newspaper
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Καναδάς: Η ένοπλη επίθεση έγινε ενώ είχε ξεκινήσει πρόγραμμα επαναγοράς όπλων από την κυβέρνηση
Κόσμος 11 Φεβρουαρίου 2026, 22:55

Καναδάς: Η ένοπλη επίθεση έγινε ενώ είχε ξεκινήσει πρόγραμμα επαναγοράς όπλων από την κυβέρνηση

Ο Καναδάς, έπειτα από ένοπλη επίθεση με 22 θύματα το 2020, είχε ανακοινώσει ένα πρόγραμμα απόσυρσης όπλων που ανήκαν σε ιδιώτες. Το πρόγραμμα αυτό είχε αρχίσει να εφαρμόζεται τον Ιανουάριο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Γάμος: Να παντρευτεί κανείς ή να μην παντρευτεί;

Γάμος: Να παντρευτεί κανείς ή να μην παντρευτεί;

Spotlight

Η οπλοκατοχή είναι πρόβλημα που αντιμετωπίζει και ο Καναδάς, αν και σε μικρότερο βαθμό από τις ΗΠΑ. Η ένοπλη επίθεση στο Τάμπλερ Ριτζ, με τους 9 νεκρούς και 27 τραυματίες, έφερε στο προσκήνιο μια πολιτική απόσυρσης τουφεκίων εφόδου, που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της κυβέρνησης Τριντό.

Ο πρώην πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα ενίσχυε τους νόμους περί όπλων

Αφορμή, μια ένοπλη επίθεση το 2020 στη Νέα Σκωτία με 22 νεκρούς.

Νόμοι περί όπλων

Ο Καναδάς έχει αυστηρότερους περιορισμούς αναφορικά με την οπλοκατοχή σε σύγκριση με τις ΗΠΑ. Τα όπλα είναι ζήτημα που απασχολεί πολύ την κοινή γνώμη, καθώς η κυβέρνησή της προσπαθεί να εφαρμόσει τους νόμους περί όπλων.

Μιλώντας στο καναδικό δίκτυο CBS, ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Saint Mary’s στη Νέα Σκωτία, Μπλέικ Μπράουν, σημείωσε:

«Ο Καναδάς έχει στην πραγματικότητα ένα αρκετά υψηλό ποσοστό οπλοκατοχής πολιτών σε σύγκριση με άλλες προηγμένες δημοκρατίες».

Σύμφωνα με τον ειδικός στον έλεγχο των όπλων στον Καναδά, η χώρα έχει περίπου 37,4 πυροβόλα όπλα πολιτών ανά 100 άτομα. Στην Αυστραλία, ο αντίστοιχος αριθμός είναι 14,5, βάσει στοιχείων Έρευνας για τα Μικρά Όπλα του 2017.

Ο Μπλέικ Μπράουν επισήμανε ότι η ένοπλη επίθεση της Τρίτης στο Τάμπλερ Ριτζ της Βρετανικής Κολομβίας σημειώθηκε αμέσως μετά την ανακοίνωση ενός πολυσυζητημένου, πολυαναμενόμενου προγράμματος εξαγοράς απαγορευμένων πυροβόλων όπλων. Το πρόγραμμα προτάθηκε για πρώτη φορά μετά τη χειρότερη ομαδική δολοφονία στον Καναδά, το 2020.

Τότε, ένοπλος σκότωσε 22 άτομα κατά τη διάρκεια ένοπλης επίθεσης στη Νέα Σκωτία. Για να συλληφθεί ακολούθησε 12ωρο ανθρωποκυνηγητό. Μετά το περιστατικό, ο τότε πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα ενίσχυε τους νόμους περί όπλων.

