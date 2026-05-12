Ποιός υποστηρίζει την Χεζμπολάχ να κρατήσει τα όπλα της;

Για πρώτη φορά από το 1993, ο Λίβανος και το Ισραήλ βρίσκονται σε άμεσες συνομιλίες, όπως αναφέρουν στην ανάλυσή τους οι ερευνητές Νιλς Μάλοκ και Ναφίς Χαμίντ για το Foreign Policy. Ωστόσο, το ζήτημα που επισκιάζει την ατζέντα τους στην Ουάσινγκτον αφορά ένα μέρος που δεν θα είναι παρόν: τη Χεζμπολάχ, τη σιιτική πολιτοφυλακή που υποστηρίζεται από το Ιράν, της οποίας η αντίσταση στον αφοπλισμό έχει καταστεί βασικό σημείο τριβής στην ευρύτερη κρίση που μαστίζει τη Μέση Ανατολή.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η λιβανική κυβέρνηση ξεκίνησε το πιο φιλόδοξο σχέδιο αποστρατιωτικοποίησης που έχει εφαρμόσει ποτέ. Αρχικά σημείωσε κάποια επιτυχία με την κατάσχεση όπλων και την ανάπτυξη στρατιωτών των Λιβανικών Ενόπλων Δυνάμεων νότια του ποταμού Λιτάνι.

Στη συνέχεια, ακολούθησαν οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν, η ανταποδοτική ρίψη πυραύλων της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ και η καταστροφική αεροπορική και χερσαία εκστρατεία του Ισραήλ στον Λίβανο, η οποία έχει σκοτώσει περισσότερους από 2.500 ανθρώπους και έχει εκτοπίσει πάνω από ένα εκατομμύριο από τον Μάρτιο (σ.σ. περίπου 1,1 με 1,2 εκατ. εκτοπισμένοι). Παρά την ασταθή εκεχειρία με το Ισραήλ, οι προσπάθειες αποστρατιωτικοποίησης του Λιβάνου κατά της Χεζμπολάχ έχουν σταματήσει.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ, η συνήθης αντίδραση σε ένα τέτοιο αδιέξοδο με τη Χεζμπολάχ είναι η άσκηση μεγαλύτερης πίεσης: περισσότερες κυρώσεις, περισσότερη βοήθεια υπό όρους, περισσότερη στρατιωτική κλιμάκωση.

Όμως, όλες αυτές οι προσεγγίσεις βασίζονται σε μια λανθασμένη διάγνωση, αντιμετωπίζοντας το ζήτημα ως κάτι που μπορεί να επιβληθεί από έξω, αγνοώντας την ευρεία εσωτερική υποστήριξη που απαιτεί κάθε βιώσιμη αποστρατιωτικοποίηση. Όσο μια κρίσιμη μάζα Λιβανέζων πολιτών θεωρεί τα όπλα της Χεζμπολάχ απαραίτητα, οποιαδήποτε αποστρατιωτικοποίηση —είτε διαπραγματευτική είτε επιβεβλημένη— θα είναι προσωρινή.

Η έρευνα για την λαϊκή υποστήριξη προς την Χεζμπολάχ και την αντίθεση στον αφοπλισμό της

Σε μια πρόσφατη μελέτη που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Cross-Border Conflict Evidence, Policy, and Trends» (XCEPT) του King’s College του Λονδίνου, διεξήγαμε έρευνα σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα άνω των 2.000 Λιβανέζων πολιτών και πραγματοποιήσαμε επιπλέον συνομιλίες διάρκειας μίας ώρας με 300 συμμετέχοντες.

Διαπιστώσαμε ότι μόνο το 18% των Λιβανέζων εκφράζει πολιτική υποστήριξη προς τη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με τα πρόσφατα εκλογικά της αποτελέσματα. Ωστόσο, σχεδόν οι μισοί —το 45%— αντιτίθενται στον αφοπλισμό της. Γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που δεν υποστηρίζουν πολιτικά τη Χεζμπολάχ, αλλά θέλουν να διατηρήσει τα όπλα της;

Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, εξετάσαμε τις πιο διαδεδομένες εξηγήσεις για τη λαϊκή υποστήριξη της οργάνωσης και συγκρίναμε πώς οι ερωτηθέντες που έλαβαν υψηλότερη ή χαμηλότερη βαθμολογία για κάθε παράγοντα διέφεραν ως προς την υποστήριξή τους προς τη Χεζμπολάχ, αφού λάβαμε υπόψη τις δημογραφικές και περιφερειακές διαφορές.

