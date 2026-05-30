Η Χεζμπολάχ έχει βάλει στο στόχαστρο Ισραηλινούς αξιωματικούς με χρήση drone

Μια έκθεση των ισραηλινών υπηρεσιών που δημοσιεύθηκε σε ισραηλινό αγγλόφωνο μέσο, δείχνει ότι η Χεζμπολάχ εντείνει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, κυρίως τα drones οπτικών ινών – FPV και drones όπως το εικονιζόμενο Ababil, στοχεύοντας υψηλόβαθμους διοικητές του ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο και κατά μήκος των συνόρων.

Στοιχεία από το «Ινστιτούτο Έρευνας και Πληροφοριών Amit» δείχνουν ότι η Χεζμπολάχ διεξάγει ενδελεχή τεχνολογική και πληροφοριακή παρακολούθηση ανώτερων ισραηλινών αξιωματικών στο πεδίο της μάχης. Στόχος είναι να διαταραχθεί η αλυσίδα διοίκησης, η διαχείριση και η άμυνα του ισραηλινού στρατού, χρησιμοποιώντας έναν θανατηφόρο συνδυασμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών αναγνώρισης, επιθετικών drones και πυροβολικού.

Αυτή η νέα στρατηγική έχει ήδη οδηγήσει σε αρκετές απώλειες. Την περασμένη εβδομάδα, ο συνταγματάρχης Μέιρ Μπίντερμαν (διοικητής της 401ης Ταξιαρχίας) τραυματίστηκε σοβαρά από άμεσο χτύπημα μη επανδρωμένου αεροσκάφους αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο νότιο Λίβανο. Στο ίδιο περιστατικό, τραυματίστηκαν ένας υποστράτηγος της εφεδρείας από τη 162η Μεραρχία και ένας άλλος στρατιώτης.

Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής, η Χεζμπολάχ προσπαθεί να διαταράξει πλήρως τις επιχειρήσεις των δυνάμεων στο έδαφος και να υπερφορτώσει τα συστήματα αεροπορικής άμυνας του IDF. Η έκθεση αποκαλύπτει ότι η οργάνωση επιχείρησε πρόσφατα στοχευμένες επιθέσεις κατά του επίσημου οχήματος του διοικητή της 300ης Ταξιαρχίας και κατά εκτοξευτών του συστήματος «Iron Dome».

Μόνο την περασμένη εβδομάδα, η Χεζμπολάχ δημοσίευσε τουλάχιστον 136 δηλώσεις αναλαμβάνοντας την ευθύνη για επιθέσεις, 48 από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση drone οπτικών ινών – FPV τα οποία είναι απρόσβλητα σε παρεμβολές, οι περισσότερες εναντίον συγκεντρώσεων στρατευμάτων στο νότιο Λίβανο και σε παραμεθόριες κοινότητες.

Επιπλέον 11 νεκροί στον Λίβανο

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι 11 άτομα έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων ένας παραϊατρικός, ενώ άλλα 8 τραυματίστηκαν μετά τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στις πόλεις Μααρούμπ, Αλ-Αμπασίγια και Τιρ Ντούμπα, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Στους τραυματίες συμπεριλαμβάνεται ένας διασώστης, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, το οποίο καταγγέλλει μια «κατάφωρη παραβίαση του ανθρωπιστικού δικαίου.