Ο Τραμπ αποδέχθηκε να παραδώσει τον έλεγχο του Κέντρου Κένεντι
Ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι θα παραδώσει τον έλεγχο του εμβληματικού Κέντρου Κένεντι, μετά την ετυμηγορία ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Ουάσινγκτον
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι θα συνεργαστεί με το Κογκρέσο για να μεταβιβάσει τον έλεγχο του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών Κένεντι, στον απόηχο της ετυμηγορίας ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Κένεντι, γιατί ο εμβληματικός χώρος δεν επιτρέπεται να μετονομαστεί χωρίς σχετική απόφαση του Κογκρέσου. Ο ομοσπονδιακός δικαστής Κρίστοφερ Κούπερ έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να αφαιρέσει όλες τις πινακίδες που φέρουν το όνομα του Τραμπ και να διαγράψει το όνομά του από όλα τα επίσημα έγγραφα εντός 14 ημερών.
Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο Τραμπ γνωστοποίησε πως θέλει να εμπιστευθεί στο Κογκρέσο «την ευθύνη για τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη διαχείριση» του Κέντρου Κένεντι.
Αυτή η μεταστροφή ακολούθησε την εντολή ομοσπονδιακού δικαστή να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι και να αναστείλει το διετές κλείσιμο του χώρου, το οποίο είχε διατάξει ο πρόεδρος των ΗΠΑ προκειμένου να πραγματοποιηθούν εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης.
Αποσπάσματα της ανάρτησης Τραμπ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντοναλντ Τραμπ, αφού στάθηκε στο γεγονός πως ο δικαστής είχε διοριστεί από τον Ομπάμα, προέβη σε μια υπέρ το δέον μακροσκελή και οργισμένη ανάρτηση, στην οποία αναφέρονται παρακάτω τα κομμάτια σχετικά με το πάγωμα της ανακαίνισης και την μεταβίβαση της ευθύνης πίσω στο Κογκρέσο.
(…) «Δεδομένου ότι οι Ριζοσπάστες Αριστεροί Δημοκρατικοί ενδιαφέρονται περισσότερο να αντιταχθούν στον αγαπημένο σας Πρόεδρο, εμένα, παρά να σώσουν ένα Κέντρο Παραστατικών Τεχνών που βρίσκεται σε παρακμή – τα οποία, σχεδόν όλα, καταγράφουν τεράστια ζημιά σε ολόκληρη τη χώρα –, θα συνεργαστούμε με το Κογκρέσο για να μεταβιβάσουμε αυτόν τον προβληματικό οργανισμό πίσω σε αυτό, ώστε να αποφασίσει τι θα γίνει με αυτόν».
«Έχω δώσει εντολή στο Υπουργείο Εμπορίου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διευθετήσεις με το Κογκρέσο, ώστε να επιτραπεί η πλήρης και ολοκληρωτική μεταβίβαση αυτού του ιδρύματος, αναθέτοντάς τους την ευθύνη για τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη διαχείρισή του».
