Υποτροφία από ελληνικό ίδρυμα για να σπουδάσει στο Χάρβαρντ έλαβε ο Έντι Ράμα. Την άγνωστη πτυχή των σπουδών φέρνει στο φως η Νίκη Τζαβέλλα, αποκαλύπτοντας ότι ο σημερινός πρωθυπουργός της Αλβανίας φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ με υποτροφία ελληνικού ιδρύματος.

Στοιχεία για τις σπουδές του Έντι Ράμα από τη Νίκη Τζαβέλλα

Η πρώην βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας αναφέρει στο «Χ» (πρώην Twitter) ότι η ίδια, ως αντιπρόεδρος του συγκεκριμένου ιδρύματος και υπεύθυνη για την επιλογή υποτρόφων από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, είχε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση να δοθεί υποτροφία στον τότε δήμαρχο Τιράνων.

Στη σχολή John F. Kennedy School of Government

Σύμφωνα με την κ. Τζαβέλλα ο Έντι Ράμα επελέγη για να σπουδάσει στη σχολή John F. Kennedy School of Government του Χάρβαρντ, με οικονομική στήριξη ελληνικού ιδρύματος, σε μια περίοδο κατά την οποία βρισκόταν ακόμη στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Η ίδια τονίζει ότι ο Ράμα είχε έντονη επιθυμία να προχωρήσει ακαδημαϊκά, ενώ υπενθυμίζει ότι από την πλευρά της μητέρας του έχει ελληνική καταγωγή. Ο Ράμα πληρούσε την προϋπόθεση, καθώς η μητέρα του είναι Ελληνίδα.

Δικαιούμαι να χαρακτηρίζω τον αγνώμονα αχάριστο .

Ίσως έχω προσφέρει περισσότερα στην Αλβανία , από ο,τι αυτός .

Με ΚΟΡΥΦΑΙΟ λάθος μου , ότι τον επέλεξα να σπουδάσει ο πρωτόγονος στο Χαρβαρντ, με υποτροφία Ελληνικού Ιδρύματος.

ΓΙΑΥΤΟ μισεί την Ελλάδα. Γιατί από ημιάγριο Δήμαρχο… — Νίκη Τζαβέλα (@tzavelaniki) January 16, 2026

Η ανάρτηση της κ. Τζαβέλλα ήρθε μετά την επίθεση του Έντι Ράμα στον Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο Τζον Ντεφτέριος κατά τη διάρκεια συνόδου για την αειφόρο ανάπτυξη στο Αμπού Ντάμπι που προκάλεσε αντιδράσεις στην Ελλάδα. Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας εξαπέλυσε αιχμηρή και ειρωνική επίθεση κατά Ελλήνων, απαντώντας επικριτικά σε Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης σε συνέδριο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Μάλιστα, χαρακτηρίζει την επιλογή της ως «κορυφαίο λάθος», εκφράζοντας ανοιχτά την απογοήτευσή της και αφήνοντας αιχμές για τη μετέπειτα πολιτική στάση του Ράμα απέναντι στην Ελλάδα. Όπως σημειώνει, «κανένας εχθρός δεν είναι ασφαλέστερος από εκείνον που έχεις ευεργετήσει».

Ξεπέρασε τα όρια

Αφορμή στάθηκε η λανθασμένη προφορά του ονόματός του από τον συντονιστή, Τζον Ντεφτέριος, με τον Ράμα να προχωρά σε διαδοχικά σχόλια που ξεπέρασαν το προσωπικό περιστατικό και έλαβαν χαρακτήρα γενικευμένης απαξίωσης.

Κατόπιν, θέλησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις λέγοντας: «Είναι απίστευτο το πώς μια φράση που διατυπώθηκε με χιούμορ αποκόπτεται πλήρως από το πλαίσιο της και μετατρέπεται σε εργαλείο δημόσιας επίθεσης με εθνικιστικό πάθος – κάτι που, δυστυχώς, συμβαίνει συχνά στα μίντια της Αθήνας!», έγραψε.