Τα ευρήματά μας αμφισβητούν θεμελιώδεις παραδοχές σχετικά με το ζήτημα του αφοπλισμού. Οι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι μπορεί να υποστηρίζουν πολιτικά τη Χεζμπολάχ και οι λόγοι για τους οποίους αντιτίθενται στον αφοπλισμό της καθορίζονται από εντελώς διαφορετικές ανησυχίες και η συγχώνευση των δύο οδηγεί αναπόφευκτα σε λανθασμένα συμπεράσματα πολιτικής.

Η θέληση να κρατήσει η Χεζμπολάχ τα όπλα της είναι πολλαπλάσια από τη συμπάθεια σε αυτήν

Τρεις εξηγήσεις κυριαρχούν στη συζήτηση σχετικά με τη διαχρονική ισχύ της Χεζμπολάχ. Η πιο γνωστή είναι ο σεκταρισμός, δηλαδή το επιχείρημα ότι η Χεζμπολάχ έχει ενσωματωθεί τόσο βαθιά στην κοινοτική ζωή των σιιτών, ώστε η υποστήριξή της να αποτελεί ουσιαστικά συνάρτηση της θρησκευτικής ταυτότητας και των κοινωνικών δεσμών.

Δεκαετίες θεσμικής παρουσίας σε τζαμιά, σχολεία και οργανώσεις γειτονιάς έχουν δημιουργήσει αυτό που στον αραβικό πολιτικό λόγο είναι γνωστό ως bi’a al-hadina, ένα «ευνοϊκό περιβάλλον» που οι μελετητές έχουν τεκμηριώσει εκτενώς στα προάστια της Βηρυτού.

Πράγματι, σύμφωνα με τα δεδομένα μας, ο σεκταρισμός (μετρούμενος ως το βαθμό στον οποίο η σιιτική θρησκευτική πίστη διαμόρφωσε την ταυτότητα και τη λήψη αποφάσεων ενός ατόμου) είναι ο κυρίαρχος παράγοντας της πολιτικής πίστης.

Μεταξύ εκείνων που έχουν ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς με τις σιιτικές κοινότητες, η πολιτική υποστήριξη προς τη Χεζμπολάχ είναι 30 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη σε σύγκριση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Ωστόσο, η ίδια λογική είναι ουσιαστικά άσχετη για την εξήγηση της αντίθεσης της ίδιας ομάδας στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, η οποία είναι μόνο τρεις μονάδες υψηλότερη από τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Το κοινωνικό πρόσωπο της Χεζμπολάχ δεν παίζει ρόλο

Μια άλλη σημαντική εξήγηση υποδεικνύει τη Χεζμπολάχ ως πάροχο υπηρεσιών, που καλύπτει το κενό που άφησε ένα δυσλειτουργικό λιβανικό κράτος.

Ωστόσο, διαπιστώσαμε ότι οι ερωτηθέντες από χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα και με πιο αδύναμα δίκτυα κοινωνικής στήριξης —δηλαδή, άτομα που θα είχαν μεγαλύτερη ανάγκη από άμεσες επιδοτήσεις, μισθούς ή βοήθεια για ιατρικά έξοδα και λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος— ήταν στην πραγματικότητα ελαφρώς λιγότερο πιθανό να υποστηρίξουν την οργάνωση, τόσο πολιτικά όσο και όσον αφορά τον αφοπλισμό.

Αυτό ίσχυε ανεξάρτητα από τη θρησκευτική τους ομάδα. Αντίθετα, τα στοιχεία της έρευνάς μας δείχνουν ότι η υποστήριξη προς τη Χεζμπολάχ εκτείνεται ευρέως σε όλα τα τμήματα του πληθυσμού. Το προφίλ ενός τυπικού αντιπάλου του αφοπλισμού δεν είναι αυτό της υλικής εξάρτησης. Η απλή αντικατάσταση της υποδομής παροχής υπηρεσιών της οργάνωσης, όσο σημαντική και αν είναι ως πολιτικός στόχος από μόνη της, δεν θα αλλάξει αυτόματα την κοινή γνώμη σχετικά με το ζήτημα των όπλων.

