Έκτακτη συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την κλιμάκωση στον Λίβανο

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδρίασε μετά την περαιτέρω εισβολή του Ισραήλ στο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένου του Κάστρου Μποφόρ, ενώ η Χεζμπολάχ επέκτεινε τις επιθέσεις με ρουκέτες, drones και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ. Η αξιωματούχος του ΟΗΕ Μάρθα Πόμπι δήλωσε ότι και οι δύο αυτές τάσεις κλιμακώνονται ραγδαία, με βαριές απώλειες αμάχων στο Λίβανο.

Η κρίση απειλεί να καταρρεύσει το ψήφισμα 1701: η παρουσία του Ισραήλ βόρεια της Μπλε Γραμμής παραβιάζει την κυριαρχία του Λιβάνου, ενώ οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ και η άρνησή της να αποστρατευθεί παραβιάζουν επίσης το πλαίσιο. Το Κάστρο Μποφόρ είναι ιδιαίτερα συμβολικό, καθώς θυμίζει την ισραηλινή κατοχή της περιόδου 1982-2000.

Τα μέλη του Συμβουλίου κάλεσαν γενικά σε αποκλιμάκωση, προστασία των αμάχων και σεβασμό προς την UNIFIL, αλλά διαχώρισαν τις ευθύνες: ορισμένοι εστίασαν στη Χεζμπολάχ και το Ιράν, άλλοι στην επέκταση της ισραηλινής επιχείρησης. Ο άμεσος κίνδυνος είναι ένας ευρύτερος πόλεμος στο Λίβανο που θα υπερισχύσει της διπλωματίας.

Ισραήλ: «Δεν είχαμε άλλη επιλογή» από το να αμυνθούμε ενάντια στις αδιάκοπες επιθέσεις της Χεζμπολάχ

Ο πρέσβης του Ισραήλ Ντάνι Ντάνον δήλωσε ότι η χώρα του «δεν ξύπνησε ένα πρωί και αποφάσισε να εισβάλει στο Λίβανο», τονίζοντας ότι «δεν είχε άλλη επιλογή» μετά τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου.

Είπε ότι το ιρανικό καθεστώς συνεχίζει να χρησιμοποιεί τη Χεζμπολάχ ως πληρεξούσιό του για να διατηρεί το βόρειο Ισραήλ υπό επίθεση, προσθέτοντας ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι επιθέσεις εναντίον των κοινοτήτων του βόρειου Ισραήλ εντάθηκαν σε «τα υψηλότερα επίπεδα πυρός από την εκεχειρία του Απριλίου».

Για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ, είπε, δεν υπήρχε πραγματική εκεχειρία επειδή η Χεζμπολάχ «ποτέ δεν σταμάτησε πραγματικά» να εκτοξεύει ρουκέτες και drones.

Χιλιάδες ισραηλινοί μαθητές παραμένουν στο σπίτι τους επειδή η Χεζμπολάχ έχει καταστήσει επικίνδυνη τη φοίτησή τους στο σχολείο, είπε, ζητώντας από τον εκπρόσωπο της Γαλλίας να φανταστεί τη χώρα του να δέχεται επίθεση από την Ισπανία: «Θα περιμένατε μέχρι τα drones να βουίζουν πάνω από το Παρίσι» ή θα εξουδετερώνατε την απειλή;

Ο πρέσβης δεν αναφέρθηκε στους βομβαρδισμούς κατοικημένων περιοχών και την καταστροφή περισσότερων από 50 πόλεων και χωριών στον νότο του Λιβάνου.

Ο Λίβανος ζητά να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για τα «εγκλήματα πολέμου» του Ισραήλ

Ο Αχμάντ Αράφα από τον Λίβανο δήλωσε ότι, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησής του να περιορίσει την τρέχουσα κρίση, το Ισραήλ — «εκμεταλλευόμενο, ως συνήθως, το τεταμένο κλίμα στην περιοχή» — έχει εμπλακεί σε μια επικίνδυνη στρατιωτική κλιμάκωση.

