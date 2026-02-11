Καναδάς: 11 νεκροί από σφαίρες σε γυμνάσιο και κοντά σε αυτό – Νεκρός και ο φερόμενος ως δράστης

Ενδεκα άνθρωποι, ανάμεσά τους ο φερόμενος ως δράστης, εντοπίστηκαν νεκροί από σφαίρες σε γυμνάσιο και κοντά σε αυτό στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας (βορειοανατολικά), ανακοίνωσε η αστυνομία του Καναδά χθες Τρίτη (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Τα θύματα βρέθηκαν μέσα στο γυμνάσιο και σε κατοικία, ενώ ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται και ο φερόμενος ως δράστης

Royal Canadian Mounted Police RCMP says 10 people have been found passed following the active shооter at Tumbler Ridge Secondary school in British Colombia B.C., Canada. The gunman ended it themselves, ID not given yet. Up to 25 victims are being treated. pic.twitter.com/EYkBO3nBqR — Sputnik🛰 (@SputniksWorld) February 11, 2026

Επτά άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί μέσα στο γυμνάσιο της κοινότητας Τάμπλερ Ριτζ, άλλοι δύο σε κατοικία — οι δολοφονίες τους πιστεύεται πως συνδέονταν με το μακελειό στο δευτεροβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα — ενώ ακόμη ένας υπέκυψε καθώς διακομιζόταν σε νοσοκομείο, ανέφερε η καναδική βασιλική έφιππη χωροφυλακή (RCMP).

Ο φερόμενος ως δράστης βρέθηκε επίσης νεκρός· η αστυνομία εκτιμά πως αυτοπυροβολήθηκε. Οι αρχές δεν πιστεύουν πως υπήρχαν άλλοι δράστες, ούτε πως διατρέχουν πλέον κίνδυνο οι κάτοικοι.

Η Τάμπλερ Ριτζ, απομακρυσμένη πόλη περίπου 2.400 κατοίκων, βρίσκεται στους πρόποδες των Βραχωδών Ορέων, κάπου 1.155 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Βανκούβερ.

25 άνθρωποι εξετάζονται

Αλλοι 25 άνθρωποι εξετάζονταν από γιατρούς στο τοπικό κέντρο υγείας, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Σκέφτομαι τα θύματα, τις οικογένειές τους κι όλη την κοινότητα της Τάμπλερ Ριτζ», τόνισε μέσω X η υπουργός Δημόσιας Ασφαλείας της Βρετανικής Κολομβίας Νίνα Κρίγκερ, υποσχόμενη πως θα αξιοποιηθεί «κάθε διαθέσιμος πόρος» στην έρευνα για την υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