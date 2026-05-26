Πληροφορίες για επιθέσεις των ΗΠΑ σε ιρανικά ταχύπλοα στο Ορμούζ

Σύμφωνα με τοπικές πηγές που επικαλείται το Students News Network – SNN, χθες το βράδυ μαχητικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών έπληξαν διάφορα ιρανικά σκάφη νότια του νησιού Λαράκ.

Σύμφωνα με τοπικές πηγές, αρκετοί Ιρανοί «σκοτώθηκαν σε αυτές τις επιθέσεις» (σ.σ. «έπεσαν μάρτυρες»). Μάλιστα το μέσο που πρόσκειται στο υπουργείο Παιδείας του Ιράν αναφέρει και τα ονόματα των νεκρών που συμπληρώνει πως σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της Δευτέρας νότια του νησιού Λαράκ.

Οι τοπικές πηγές, εμφανίζουν ως ταυτοποιημένα θύματα των αμερικανικών επιθέσεων τους: Αμπάς Εσλάμι, Γκοντράτ Ζαρναγκάρι και Αμπντολρεζά Γκολζάρι. Το ρεπορτάζ συμπληρώνει ότι ο συνολικός αριθμός των νεκρών δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Άλλες πηγές, προσθέτουν τον Χοσεΐν Σοτουντέχ ως τον τέταρτο νεκρό της επίθεσης.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο στην πρώτη του είδηση, τρεις εκρήξεις ακούστηκαν στο Μπαντάρ Αμπάς από τα ανατολικά, προς την κατεύθυνση του αεροδρομίου και μικρές στήλες καπνού παρατηρήθηκαν να υψώνονται στο Μπαντάρ Αμπάς. Ταυτόχρονα, ενεργοποιήθηκαν και τα συστήματα αεράμυνας του Ιράν. Το μέσο επικαλείται άλλα τοπικά μέσα ότι δύο ταχύπλοα σκάφη του Ναυτικού του IRGC έγιναν στόχος των ΗΠΑ, πιθανώς τις τελευταίες ώρες.

An Iranian source told me the heavy gunfire heard near Bandar Abbas erupted after the IRGC targeted a vessel at sea, followed by U.S. fighter jets striking IRGC naval boats in the Gulf.

According to the source, several IRGC Navy personnel were killed in the attack.

“The situation… — Ali Hashem علي هاشم (@Alihashem) May 25, 2026

Τι αναφέρει ρεπόρτερ του Al Jazeera

Το περίεργο της υπόθεσης είναι πως ένας πολύ έμπειρος ρεπόρτερ του Al Jazeera, ο Αλί Χασέμ, επιβεβαιώνει τα παραπάνω χωρίς όμως οι ειδήσεις αυτές να βρίσκουν τον δρόμο τους στο live του μέσου.

Ο ρεπόρτερ επιβεβαιώνει πως μια ιρανική πηγή του είπε ότι οι έντονοι πυροβολισμοί που ακούστηκαν κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς ξέσπασαν αφότου το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης – IRGC χτύπησε ένα πλοίο εν πλω, ενώ στη συνέχεια μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ επιτέθηκαν σε πολεμικά σκάφη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στον Κόλπο.

Σύμφωνα με την πηγή, αρκετοί άνδρες του Ναυτικού του IRGC σκοτώθηκαν στην επίθεση. «Η κατάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη», σύμφωνα με την ανάρτηση του Αλί Χασέμ.

Από τις δύο διαφορετικές ειδήσεις προκύπτει πως άγνωστος αριθμός ανδρών του Ναυτικού του Σώματος των Φρουρών, φέρονται να χτυπήθηκαν και πως υπήρξε θερμό επεισόδιο στο Ορμούζ. Ενδιαφέρον έχει να δούμε αν το Ιράν σκοπεύει να παραδεχθεί επίσημα το συμβάν και να παρουσιάσει την εκδοχή του και πως αυτό θα επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις που διενεργούνται στο Κατάρ.

Περισσότερα Ιρανικά μέσα επιβεβαίωσαν τους ήχους εκρήξεων κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς, χωρίς όμως να γίνονται πιο συγκεκριμένα ή προχωρώντας σε ρεπορτάζ, άλλα όπως το Fars και το Mehr, επιβεβαίωσαν και την ενεργοποίηση της αεράμυνας.