Το Ισραήλ, τόνισε, συνεχίζει τη «συστηματική εκστρατεία καταστροφής» του, χτυπώντας σκόπιμα ιατρικό προσωπικό, νοσοκομεία, δημοσιογράφους, σχολεία, υπηρεσίες ασφαλείας, δυνάμεις της UNIFIL, χώρους λατρείας, αρχαιολογικούς χώρους και «αμέτρητους άλλους στόχους που ενσαρκώνουν τη συλλογική μνήμη και την πολιτισμική ταυτότητα του Λιβάνου».

Καταδικάζοντας αυτές τις πρακτικές — «σε πολλές περιπτώσεις, συνιστούν εγκλήματα πολέμου» — τόνισε ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας συλλογικής αποτυχίας να βρεθούν λύσεις, σε συνδυασμό με την έλλειψη λογοδοσίας. «Αυτό, με τη σειρά του, ενθαρρύνει τον δράστη να διαπράττει τα ίδια ακριβώς εγκλήματα ξανά και ξανά», παρατήρησε.

Το Ισραήλ πρέπει να δεσμευτεί για κατάπαυση του πυρός, ώστε η κυβέρνηση να μπορέσει να επεκτείνει τον έλεγχό της σε ολόκληρο τον Λίβανο. «Το κράτος δεσμεύεται ότι, μόλις επιτευχθεί αυτό, θα είναι το μόνο που θα φέρει την ευθύνη και θα λογοδοτεί για τυχόν μεταγενέστερες παραβιάσεις», είπε.

Οι ΗΠΑ κατηγόρησαν την Χεχμπολάχ

Ο Μάικλ Γ. Γουόλτζ από τις Ηνωμένες Πολιτείες υπογράμμισε την προσωπική ηγεσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου γύρου συνομιλιών.

Είπε ότι «η νόμιμη κυβέρνηση του Λιβάνου επιδεικνύει πραγματικό θάρρος και ηγεσία», καθώς επιδιώκει να απελευθερώσει τη χώρα από «μια τρομοκρατική οργάνωση που λογοδοτεί στην Τεχεράνη».

«Τόσο η αποκλιμάκωση όσο και η ειρήνη θα έρθουν γρήγορα αν η Χεζμπολάχ σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις της, όπως προφανώς υποσχέθηκε», είπε.

«Ο δρόμος είναι σαφής», κατέληξε: η Χεζμπολάχ πρέπει να σταματήσει να επιτίθεται στο Ισραήλ· οι Λιβανικές Ένοπλες Δυνάμεις και η κυβέρνηση πρέπει να επιβάλουν τον έλεγχό τους στο λιβανικό έδαφος· και το Ιράν πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί τον Λίβανο ως «προκεχωρημένη βάση επιχειρήσεων», ώστε ο λαός του Λιβάνου να μπορέσει να ανοικοδομήσει «μια χώρα που ανήκει σε αυτόν, όχι στη Χεζμπολάχ […] και σίγουρα όχι στην Τεχεράνη».

«Προπέτασμα καπνού» για την ισραηλινή επιθετικότητα εναντίον του Λιβάνου βλέπει η Ρωσία

Ο Βασίλι Α. Νεμπένζια της Ρωσικής Ομοσπονδίας δήλωσε ότι «η εκεχειρία που επιτεύχθηκε στις 17 Απριλίου μεταξύ της Δυτικής Ιερουσαλήμ και της Βηρυτού, με τη μεσολάβηση της Ουάσιγκτον, αποδείχθηκε δυστυχώς προπέτασμα καπνού» για την ισραηλινή επιθετικότητα εναντίον του Λιβάνου.

Ενώ ο κόσμος αναμενόταν έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων που είχε προγραμματιστεί για τις 2 Ιουνίου, στον Λίβανο επαναλήφθηκε σχεδόν κατά γράμμα η εκκαθάριση της Λωρίδας της Γάζας και ο αναγκαστικός εκτοπισμός του πληθυσμού.