Οι καλύτεροι υποστηρικτές της Χεζμπολάχ είναι οι απογοητευμένοι

Μια τρίτη εξήγηση επικεντρώνεται στην ασφάλεια. Η Χεζμπολάχ παρουσιάζεται εδώ και καιρό ως το μοναδικό αξιόπιστο αποτρεπτικό μέσο του Λιβάνου έναντι του Ισραήλ, μια αντίληψη που οι συγκρούσεις των τελευταίων ετών έχουν εδραιώσει ακόμη περισσότερο.

Όπως σημείωσε ένας συμμετέχων: «Βρίσκομαι στο νότο και βλέπω μόνο τη Χεζμπολάχ και το Κίνημα Αμάλ να τον υπερασπίζονται. Πού είναι ο στρατός; Πού είναι ο πρόεδρος; Πού είναι ο πρωθυπουργός; Υπερασπίστηκε κανείς το νότο; Δεν θέλουν να υπερασπιστούν το νότο — μόνο με λόγια».

Ένας στους πέντε ερωτηθέντες ανέφερε σοβαρή έκθεση σε πόλεμο και πολιτική βία από το 2023· περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες δήλωσαν ότι αισθάνονταν υπαρξιακά απειλούμενοι από το Ισραήλ. Και οι δύο παράγοντες παίζουν σαφή ρόλο στην αντίθεση προς τον αφοπλισμό.

Όσοι αισθάνονταν πιο απειλούμενοι και ήταν πιο εκτεθειμένοι στη σύγκρουση ήταν 17 ποσοστιαίες μονάδες πιο πιθανό να επιθυμούν η Χεζμπολάχ να διατηρήσει τα όπλα της.

Ωστόσο, ο μακράν πιο ισχυρός παράγοντας που εξηγεί την αντίθεση στον αφοπλισμό ήταν κάτι διαφορετικό: ηθικά παράπονα κατά της ίδιας της λιβανικής κυβέρνησης.

Οι πολίτες που δήλωσαν ότι είχαν χάσει την εμπιστοσύνη τους στο κράτος και ένιωθαν ένα βαθύ αίσθημα αδικίας ήταν 29 ποσοστιαίες μονάδες πιο πιθανό να αντιταχθούν στον αφοπλισμό ανεξάρτητα από τη θρησκευτική τους ομάδα, την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση ή την έκθεσή τους στον πόλεμο. Όσοι απέρριπταν κατηγορηματικά την ιδέα του αφοπλισμού δεν ήταν οι πιο αφοσιωμένοι υποστηρικτές της Χεζμπολάχ, αλλά εκείνοι που ήταν πιο πεπεισμένοι ότι το κράτος τους είχε απογοητεύσει.

Σεκταρισμός και ευνοιοκρατία πάνω από την δικαιοσύνη

Πώς εκδηλώνονται αυτά τα παράπονα; Πρώτον, η έλλειψη διαδικαστικής δικαιοσύνης: η αντίληψη ότι οι κυβερνητικοί ηγέτες δεν αντιμετωπίζουν τους πολίτες και τις κοινότητες ισότιμα, αλλά κατανέμουν τους πόρους με βάση την πολιτική ευνοιοκρατία το ποιον γνωρίζεις και σε ποια θρησκευτική ομάδα ανήκεις. Στη συνέχεια, υπάρχει η αίσθηση της απουσίας λογοδοσίας και δικαιοσύνης.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού. Πάνω από πέντε χρόνια μετά, η έρευνα έχει παρεμποδιστεί συστηματικά και παραμένει μια καθοριστική πληγή στη συλλογική μνήμη. Μια τρίτη πτυχή είναι η διαδεδομένη, καθημερινή διαφθορά, όπως όταν η κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος εξαφάνισε τις αποταμιεύσεις των απλών ανθρώπων, ενώ οι ελίτ προστάτευαν τα περιουσιακά τους στοιχεία στο εξωτερικό.

Συνολικά, αυτά τα παράπονα οδήγησαν σε μια τόσο βαθιά κατάρρευση της εμπιστοσύνης —λιγότεροι από 1 στους 4 στα δεδομένα μας δήλωσαν ότι αισθάνονται κάποια εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση— ώστε το κράτος απλώς έχασε την ηθική του εξουσία να απαιτεί το μονοπώλιο της βίας, όπως έχει επισημάνει η συνάδελφός μας στο XCEPT, Ίνα Ράντολφ.