Έναντι αποζημίωσης

Στα μέσα Ιανουαρίου 2026, η κυβέρνηση του Καναδά ανακοίνωσε ότι οι ιδιοκτήτες οποιασδήποτε από τις 2.500 απαγορευμένες μάρκες και μοντέλα πυροβόλων όπλων τύπου επίθεσης – συμπεριλαμβανομένων των AR-15 – έχουν προθεσμία έως τις 31 Μαρτίου για να παραδώσουν τα όπλα τους. Και φυσικά να λάβουν αποζημίωση.

Μετά από αυτήν την ημερομηνία, οι ιδιοκτήτες όπλων δεν θα αποζημιωθούν για τα όπλα τους. Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει να τα παραδώσουν στις αρχές.

Όπως σημείωσε όμως ο καθηγητής Μπράουν, «η υπόσχεση (το 2020) ήταν ότι επρόκειτο να αγοράσουν αυτά τα όπλα, να προσφέρουν στους ιδιοκτήτες τους χρήματα για να πάρουν πίσω αυτά τα όπλα».

Αλλά, «αυτό άργησε πολύ, πάρα πολύ να συμβεί».

Η αντίσταση των Συντηρητικών

Η ευθύνη για την καθυστέρηση δεν ανήκει όλη στην κυβέρνηση του Καναδά. Συνέβαλε σε αυτό και η αντίδραση των κατόχων όπλων. Αν και το λόμπι όπλων του Καναδά είναι πολύ μικρότερο από τα αντίστοιχα λόμπι στις ΗΠΑ, ο Μπράουν λέει ότι εξακολουθεί να είναι «σημαντικό».

Επίσης, απέναντι στέκεται και το Συντηρητικό Κόμμα της χώρας. Ο ηγέτης των Συντηρητικών, Πιερ Πουαλιέβρ, έχει συχνά καταδικάσει το πρόγραμμα επαναγοράς όπλων. Το έχει χαρακτηρίσει «αρπαγή όπλων», που θα έβλαπτε τους νομοταγείς κατόχους.

Υπάρχουν επίσης ζητήματα εφαρμογής του προγράμματος. Ορισμένες επαρχίες, όπως η Αλμπέρτα, έχουν δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν καθόλου στην επαναγορά.

«Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι μπορεί να υποθέσουν ότι ο Καναδάς είναι ένα μέρος χωρίς πολλά όπλα ή πραγματικά ισχυρούς νόμους περί όπλων», είπε ο Μπράουν.

«Και στην πραγματικότητα, υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός όπλων. Και οι νόμοι περί όπλων, αν και είναι καλοί από ορισμένες απόψεις, εξακολουθούν να έχουν αδυναμίες που κάποιοι τις εκμεταλλεύονται».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Σύνοδος Κορυφής: Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το ευρωπαϊκό οικονομικό μοντέλο

Σύνοδος Κορυφής: Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το ευρωπαϊκό οικονομικό μοντέλο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γάμος: Να παντρευτεί κανείς ή να μην παντρευτεί;

Γάμος: Να παντρευτεί κανείς ή να μην παντρευτεί;

Πολιτική
Μητσοτάκης – Ερντογάν: Τι είπαν για casus belli, θαλάσσιες ζώνες, μειονότητες και SAFE

Μητσοτάκης – Ερντογάν: Τι είπαν για casus belli, θαλάσσιες ζώνες, μειονότητες και SAFE

inWellness
inTown
Stream newspaper
Καναδάς: 18χρονος ο δράστης της επίθεσης – Εννέα οι νεκροί, οι πέντε μαθητές
Τζέσι Βανρούτσελαρ 11.02.26

Καναδάς: 18χρονος ο δράστης της επίθεσης – Εννέα οι νεκροί, οι πέντε μαθητές

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα την ταυτότητά του. Η αστυνομία έχει στα χέρια της δύο πυροβόλα όπλα, που πιθανόν χρησιμοποιήθηκαν στην ένοπλη επίθεση. Η μητέρα και ο θετός αδερφός του μεταξύ τους.

