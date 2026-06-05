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Τον παραλληλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με… το σεξ και τις βουλές του Θεού επέλεξε ο Έντι Ράμα για να στηλιτεύσει το ατελείωτο «ράβε-ξήλωνε» της ευρωπαϊκής προοπτικής των Τιράνων.

Προσερχόμενος στη Σύνοδο ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων στο Μαυροβούνιο, ο Αλβανός ηγέτης επιστράτευσε το γνωστό του καυστικό χιούμορ, δηλώνοντας ορθά-κοφτά στους εμβρόντητους αλλά γελαστούς δημοσιογράφους πως υπάρχουν τρία πράγματα που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει: «ο Θεός, το σεξ και η ΕΕ».

Μια δήλωση που ανέδειξε με τον πιο γλαφυρό τρόπο την αβεβαιότητα που βιώνουν οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες.

Βίντεο:

Albania’s PM Edi Rama: When Albania joins the EU, there are three things you can’t predict. Three. God, sex, and the EU. pic.twitter.com/KroAC5x2Um — Clash Report (@clashreport) June 5, 2026

Πίσω από τη βιτρίνα της ευθυμίας, ωστόσο, κρυβόταν ένα αυστηρό μήνυμα προς τις Βρυξέλλες. Ο Ράμα ξεκαθάρισε πως η εποχή των παλιών δικαιολογιών απέναντι στη διεύρυνση έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί.

Τι ακριβώς ζήτησε ο Αλβανός πρωθυπουργός:

Επιτάχυνση των διαδικασιών: Να εγκαταλειφθούν οι ατέρμονες καθυστερήσεις.

Σταδιακή ενσωμάτωση: Προσαρμογή του μοντέλου ένταξης στα νέα γεωπολιτικά δεδομένα, χωρίς να καταργείται η αρχή της αξιοκρατίας.

Ειδικό καθεστώς: Την άμεση αναβάθμιση της θέσης των βαλκανικών χωρών στο ευρωπαϊκό τραπέζι.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η παρούσα συγκυρία αποτελεί τη χρυσή ευκαιρία για την Ευρώπη να εκπέμψει ένα ισχυρό παγκόσμιο μήνυμα, ξεκαθαρίζοντας πως η απλή συνύπαρξη στις Συνόδους «δεν είναι πλέον αρκετή».

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Έντι Ράμα στηλίτευσε το παράδοξο του ευρωπαϊκού προθαλάμου με μια γερή δόση αυτοσαρκασμού και ειρωνείας. Υπενθύμισε με νόημα ότι, όσο η Αλβανία περιμένει το πράσινο φως, ο ίδιος βλέπει ολόκληρες γενιές Ευρωπαίων ηγετών να αναλαμβάνουν και να αποχωρούν, ενώ αυτός παραμένει στη θέση του, συμμετέχοντας στο ίδιο, επαναλαμβανόμενο έργο.

Το τελικό του «καρφί»; Ακόμη και όταν έρθει εκείνη η πολυπόθητη μέρα της ένταξης της Αλβανίας, η φύση της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής θα παραμείνει ακριβώς όπως είναι σήμερα: εντελώς απρόβλεπτη.