Πόσο εύστοχη ήταν η δημοσκόπηση της Gallup;

Τα ευρήματά μας αμφισβητούν την άποψη ότι η λιβανική κοινωνία έχει ενωθεί ευρέως υπέρ του αφοπλισμού, άποψη που στηρίζεται σε πρόσφατη δημοσκόπηση της Gallup, σύμφωνα με την οποία το 79% των Λιβανέζων δήλωσε ότι ο στρατός πρέπει να είναι η μόνη ομάδα που διαθέτει όπλα. Αυτή η συναίνεση είναι πιο αδύναμη από ό,τι φαίνεται.

Πρώτον, τα στοιχεία της Gallup συλλέχθηκαν το περασμένο καλοκαίρι, όταν ο αφοπλισμός ήταν ακόμα μια σχετικά αόριστη πολιτική φιλοδοξία που είχε διατυπώσει η νέα κυβέρνηση και μια αποδεκατισμένη Χεζμπολάχ σκεφτόταν μάλιστα να συμφωνήσει σε μερικό αφοπλισμό.

Λίγο αργότερα, η λιβανική κυβέρνηση ενέκρινε το σχέδιο αφοπλισμού του στρατού και άρχισε να το εφαρμόζει· ηγέτες που ευθυγραμμίζονται με τους Σιίτες άρχισαν να κινητοποιούν την αντιπολίτευση, και η Χεζμπολάχ επανεξοπλίστηκε. Η δημοσκόπηση εξαιρούσε επίσης ορισμένες περιοχές στο νότο, την κοιλάδα της Μπεκάα και τα νότια προάστια της Βηρυτού.

Αυτές είναι οι περιοχές όπου η Χεζμπολάχ έχει τη μεγαλύτερη παρουσία και όπου οι στάσεις απέναντι στον αφοπλισμό έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για την κατανόηση της πολιτικής δυναμικής.

Τέλος, ενώ η έρευνα της Gallup θέτει μια ερώτηση σχετικά με τον λιβανικό στρατό, η δική μας έρευνα ρωτά απευθείας: «Πρέπει να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ;» Σε ένα πλαίσιο όπου η κυβέρνηση που προωθεί τον αφοπλισμό θεωρείται ευρέως αναξιόπιστη, οι ερωτηθέντες μπορεί να υποστηρίζουν τον στρατό, έναν σχετικά δημοφιλή θεσμό, αλλά να αντιτίθενται στο συγκεκριμένο σχέδιο της κυβέρνησης για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Αυτή η τάση παρατηρείται σε εθνικό επίπεδο στη μελέτη μας, αλλά εντείνεται ακριβώς στις περιοχές που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία. Στον νότιο Λίβανο και στην κοιλάδα της Μπεκάα — τα προπύργια της Χεζμπολάχ, όπου η αντίθεση στον αφοπλισμό ξεπερνά το 70%, τα παράπονα υπερτερούν ακόμη και των λογικών ασφαλείας.

Ενώ οι ανησυχίες για την ασφάλεια που σχετίζονται με την αδυναμία του κράτους να αμυνθεί έναντι του Ισραήλ αποτελούν σημαντικό παράγοντα, ακόμη και εκεί όπου η απειλή από το Ισραήλ είναι πιο οξεία και πραγματική, είναι η ηθική ρήξη με τη λιβανική κυβέρνηση που επηρεάζει περισσότερο την κατάσταση.

Το 5% στηρίζει πολιτικά την Χεζμπολάχ, το 41% δεν θέλει τον αφοπλισμό της

Μια γυναίκα στα νότια προάστια της Βηρυτού είχε ξεκάθαρη άποψη για τις αποτυχίες του κράτους («Πληρώνω για το ρεύμα, αλλά δεν έχω ρεύμα. Το κράτος με αδικεί.») και επέμεινε ότι ο αφοπλισμός θα μπορούσε να ακολουθήσει μόνο από ένα κράτος που θα είχε πρώτα κερδίσει νομιμότητα: «Χρειάζεσαι ένα ισχυρό κράτος, ένα κράτος που χτυπά με σιδερένια γροθιά, ένα κράτος που, όταν σου επιβάλλει κάτι, μου έχει ήδη δώσει τα δικαιώματά μου. Όταν μου επιβάλλεις κάτι αφού μου έχεις δώσει τα δικαιώματά μου, τότε πρέπει να συμμορφωθώ».