Σύνταξη
«Απειλή ξένης λογοκρισίας»: Οι ΗΠΑ κατηγορούν την ΕΕ για ψηφιακό περιορισμό της ελευθερίας του λόγου
Κόσμος 11.02.26

«Απειλή ξένης λογοκρισίας»: Οι ΗΠΑ κατηγορούν την ΕΕ για ψηφιακό περιορισμό της ελευθερίας του λόγου

Μια έκθεση των Ρεπουμπλικάνων βουλευτών στις ΗΠΑ κατακρίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποτιθέμενη «απειλή ξένης λογοκρισίας», ισχυριζόμενη ότι στοχεύει άδικα τις συντηρητικές και λαϊκιστικές απόψεις

Σύνταξη
Κολομβία: Ο ακροδεξιός υποψήφιος υπόσχεται να βομβαρδίσει διακινητές ναρκωτικών – Με τη βοήθεια ΗΠΑ και Ισραήλ
«Σχέδιο Σοκ» 11.02.26

Κολομβία: Ο ακροδεξιός υποψήφιος υπόσχεται να βομβαρδίσει διακινητές ναρκωτικών – Με τη βοήθεια ΗΠΑ και Ισραήλ

Ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, γνωστός και ως «Τίγρης» εμπνεύστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ τη μέθοδο για την αντιμετώπιση διακινητών ναρκωτικών στην Κολομβία. Θα κάνει αεροπορικές επιδρομές, λέει.

Σύνταξη
Η άνοδος του «Μερτσόνι»: Πώς η αναπάντεχη συμμαχία Γερμανίας και Ιταλίας αναδιαμορφώνει την Ευρώπη
Déjà vu 11.02.26

Η άνοδος του «Μερτσόνι»: Πώς η αναπάντεχη συμμαχία Γερμανίας και Ιταλίας αναδιαμορφώνει την Ευρώπη

Μια απίθανη γερμανο-ιταλική συμμαχία μεταξύ του Φρίντριχ Μερτς και της Τζόρτζια Μελόνι αναδιαμορφώνει σιωπηλά τον ευρωπαϊκό πολιτικό χάρτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γαλλία: Τρίτος θάνατος μωρού μετά από κατανάλωση βρεφικού γάλακτος
Κόσμος 11.02.26

Γαλλία: Τρίτος θάνατος μωρού μετά από κατανάλωση βρεφικού γάλακτος

«Μέχρι τις 11/2, οι γαλλικές υγειονομικές αρχές είχαν λάβει γνώση για τρεις θανάτους βρεφών για τα οποία είχε αναφερθεί ότι κατανάλωσαν βρεφικό γάλα, από εκείνο που αποσύρθηκε», λέει το υπ. Υγείας.

Σύνταξη
Η κτηνώδης πραγματικότητα του πολέμου στην Ουκρανία: Η μαρτυρία ενός Καναδού τραυματιοφορέα
Κόσμος 11.02.26

Η κτηνώδης πραγματικότητα του πολέμου στην Ουκρανία: Η μαρτυρία ενός Καναδού τραυματιοφορέα

Μια από τις πιο καθοριστικές στιγμές για τον ίδιο ήταν τον Απρίλιο του 2023 στην Αβντιίβκα, όταν η ομάδα του βρέθηκε εν μέσω σφοδρών πυρών πυροβολικού και πολυβόλων

Σύνταξη
Μαρίν Λεπέν: Στις 7 Ιουλίου η απόφαση του εφετείου που θα κρίνει και το πολιτικό της μέλλον
Κατάχρηση στην ΕΕ 11.02.26

Μαρίν Λεπέν: Στις 7 Ιουλίου η απόφαση του εφετείου που θα κρίνει και το πολιτικό της μέλλον

Η Μαρίν Λεπέν έχει δηλώσει ότι θα αποφασίσει, αν θα θέσει υποψηφιότητα, μόλις ανακοινωθεί η ετυμηγορία του εφατείου. Δεν πρέπει να της επιβληθεί ποινή αποκλεισμού μεγαλύτερη των δύο ετών.

