Οι πανηγυρισμοί του Βεζένκοφ με τον κόσμο του Ολυμπιακού μετά τη λήξη του τελικού (vid)
Δείτε το πολύ όμορφο βίντεο της Euroleague, με τον Σάσα Βεζένκοφ να πανηγυρίζει με τους οπαδούς του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.
O Ολυμπιακός κατέκτησε το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του και ο Σάσα Βεζένκοφ πανηγύρισε με την καρδιά του μαζί με την κερκίδα του Ολυμπιακού στο T-Center, το σπουδαίο αυτό επίτευγμα.
Ο MVP της regular season κατήυθυνε τους πανηγυρισμούς στην εξέδρα και η Euroleague δημοσίευσε ένα υπέροχο βίντεο από τις ξεχωριστές στιγμές του Βεζένκοφ μαζί με τον κόσμο της ομάδας.
Δείτε το βίντεο της Euroleague
Sasha leading the chants last night 🎙️
A special connection between player and fans 🫂 #F4GLORY pic.twitter.com/EdtYMyHFLJ
— EuroLeague (@EuroLeague) May 25, 2026
Η Euroleague ανέφερε στη δημοσίευσή της: «Ο Σάσα διεύθυνε τα συνθήματα χθες το βράδυ. Μία ξεχωριστή σύνδεση παίκτη και οπαδών».
