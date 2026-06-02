Αναφορές για πυροβολισμούς σε νοσοκομείο στον Καναδά
Υπάρχουν πυροβολισμοί στην περιοχή Πέλικαν Νάροους του Καναδά, υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, οι κάτοικοι καλούνται να μείνουν στους χώρους που βρίσκονται
Εκδόθηκε συναγερμός για πυροβολισμούς με τουλάχιστον ένα δράστη στην περιοχή του Πέλικαν Νάροους στην Σασκάτσουαν του Καναδά. Η αναφορά έχει να κάνει με δράστη που χτύπησε σε κλινική υγείας / νοσοκομείο
Η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία – RCMP εξέδωσε συναγερμό έκτακτης ανάγκης, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια ή τα καταφύγιά τους. Η αστυνομία αναφέρει ότι η ταυτότητα του υπόπτου είναι άγνωστη και προτρέπει τους πολίτες να βρουν ένα ασφαλές μέρος, να κλειδώσουν τις πόρτες τους και να μην πλησιάσουν τον ένοπλο.
Ζητά επίσης από το κοινό να μείνει μακριά από την περιοχή και να αποφύγει να δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τη θέση των αστυνομικών δυνάμεων στο διαδίκτυο.
Πρόκειται για μια απομακρυσμένη κοινότητα η οποία έχει αντιμετωπίσει σοβαρά περιστατικά βίας τις τελευταίες εβδομάδες, αν και δεν έχει διαπιστωθεί καμία σύνδεση με το σημερινό περιστατικό.
Ο δράστης κινείται με τα πόδια και φορά μπαλακλάβα
Η RCMP ανέφερε ότι ο ύποπτος είναι άνδρας, ντυμένος εξ ολοκλήρου στα μαύρα και φορά μάσκα του σκι / μπαλακλάβα, αποκρύπτοντας τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Σύμφωνα με την αστυνομία, κινείται με τα πόδια προς άγνωστη κατεύθυνση.
Η ειδοποίηση έδινε οδηγίες στους κατοίκους της περιοχής να βρουν αμέσως ένα ασφαλές μέρος, να κλειδώσουν τις πόρτες τους και να μείνουν μακριά από την περιοχή Πέλικαν Νάροους, αν είναι δυνατόν.
Την περασμένη εβδομάδα, το Pelican Narrows εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι είχε επαναλειτουργήσει σημείο ελέγχου ασφαλείας στην είσοδο της κοινότητας λόγω ανησυχιών για παράνομη είσοδο, διακίνηση ναρκωτικών και σχετική βία. Η ανακοίνωση ανέφερε ότι κάθε άτομο που εισέρχεται στην κοινότητα θα καλείται να επιδείξει έγκυρο πιστοποιητικό ταυτότητας.