Αυτό, είπε, δεν είχε συμβεί και εξέφρασε σκεπτικισμό σχετικά με τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα συναντάται στην αντίθετη άκρη της χώρας. Στο βορρά, κοντά στο Ακκάρ, όπου ο πληθυσμός είναι κυρίως σουνίτες ή μαρωνίτες, η πολιτική υποστήριξη προς τη Χεζμπολάχ είναι αμελητέα (5%), ωστόσο το 41% αντιτίθεται στον αφοπλισμό της οργάνωσης.

Ο θρησκευτικός διαχωρισμός δεν μπορεί να εξηγήσει αυτό το φαινόμενο, ούτε η παροχή υπηρεσιών από τη Χεζμπολάχ, η οποία στην περιοχή αυτή είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Αυτό που έχει το Ακκάρ είναι ένα ιστορικό εγκατάλειψης από το κράτος.

Η επαρχία κατατάσσεται σταθερά ως η πιο υποβαθμισμένη του Λιβάνου, υστερώντας σε σχέση με το υπόλοιπο της χώρας σε θέματα φτώχειας, υποδομών, υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης. Για κοινότητες που έχουν δει τόσο λίγα από την κεντρική κυβέρνηση, το αίτημα να εμπιστευτούν το ίδιο κράτος με το μονοπώλιο της βίας ακούγεται κούφιο.

Οι συνέπειες αυτών των στοιχείων είναι δυσάρεστες για όλους τους σημαντικούς παράγοντες αυτή τη στιγμή. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους, μια μακροχρόνια εξωτερική πολιτική που βασίζεται στην τακτική του «καρότου και του μαστιγίου» —η οποία στηρίζεται στην υπόθεση ότι η δύναμη της Χεζμπολάχ μπορεί να υπονομευθεί αντικαθιστώντας τις δημόσιες υπηρεσίες που παρέχει ή επιβάλλοντας κυρώσεις μέσω εξωτερικής πίεσης— ενδέχεται να στοχεύει εντελώς σε λάθος κίνητρο.

Η Χεζμπολάχ μπορεί να διαπιστώσει ότι οι υπηρεσίες που παρέχει δεν θα της εξασφαλίσουν σημαντική επιπλέον υποστήριξη. Πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι το κράτος δεν παρέχει υπηρεσίες, καθώς και το πώς αισθάνονται οι πολίτες του ότι αντιμετωπίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου είχε βοήθεια για να αποτύχει

Ωστόσο, η λιβανική κυβέρνηση, παρά τις εσωτερικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει, δεν αποτυγχάνει στο κενό. Εδώ και χρόνια, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν καταστρέψει ακριβώς τις υποδομές και τους θεσμούς που θα χρειαζόταν ένα κράτος που βρίσκεται σε διαδικασία μεταρρύθμισης για να ανακτήσει την αξιοπιστία του.

Τα τελευταία τρία χρόνια, σχολεία, νοσοκομεία, δημοτικά κτίρια και τα εύθραυστα δίκτυα τοπικής διακυβέρνησης που συνέδεαν τους πολίτες με το κράτος τους υπέστησαν φθορές ή καταστράφηκαν από το Ισραήλ.

Κάθε κύκλος καταστροφής παρέχει στην κυβέρνηση μια έτοιμη δικαιολογία για την αδράνεια, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τις ίδιες τις αντιλήψεις περί αδικίας και κρατικής ανικανότητας που, σύμφωνα με την έρευνά μας, αποτελούν το ισχυρότερο κίνητρο για τους Λιβανέζους να αντιτίθενται στην κατάθεση των όπλων από τη Χεζμπολάχ.

Η ισραηλινή επιθετικότητα λειτουργεί ενάντια στη βιώσιμη άμβλυνση της απειλής από τη Χεζμπολάχ, έναν βασικό πολιτικό στόχο που μοιράζεται με τον Λίβανο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη διεθνή κοινότητα.