Σύνταξη
Μήπως δεν απειλεί μόνο τον πρώην πρίγκιπα Άντριου η σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν αλλά όλο το Παλάτι;
Economist 11.02.26

Μήπως δεν απειλεί μόνο τον πρώην πρίγκιπα Άντριου η σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν αλλά όλο το Παλάτι;

Οι νέες αποκαλύψεις για τον Τζέφρι Έπσταϊν επαναφέρουν στο προσκήνιο τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ και φέρνουν τον Κάρολο Γ΄ αντιμέτωπο με δημόσια πίεση, θεσμικά ερωτήματα και πολιτικό κόστος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Interpol και 100 άλλοι φορείς ζητούν την απαγόρευση εργαλείων AI που γδύνουν γυναίκες και παιδιά
Grok 11.02.26

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Interpol και 100 άλλοι φορείς ζητούν την απαγόρευση εργαλείων AI που γδύνουν γυναίκες και παιδιά

Σημαντικοί παγκόσμιοι οργανισμοί, όπως η Διεθνής Αμνηστία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν ασκήσει πιέσεις για την απαγόρευση των εργαλείων γυμνής «απογύμνωσης» με τεχνητή νοημοσύνη

Σύνταξη
Μια εξομολόγηση-σοκ: Ολυμπιονίκης παραδέχθηκε την απιστία του on air [βίντεο]
Κόσμος 11.02.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ολυμπιονίκης αποκάλυψε την απιστία του σε ζωντανή μετάδοση

Παρά την ολυμπιακή επιτυχία, ο ίδιος παραδέχθηκε πως ο αθλητισμός έχει έρθει σε δεύτερη μοίρα, καθώς η σκέψη του βρίσκεται στη σύντροφό του και στη μετάνοια που νιώθει.

Σύνταξη
Μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στη Ρωσία – Ένας νεκρός και δύο τραυματίες [βίντεο]
Κόσμος 11.02.26

Μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στη Ρωσία - Ένας νεκρός και δύο τραυματίες

«Επί του παρόντος, υπάρχει ένας νεκρός: ο φύλακας που δέχθηκε τον πρώτο πυροβολισμό. Αντέδρασε γρήγορα και ειδοποίησε τις δυνάμεις της τάξης. Δεν άφησε τον επιτιθέμενο να μπει μέσα».

Σύνταξη
Στον Λευκό Οίκο ο Νετενιάχου για τη συνάντηση με τον Τραμπ, χωρίς παρουσία δημοσιογράφων – Τι θα ζητήσει
Κόσμος 11.02.26

Στον Λευκό Οίκο ο Νετενιάχου για τη συνάντηση με τον Τραμπ, χωρίς παρουσία δημοσιογράφων – Τι θα ζητήσει

Πριν από την αναχώρησή του από το Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ θα πρέπει να περιληφθεί το θέμα του τερματισμού του προγράμματος ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων

Σύνταξη
Ελβετία: Δημοψήφισμα για να μειώσει τον πληθυσμό σε 10 εκατομμύρια – Κλείνοντας την πόρτα στους μετανάστες
«Πρωτοβουλία βιωσιμότητας» 11.02.26

Ελβετία: Δημοψήφισμα για να μειώσει τον πληθυσμό σε 10 εκατομμύρια – Κλείνοντας την πόρτα στους μετανάστες

Το συντηρητικό λαϊκιστικό SVP κατέθεσε πρόταση επικαλούμενο την πίεση στη στέγη και τις υπηρεσίες. Αλλά η κυβέρνηση και οι επιχειρηματικές ενώσεις προειδοποιούν για τις συνέπειές της στην οικονομία.