Επομένως, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η ιδέα της ένοπλης αντίστασης ως μοναδικής εναλλακτικής λύσης έναντι της κατοχής κερδίζει έδαφος, προειδοποίησε. Η περαιτέρω κατοχή του Λιβάνου ενέχει τον κίνδυνο επικίνδυνης κλιμάκωσης των εθνοτικών και θρησκευτικών εντάσεων και της έκρηξης εμφυλίου πολέμου.

Η επιδείνωση της κατάστασης στο Λίβανο αποτελεί άμεση συνέπεια της αδικαιολόγητης επιθετικότητας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν, πρόσθεσε.

Οι χιλιάδες νεκροί άμαχοι και ο εκτοπισμός δεν δικαιολογούνται λέει η Γαλλία

Ο Ζερόμ Μποναφόν από τη Γαλλία ανέφερε ότι η αντιπροσωπεία του ζήτησε τη σύγκληση αυτής της συνεδρίασης.

Αν και αναγνώρισε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, δήλωσε ότι «ωστόσο, τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη συνέχιση και την έκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεών του στο Λίβανο» χιλιάδες νεκροί και τραυματίες μεταξύ των αμάχων, καθώς και ο αναγκαστικός εκτοπισμός πληθυσμών, ή η ολοένα και βαθύτερη κατοχή του λιβανικού εδάφους.

«Αυτό αποτελεί ένα σοβαρό στρατηγικό λάθος εκ μέρους του Ισραήλ», είπε. Επιπλέον, πρόσθεσε, αυτές οι επιχειρήσεις αντιβαίνουν στις δεσμεύσεις που ανέλαβε το Ισραήλ στις 17 Απριλίου, καθώς και στα ψηφίσματα αυτού του Συμβουλίου. Είναι επείγον να σιγήσουν τα όπλα.

Αυτή η απερίσκεπτη βιασύνη πήρε χθες συμβολική διάσταση με την τοποθέτηση της σημαίας του στο φρούριο Μπόφορτ, το οποίο χρησίμευσε ως βάση κατά τη διάρκεια της κατοχής του νότιου Λιβάνου μέχρι το 2000.

«Το Ισραήλ επιστρέφει σε μια περίοδο που πολλοί πίστευαν ότι είχε μείνει πίσω μας», προειδοποίησε, τονίζοντας: «Η ιστορία είναι διδακτική. Οι ίδιες αιτίες είναι πολύ πιθανό να παράγουν τα ίδια αποτελέσματα».

«Πρέπει να δοθεί περιθώριο στη διπλωματία για να πετύχει», δηλώνει αξιωματούχος του ΟΗΕ

Η Μάρθα Πόμπι εκπροσωπώντας τον ΟΗΕ ανέφερε ότι η παρουσία του Ισραήλ βόρεια της «Μπλε Γραμμής» αποτελεί «σαφή παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου» καθώς και της απόφασης 1701 (2006), τονίζοντας ότι «οι ισραηλινές δυνάμεις πρέπει να αποσυρθούν νότια της Μπλε Γραμμής».

Είπε επίσης ότι η Χεζμπολάχ και άλλες μη κρατικές ένοπλες ομάδες πρέπει να αφοπλιστούν, σημειώνοντας ότι «οι Λιβανικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι η μόνη νόμιμη ένοπλη δύναμη στο Λίβανο».

Οι διπλωματικές προσπάθειες, πρόσθεσε, «πρέπει να έχουν το περιθώριο να πετύχουν», προειδοποιώντας ότι περαιτέρω κλιμάκωση είναι απαράδεκτη εν μέσω αναφορών για απειλές από την Τεχεράνη να αναστείλει τον διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να αποκλείσει τα Στενά του Ορμούζ και να ενεργοποιήσει άλλα μέτωπα.