Όσο τους βομβαρδίζουν και τους σκοτώνουν, τόσο πεισμώνουν οι Λιβανέζοι

Ενώ το Ισραήλ και ο Λίβανος συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις εν μέσω μιας ασταθούς εκεχειρίας, η Χεζμπολάχ έχει ήδη δηλώσει ότι δεν θεωρεί τον εαυτό της δεσμευμένο από ό,τι και αν προκύψει από τις διαπραγματεύσεις των δύο κρατών.

Ορισμένοι σκληροπυρηνικοί στην Ιερουσαλήμ και την Ουάσινγκτον θα το εκλάβουν ως απόδειξη ότι μόνο η βία μπορεί να επιλύσει το ζήτημα. Ωστόσο, το σχεδόν ήμισυ των Λιβανέζων που αντιτίθενται στον αφοπλισμό δεν καθοδηγούνται από το τι θα μπορούσε να επιτύχει η στρατιωτική ή οικονομική πίεση.

Παρακολούθησαν την κυβέρνησή τους να διαχειρίζεται επαναλαμβανόμενες κρίσεις και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ένα κράτος τόσο διαλυμένο δεν μπορεί να είναι αξιόπιστο. Καμία στρατιωτική επιχείρηση ή πακέτο κυρώσεων δεν θα αντικαταστήσει το μόνο πράγμα που θα μπορούσε πραγματικά να λειτουργήσει: μια ενιαία οπτική για ένα λιβανικό κράτος για το οποίο αξίζει να αφοπλιστεί κανείς.

Η ειρήνη θα φέρει μικρότερη ανάγκη για μια ένοπλη πολιτοφυλακή

Η εξαιρετική έρευνα των Μάλοκ και Χαμίντ, λύνει το παράδοξο της μικρής πολιτικής στήριξης προς την Χεζμπολάχ και της μεγάλης πίστης σε αυτήν ως στρατιωτική δύναμη στην κοινωνία του Λιβάνου.

Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη του Ισραήλ και των ΗΠΑ είναι πως επιτρέπουν τις δολοφονίες αμάχων και τις καταστροφές πολιτικών υποδομών. Ουσιαστικά πρόκειται για το δόγμα Νταχίγια, όπου στόχος είναι η επιβολή της μεγαλύτερης δυνατής ζημιάς σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό «για να μην το ξανακάνουν».

Αντίστοιχα, το ισραηλινό στρατιωτικό κατεστημένο, υπολογίζει κυνικά πως με την καταστροφή υποδομών, μειώνονται τα διαθέσιμα κονδύλια για τον στρατό.

Ο στρατός του Λιβάνου αποδυναμώνεται εδώ και δεκαετίες, την ώρα που ο Λίβανος αντιμετωπίζει διεθνή πίεση και κυρώσεις. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν θέλουν έναν Λίβανο με δυνατό στρατό, γιατί τον θεωρούν απειλή για το Ισραήλ. Ο αδύναμος όμως Λίβανος, αφήνει την Χεζμπολάχ ως αδιαφιλονίκητη στρατιωτική δύναμη και την μόνη που μπορεί να προστατέψει τα εδάφη του Λιβάνου από το Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ παρά τα καταστροφικά χτυπήματα που έχει υποστεί σε δολοφονίες ανωτάτων αξιωματικών, ως και του ίδιου του Νασράλα ή με την επίθεση με τους βομβητές και τους ασυρμάτους, έδειξε πως έχει τον τρόπο να συνεχίσει να πολεμά.

Όποιοι θέλουν να πολεμήσουν την Χεζμπολάχ, ο τρόπος να το επιτύχουν και να σταματήσουν την στρατολόγηση νέων μελών είναι με περισσότερη βοήθεια στο κράτος του Λιβάνου, πάταξη της τεράστιας διαφθοράς, χαρίζοντας ευημερία και ασφάλεια στους πολίτες.

Αντίθετα, οι επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές, οι επιθέσεις σε θρησκευτικούς στόχους, οι ανατινάξεις ολόκληρων χωριών και οι δολοφονίες αμάχων είναι η μεγαλύτερη διασφάλιση πως η Χεζμπολάχ, όχι μόνο θα συνεχίσει να υπάρχει, αλλά θα εισρέουν δεκάδες νέα μέλη στις τάξεις της που θα υπερκαλύπτουν τις απώλειές της και θα έχει λαϊκή στήριξη ως στρατιωτική δύναμη.