Σύνταξη
Υπόθεση Πελικό στην Βραζιλία: Αστυνομική επιχείρηση εναντίον δικτύων που διένειμαν βίντεο με βιασμούς
Κόσμος 11.02.26

Υπόθεση Πελικό στην Βραζιλία: Αστυνομική επιχείρηση εναντίον δικτύων που διένειμαν βίντεο με βιασμούς

Η αστυνονία στην Βραζιλία εξάρθωσε διεθνές κύκλωμα που διένειμε βίντεο με βιασμούς γυναικών, πιθανώς ναρκωμένων, τα οποία γύριζαν συχνά οικείοι τους

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ας φάνε παντεσπάνι: Ο Χάρι Στάιλς δεν νοιάζεται αν είσαι πολύ φτωχός για να πας σε συναυλία του
Fizz 11.02.26

Ας φάνε παντεσπάνι: Ο Χάρι Στάιλς δεν νοιάζεται αν είσαι πολύ φτωχός για να πας σε συναυλία του

Οι εξωφρενικές τιμές εισιτηρίων της παγκόσμιας περιοδείας του «Together, Together» το 2026 του Χάρι Στάιλς έχουν εξοργίσει τους θαυμαστές του με πηγές να αναφέρουν πως ο ίδιος δεν ενδιαφέρεται να κάνει κάτι γι'αυτό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Φάμελλος για ακρίβεια: Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ακόμα και το έθιμο της Τσικνοπέμπτης έχει γίνει πολυτέλεια
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

Φάμελλος για ακρίβεια: Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ακόμα και το έθιμο της Τσικνοπέμπτης έχει γίνει πολυτέλεια

«Είναι στο χέρι μας αυτή η Τσικνοπέμπτη να είναι η τελευταία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και όταν θα φύγουν αυτοί, όλη η Ελλάδα θα έχει ένα λόγο παραπάνω να γιορτάσει», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι 16-14: Πέρασε ως πρώτος στα προημιτελικά του Champions League
Άλλα Αθλήματα 11.02.26

Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι 16-14: Πέρασε ως πρώτος στα προημιτελικά του Champions League

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της ισχυρής Ραντνίτσκι με 16-14, την πέταξε εκτός Champions League, ενώ οι Πειραιώτες προκρίθηκαν ως πρώτοι από τον όμιλό τους στα προημιτελικά του Champions League.

Σύνταξη
Λαζόπουλος για την τραγωδία στην Χίο: Στο ψηφιακό κράτος του Μητσοτάκη δεν δουλεύει ούτε μία κάμερα
TV 11.02.26

Λαζόπουλος για την τραγωδία στην Χίο: Στο ψηφιακό κράτος του Μητσοτάκη δεν δουλεύει ούτε μία κάμερα

«Προσπαθούν να μας πείσουν ότι το φουσκωτό, των δέκα ατόμων που κουβαλάει σαράντα, είναι πιο ευέλικτο να κάνει και επιθέσεις. Ενώ το σκάφος του Λιμενικού που είναι πιο ισχυρό και ελαφρύ, δέχεται επιθέσεις» είπε χαρακτηριστικά ο Λάκης Λαζόπουλος

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0: Ανώτερος ο «δικέφαλος» προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου (vids)
Ποδόσφαιρο 11.02.26

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0: Ανώτερος ο «δικέφαλος» προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου (vids)

Σαφώς ανώτερος ο ΠΑΟΚ νίκησε με 2-0 τον κακό Παναθηναϊκό στην Τούμπα και με δύο νίκες προκρίθηκε για 7η φορά τελευταία 10 χρόνια σε τελικό Κυπέλλου. Αντίπαλος του δικεφάλου στο Πανθεσσαλικό ο ΟΦΗ.

Σύνταξη
Καναδάς: 18χρονος ο δράστης της επίθεσης – Εννέα οι νεκροί, οι πέντε μαθητές
Τζέσι Βανρούτσελαρ 11.02.26

Καναδάς: 18χρονος ο δράστης της επίθεσης – Εννέα οι νεκροί, οι πέντε μαθητές

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα την ταυτότητά του. Η αστυνομία έχει στα χέρια της δύο πυροβόλα όπλα, που πιθανόν χρησιμοποιήθηκαν στην ένοπλη επίθεση. Η μητέρα και ο θετός αδερφός του μεταξύ τους.

