να στηλιτεύσει το ατελείωτο «ράβε-ξήλωνε» της ευρωπαϊκής προοπτικής των Τιράνων.
Προσερχόμενος στη Σύνοδο ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων στο Μαυροβούνιο, ο Αλβανός ηγέτης επιστράτευσε το γνωστό του καυστικό χιούμορ, δηλώνοντας ορθά-κοφτά στους εμβρόντητους αλλά γελαστούς δημοσιογράφους πως υπάρχουν τρία πράγματα που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει: «ο Θεός, το σεξ και η ΕΕ».
Μια δήλωση που ανέδειξε με τον πιο γλαφυρό τρόπο την αβεβαιότητα που βιώνουν οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες.
Βίντεο:
Albania’s PM Edi Rama:
When Albania joins the EU, there are three things you can’t predict. Three.
God, sex, and the EU. pic.twitter.com/KroAC5x2Um
— Clash Report (@clashreport) June 5, 2026
Πίσω από τη βιτρίνα της ευθυμίας, ωστόσο, κρυβόταν ένα αυστηρό μήνυμα προς τις Βρυξέλλες. Ο Ράμα ξεκαθάρισε πως η εποχή των παλιών δικαιολογιών απέναντι στη διεύρυνση έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί.
Τι ακριβώς ζήτησε ο Αλβανός πρωθυπουργός:
- Επιτάχυνση των διαδικασιών: Να εγκαταλειφθούν οι ατέρμονες καθυστερήσεις.
- Σταδιακή ενσωμάτωση: Προσαρμογή του μοντέλου ένταξης στα νέα γεωπολιτικά δεδομένα, χωρίς να καταργείται η αρχή της αξιοκρατίας.
- Ειδικό καθεστώς: Την άμεση αναβάθμιση της θέσης των βαλκανικών χωρών στο ευρωπαϊκό τραπέζι.
Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η παρούσα συγκυρία αποτελεί τη χρυσή ευκαιρία για την Ευρώπη να εκπέμψει ένα ισχυρό παγκόσμιο μήνυμα, ξεκαθαρίζοντας πως η απλή συνύπαρξη στις Συνόδους «δεν είναι πλέον αρκετή».
Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Έντι Ράμα στηλίτευσε το παράδοξο του ευρωπαϊκού προθαλάμου με μια γερή δόση αυτοσαρκασμού και ειρωνείας. Υπενθύμισε με νόημα ότι, όσο η Αλβανία περιμένει το πράσινο φως, ο ίδιος βλέπει ολόκληρες γενιές Ευρωπαίων ηγετών να αναλαμβάνουν και να αποχωρούν, ενώ αυτός παραμένει στη θέση του, συμμετέχοντας στο ίδιο, επαναλαμβανόμενο έργο.
Το τελικό του «καρφί»; Ακόμη και όταν έρθει εκείνη η πολυπόθητη μέρα της ένταξης της Αλβανίας, η φύση της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής θα παραμείνει ακριβώς όπως είναι σήμερα: εντελώς απρόβλεπτη.
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