Σύνταξη
Χανιά: Σε κατ’ οίκον περιορισμό οι συλληφθέντες για τον εμπρησμό με εντολή Ρώσου – Διαφώνησαν ανακρίτρια και εισαγγελέας
Ελλάδα 11.02.26

Χανιά: Σε κατ’ οίκον περιορισμό οι συλληφθέντες για τον εμπρησμό με εντολή Ρώσου – Διαφώνησαν ανακρίτρια και εισαγγελέας

Μετά τις μαραθώνιες απολογίες των τριών συλληφθέντων υπήρξε διαφωνία εισαγγελέα-ανακρίτριας και την απόφαση για το αν θα προφυλακιστούν ή όχι θα λάβει το δικαστικό συμβούλιο

Σύνταξη
Επιμένει για τον Χέις-Ντέιβις ο Παναθηναϊκός – Κατάθεσε νέα πρόταση
Μπάσκετ 11.02.26

Επιμένει για τον Χέις-Ντέιβις ο Παναθηναϊκός – Κατάθεσε νέα πρόταση

Ρεπόρτερ της Φενέρμπαχτσε υποστηρίζει πως η ομάδα του Σάρας είναι εκτός διεκδίκησης του Χέις-Ντέιβις, προσθέτοντας ότι Παναθηναϊκός και Χάποελ Τελ Αβίβ βελτίωσαν τις προσφορές τους προς τον Αμερικανό.

Σύνταξη
Λαζόπουλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σκάνδαλο που σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε απ’ τη Νέα Δημοκρατία – Είναι η τέλεια ληστεία»
TV 11.02.26

Λαζόπουλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σκάνδαλο που σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε απ’ τη Νέα Δημοκρατία – Είναι η τέλεια ληστεία»

«Τα πήραν, εκατομμύρια που δόθηκαν, μοιράστηκαν σχεδόν εκατομμύρια, Πόρσε, φραπέδες και τα λοιπά, ήταν όλα προμελετημένα της συντεταγμένης αρπαγής του ευρωπαϊκού χρήματος»

Σύνταξη
«Απειλή ξένης λογοκρισίας»: Οι ΗΠΑ κατηγορούν την ΕΕ για ψηφιακό περιορισμό της ελευθερίας του λόγου
Κόσμος 11.02.26

«Απειλή ξένης λογοκρισίας»: Οι ΗΠΑ κατηγορούν την ΕΕ για ψηφιακό περιορισμό της ελευθερίας του λόγου

Μια έκθεση των Ρεπουμπλικάνων βουλευτών στις ΗΠΑ κατακρίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποτιθέμενη «απειλή ξένης λογοκρισίας», ισχυριζόμενη ότι στοχεύει άδικα τις συντηρητικές και λαϊκιστικές απόψεις

Σύνταξη
Δολοφονίες, μυστήριο και περιθώριο: Ο Κόλιν Φερθ μπαίνει στο σκοτεινό Βερολίνο του μεσοπολέμου
Culture Live 11.02.26

Δολοφονίες, μυστήριο και περιθώριο: Ο Κόλιν Φερθ μπαίνει στο σκοτεινό Βερολίνο του μεσοπολέμου

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Κόλιν Φερθ και ο Τζακ Λόουντεν θα συνεργαστούν στην επερχόμενη σειρά του Apple TV+, που θα βασίζεται στη δημοφιλή σειρά βιβλίων «Berlin Noir» του Φίλιπ Κερ.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Επικίνδυνες πρακτικές και δηλώσεις που αμφισβητούν το Διεθνές Δίκαιο
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

Νέα Αριστερά για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Επικίνδυνες πρακτικές και δηλώσεις που αμφισβητούν το Διεθνές Δίκαιο

Η Νέα Αριστερά ζητά άρση του casus belli ως προϋπόθεση αποκλιμάκωσης και υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Σύνταξη
Λαζόπουλος: «Ο Ερντογάν υποδέχεται τον Μητσοτάκη στη Γαλάζια Πατρίδα που ονειρεύεται» – Το σχόλιο για Σαμαρά και Καραμανλή
TV 11.02.26

Λαζόπουλος: «Ο Ερντογάν υποδέχεται τον Μητσοτάκη στη Γαλάζια Πατρίδα που ονειρεύεται» – Το σχόλιο για Σαμαρά και Καραμανλή

«Στην εξωτερική πολιτική δεν λαμβάνονται υπόψιν αυτά που του επισημαίνουν ο Καραμανλής κι ο Σαμαράς; Γιατί ο Σαμαράς και ο Καραμανλής λένε για υπάρχουσα προσυνεννόηση που έχει μπει σε στάδιο πραγμάτωσης. Αυτό είδαμε εμείς. Εδώ, σήμερα και ουσιαστικά τον υποδέχεται στη Γαλάζια Πατρίδα»

Σύνταξη
Λάκης Λαζόπουλος: Διεφθαρμένη χώρα σημαίνει διεφθαρμένη κυβέρνηση, σημαίνει πολλοί διεφθαρμένοι υπουργοί
TV 11.02.26

Λάκης Λαζόπουλος: Διεφθαρμένη χώρα σημαίνει διεφθαρμένη κυβέρνηση, σημαίνει πολλοί διεφθαρμένοι υπουργοί

Παράλληλα, σχολίασε και τις δηλώσεις της Χριστίνας Αλεξοπούλου, η οποία προκάλεσε σάλο όταν κατά την παρουσία της σε πάνελ εκπομπής είπε πως «το τζάμπα πέθανε»

Σύνταξη
Κολομβία: Ο ακροδεξιός υποψήφιος υπόσχεται να βομβαρδίσει διακινητές ναρκωτικών – Με τη βοήθεια ΗΠΑ και Ισραήλ
«Σχέδιο Σοκ» 11.02.26

Κολομβία: Ο ακροδεξιός υποψήφιος υπόσχεται να βομβαρδίσει διακινητές ναρκωτικών – Με τη βοήθεια ΗΠΑ και Ισραήλ

Ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, γνωστός και ως «Τίγρης» εμπνεύστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ τη μέθοδο για την αντιμετώπιση διακινητών ναρκωτικών στην Κολομβία. Θα κάνει αεροπορικές επιδρομές, λέει.

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 11.02.26

LIVE: Άστον Βίλα – Μπράιτον

LIVE: Άστον Βίλα – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Μπράιτον για την 26η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Λαζόπουλος: Ήρθε το 2026 και ο Μητσοτάκης εδώ μπάστακας – Ο αρχηγός του μικρότερου κομματιού της κοινωνίας θέλει άλλη μια τετραετία
TV 11.02.26

Λαζόπουλος: Ήρθε το 2026 και ο Μητσοτάκης εδώ μπάστακας – Ο αρχηγός του μικρότερου κομματιού της κοινωνίας θέλει άλλη μια τετραετία

«Έχουμε όμως σταθερότητα. Στη διαφθορά. Αυτό μάλιστα, το έχουμε. Πάμε από σκάνδαλο σε σκάνδαλο και από αθώωση σε αθώωση» είπε χαρακτηριστικά ο Λάκης Λαζόπουλος στο αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ
Ποδόσφαιρο 11.02.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ για την 26η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Αναδείχθηκε για άλλη μια φορά το έλλειμμα συγκροτημένης στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Αναδείχθηκε για άλλη μια φορά το έλλειμμα συγκροτημένης στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης

«Αρνητικό είναι και το γεγονός ότι φάνηκε εκ νέου η παντελής έλλειψη σχεδιασμού από την κυβέρνηση για επίλυση των ελληνοτουρκικών με μία στρατηγική για προσφυγή στη Χάγη», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 11.02.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς για την 26η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο