Σημαντική είδηση:
25.05.2026 | 23:41
Οικογενειακή τραγωδία στον Χολαργό – Πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε
Μια ταινία, ένα σκάνδαλο και οι Ευαγγελιστές, μπορεί να στοιχίσουν στον Μπολσονάρο την προεδρία
Κόσμος 25 Μαΐου 2026, 23:21

Μια ταινία, ένα σκάνδαλο και οι Ευαγγελιστές, μπορεί να στοιχίσουν στον Μπολσονάρο την προεδρία

Ο Φλάβιο Μπολσονάρο προσπαθεί να εκλεγεί πρόεδρος της Βραζιλίας, αλλά μια ταινία για τον πατέρα του, η οποία χρηματοδοτήθηκε με κεφάλαια από φερόμενο ως απατεώνα, απειλεί την εκλογή του.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η ταινία «Dark Horse» αφηγείται την ιστορία ενός αουτσάιντερ που έθεσε το πολιτικό κατεστημένο υπό αμφισβήτηση και, παρά τις αντιξοότητες, ανέβηκε στην εξουσία στη μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Η ταινία μιλά για τον Ζαΐρ Μπολσονάρο και πρόκειται για μια αγιογραφία με την οποία ο γιος του Φλάβιο σκόπευε να γίνει ο επόμενος πρόεδρος της Βραζιλίας.

Η επικείμενη ταινία για τον Ζαΐρ Μπολσονάρο, στην οποία πρωταγωνιστούν Αμερικανοί ηθοποιοί, έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει την ίδια περίοδο με την προεκλογική εκστρατεία του γερουσιαστή γιου του ακροδεξιού πολιτικού, Φλάβιο, ο οποίος θέλει να πάρει την θέση που κατείχε ο πατέρας του, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή για συνωμοσία με σκοπό την πραξικοπηματική ανατροπή της κυβέρνησης.

Σε ένα μείγμα θρίλερ και συνωμοσίας, ένα τρέιλερ που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα παρουσιάζει τον πάλαι ποτέ πρωταγωνιστή της ταινίας «Τα Πάθη του Χριστού», Τζιμ Κάβιζελ, να υποδύεται τον πολιτικό που κάποτε αποκαλούσαν «Τραμπ των Τροπικών» όπως αναφέρουν οι Financial Times, κατά τη διάρκεια της νικηφόρας προεκλογικής του εκστρατείας του 2018, συμπεριλαμβανομένης μιας απόπειρας δολοφονίας που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή.



«Στους ξένους, στους περιβαλλοντολόγους, στους παιδεραστές του Χόλιγουντ», λέει ο Κάβιζελ με ψεύτικη βραζιλιάνικη προφορά σε ένα βίντεο. «Αυτή η χώρα δεν είναι δική τους. Είναι δική μας», λέει σε μια προσπάθεια να πείσει το αμερικανικό αλλά και το βραζιλιάνικο κοινό να ψηφίζει τον γιο του νοσταλγού της χούντας της Βραζιλίας και πρώην λοχαγού, Μπολσονάρο.

Η χρηματοδότηση από τον υπεύθυνο της κατάρρευσης τράπεζας

Ο Φλάβιο Μπολσονάρο, φέρεται να πήρε σύμφωνα με αποκαλύψεις χρηματοδότηση από τον ύποπτο για την κατάρρευση τράπεζας που κόστισε περίπου 10 δις δολάρια. Με αποτέλεσμα να βρίσκεται στη δίνη σκανδάλου εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες. Το σκάνδαλο αποκάλυψε το βραζιλιάνικο Intercept με ένα κυρίως άρθρο που αποκάλυψε το τι έχει συμβεί και μια σειρά άρθρων.

Ο ιστότοπος δημοσίευσε ένα ηχητικό μήνυμα του γερουσιαστή στο οποίο προτρέπει τον χρηματοδότη να καταβάλει πληρωμές που είχαν καθυστερήσει.

Ο μεγαλύτερος γιος του πρώην προέδρου επέμεινε ότι δεν έκανε τίποτα κακό στις συναλλαγές του με τον Ντάνιελ Βορκάρο, τον ιδιοκτήτη της Τράπεζας Master, μιας μεσαίου μεγέθους τράπεζας που κατέρρευσε τον Νοέμβριο μετά από κατηγορίες για απάτη ύψους 2,3 δισ. δολαρίων και συνολικής ζημιάς άνω των 10 δισ. δολαρίων. Ο Μπολσονάρο έχει δηλώσει ότι συνάντησε τον Βορκάρο πριν διατυπωθούν δημόσια κατηγορίες ή υποψίες εναντίον του επιχειρηματία και ότι δεν του πρόσφερε καμία χάρη σε αντάλλαγμα.

Τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα όταν ο Μπολσονάρο παραδέχτηκε ότι επισκέφθηκε τον Βορκάρο, στα τέλη του περασμένου έτους, λίγο μετά την αποφυλάκιση του τραπεζίτη, ο οποίος είχε αφεθεί ελεύθερος με ηλεκτρονικό βραχιόλι παρακολούθησης.

Επίσημα, κανείς, συμπεριλαμβανομένου του Βορκάρο, δεν έχει κατηγορηθεί για την υπόθεση Banco Master, η οποία έχει εμπλέξει προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα, συμπεριλαμβανομένων ατόμων που συνδέονται με το νομοθετικό σώμα, το Ανώτατο Δικαστήριο, την εκτελεστική εξουσία και την κεντρική τράπεζα.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρο προσπαθεί σκληρά να αποδώσει την ευθύνη για το σκάνδαλο της Banco Master στον πρόεδρο Λούλα Ντα Σίλβα και το Εργατικό Κόμμα, ενώ την εβδομάδα πριν το Intercept δημοσιεύσει το άρθρο του, ο Μπολσονάρο φορούσε σε μια εκδήλωση ένα μπλουζάκι που συνέδεε τον Λούλα με την Τράπεζα Master.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρο «χάνει» τους Ευαγγελικούς ψηφοφόρους

Οι Ευαγγελιστές φαίνονται να απομακρύνονται από την στήριξη στον Μπολσονάρου. Σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Φλάβιο Μπολσονάρο εμφανίζεται να παραθέτει αποσπάσματα από τη Βίβλο, να παρακολουθεί λειτουργίες και να χρησιμοποιεί θρησκευτικές εικόνες, σε μια προσπάθεια να διαχειριστεί την κρίση.

Σε μια κίνηση προς τους ευαγγελικούς ψηφοφόρους, ο γερουσιαστής έχει επίσης εντείνει τη ρητορική του σχετικά με μια «πνευματική μάχη» και πολιτικές διώξεις, συνδέοντας τη δική του πορεία με εκείνη του πατέρα του, του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί από την εφημερίδα Valor, ο Φλάβιο Μπολσονάρο αντιμετωπίζει αντίσταση από κύκλους που συνδέονται με την ηγεσία των ευαγγελικών. Ο πάστορας Σίλας Μαλαφάια, για παράδειγμα, έχει δηλώσει ότι ενδέχεται να αποσύρει την υποστήριξή του από την υποψηφιότητα και έχει υποστηρίξει ιδιωτικά το όνομα της πρώην πρώτης κυρίας Μισέλ Μπολσονάρο.

Σε ένα από τα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο, ο Φλάβιο Μπολσονάρο λέει ότι η δύναμή του να αντέξει την προεκλογική εκστρατεία προέρχεται από τον Θεό. «Ξέρω ότι αυτή δεν είναι απλώς μια μάχη εδώ στη Γη. Πάνω απ’ όλα, είναι μια πνευματική μάχη», είπε.

Τελευταία του ελπίδα ο Τραμπ

Ο  Φλάβιο Μπολσονάρο έφτασε στη Ουάσινγκτον τη Δευτέρα με την ελπίδα να συναντήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με δύο άτομα που είναι ενήμερα για την κατάσταση.

Μία από τις πηγές αρνήθηκε να διευκρινίσει πότε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η συνάντηση, ενώ μια δεύτερη δήλωσε στο Reuters, υπό τον όρο της ανωνυμίας, ότι αν και η συνάντηση δεν είναι εγγυημένη, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί πολύ σύντομα.

Το Reuters ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι ο γερουσιαστής επιδίωκε μια συνάντηση με τον Τραμπ για να τον βοηθήσει να ξεπεράσει την πολιτική κρίση που έχει πλήξει τη δημοτικότητά του στις δημοσκοπήσεις έναντι του αριστερού εν ενεργεία προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα εν όψει των εκλογών του Οκτωβρίου.

Οι επόμενες εκλογές στην Τουρκία έχουν κριθεί, σχολιάζει ο Guardian
Κόσμος 26.05.26

Οι επόμενες εκλογές στην Τουρκία έχουν κριθεί, σχολιάζει ο Guardian

Με τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απομακρύνεται και ένα πανεπιστήμιο να κλείνει τις πύλες του, όλα δείχνουν πως η αυταρχική δημοκρατία της Τουρκίας μετατρέπεται σε παράσταση για ένα ρόλο

Σύνταξη
Ο Λαβρόφ προέτρεψε τον Ρούμπιο να απομακρυνθούν οι αμερικανοί διπλωμάτες από το Κίεβο
Κόσμος 25.05.26

Ο Λαβρόφ προέτρεψε τον Ρούμπιο να απομακρυνθούν οι αμερικανοί διπλωμάτες από το Κίεβο

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, ενημέρωσε τον αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, για την απόφαση της Ρωσίας να επιτεθεί σε στόχους στο Κίεβο που συνδέονται με τον στρατό

Σύνταξη
Καθυστερήσεις στην συμφωνία για ΗΠΑ και Ιράν, εξαιτίας της ορολογίας για τα πυρηνικά και τις κυρώσεις
Κόσμος 25.05.26

Χαμένοι στη μετάφραση» Ιράν και ΗΠΑ - Η ορολογία για τα πυρηνικά καθυστερεί τη συμφωνία

Καθώς τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν φοβούνται πως «ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες», είναι πολύ αυστηροί στις διατυπώσεις τους, ώστε να μην υπάρχουν ασάφειες, κάτι που καθυστερεί την διαδικασία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
EE: Από τους ρωσικούς αγωγούς στο αμερικανικό LNG – Η εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα όμως παραμένει
Ίδιος παρονομαστής 25.05.26

EE: Από τους ρωσικούς αγωγούς στο αμερικανικό LNG – Η εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα όμως παραμένει

Η παρατεταμένη εξάρτηση από μια πηγή ενέργειας που δεν είναι ούτε άφθονη ούτε βιώσιμη εντός της ΕΕ ενέχει σημαντικούς κινδύνους. Ο κίνδυνος αυτός έγινε για άλλη μια φορά εμφανής κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης με το Ιράν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Νετανιάχου: Διέταξε «αύξηση της πίεσης» στον Λίβανο – Νέα κλιμάκωση
Βιντεοσκοπημένη δήλωση 25.05.26

Νέα κλιμάκωση - «Αύξηση της πίεσης» στον Λίβανο διέταξε ο Νετανιάχου

Η εντολή Νετανιάχου ήρθε λίγες ώρες αφότου οι ακροδεξιοί υπουργοί του ζήτησαν να επανεκκινήσει τον πόλεμο στον Λίβανο - Εντολές εκκένωσης από το Ισραήλ για πολλές περιοχές

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισπανός υπήκοος που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο ανιχνεύτηκε θετικός στον χανταΐό
Κόσμος 25.05.26

Ισπανός υπήκοος που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο ανιχνεύτηκε θετικός στον χανταΐό

Ένας Ισπανός ο οποίος βρίσκονταν ήδη σε καραντίνα σε νοσοκομείο της Μαδρίτης, βρέθηκε θετικός στον χανταϊό. Καμία αλλαγή στην επιδημιολογική αντίδραση στην Ισπανία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λαϊκές αντιδράσεις στη Βολιβία – Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του προέδρου
Κινητοποιήσεις 25.05.26

Λαϊκές αντιδράσεις στη Βολιβία – Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του προέδρου

Ο πρόεδρος Πας αντιμετωπίζει ένα κίνημα αμφισβήτησης, αν και ανέλαβε τα καθήκοντά του μόλις τον περασμένο Νοέμβριο, σε μια περίοδο που η Βολιβία διανύει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση εδώ και 40 χρόνια

Σύνταξη
Ισπανία: Ο πρώην πρωθυπουργός Φελίπε Γκονθάλεθ ζητά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών
Παρέμβαση 25.05.26

Ο πρώην πρωθυπουργός Φελίπε Γκονθάλεθ ζητά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών στην Ισπανία

Ο νυν πρωθυπουργός Φελίπε Σάντσεθ δήλωσε ότι οι εκλογές στην Ισπανία θα γίνουν το 2027 - Τι είπε ο Φελίπε Γκονθάλεθ μετά την άσκηση δίωξης στον Χοσέ Λουίς Ροδρίγκες Θαπατέρο

Σύνταξη
Εκλογές στην Κύπρο: Αυτοί είναι οι 56 νέοι βουλευτές
Τα ονόματα 25.05.26

Εκλογές στην Κύπρο: Αυτοί είναι οι 56 νέοι βουλευτές

Η νέα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου αναμένεται να συνέλθει για πρώτη φορά στις 4 Ιουνίου. Εκλέχθηκαν βουλευτές από τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΑΛΜΑ, ΔΗΜΟ και Άμεση Δημοκρατία Κύπρου, όπως και εκπρόσωποι μειονοτήτων

Σύνταξη
Η απόλυτη ευτυχία σε μια φωτογραφία για τον Εβάν Φουρνιέ – Η ανάρτηση με τον κόσμο του Ολυμπιακού (pic)
Μπάσκετ 25.05.26

Η απόλυτη ευτυχία σε μια φωτογραφία για τον Φουρνιέ - Η ανάρτηση με τον κόσμο του Ολυμπιακού (pic)

Η απόλυτη στιγμή για τον Εβάν Φουρνιέ μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας σε μια φωτογραφία που ανέβασε ο Γάλλος φόργουορντ από τους πανηγυρισμούς στον Πειραιά.

«Πρόταση του Παναθηναϊκού σε Πασκουάλ, άνω των έξι εκατομμυρίων ευρώ»
Μπάσκετ 25.05.26

«Πρόταση του Παναθηναϊκού σε Πασκουάλ - Πόσα προσφέρουν οι πράσινοι»

Ο Τσάβι Πασκουάλ αναμένεται να αποχωρήσει από τη Μπαρτσελόνα και σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ εκτός από τη Ντουμπάι BC και τη Χάποελ Τελ Αβίβ, πρόταση στον Ισπανό τεχνικό έχει καταθέσει και ο Παναθηναϊκός.

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ «ζητά την ευλογία» του Ρόμπερτ Ντε Νίρο
«Απέχεις» 25.05.26

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ «ζητά την ευλογία» του Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ πρόκειται να υποδηθεί τον Μαξ Κάντι σε μια νέα σειρά και θέλησε να «βγάλει το καπέλο» στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος εκσάρκωσε τον ίδιο χαρακτήρα πριν από δεκαετίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παρασκευάς Άντζας: Το καλύτερο παιδί…
On Field 25.05.26

Το καλύτερο παιδί…

Όσοι δεν είχαν την τύχη να γνωρίσουν από κοντά τον Παρασκευά Άντζα, έχουν στο μυαλό τους την μια εικόνα, μια στιγμή, που δεν συνάδει με την ζωή του.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
ΗΠΑ: Οι καταναλωτές αντιμέτωποι με συρρίκνωση δαπανών καθώς εξανεμίζονται οι φορολογικές ελαφρύνσεις Τραμπ
Διεθνής Οικονομία 25.05.26

ΗΠΑ: Οι καταναλωτές αντιμέτωποι με συρρίκνωση δαπανών καθώς εξανεμίζονται οι φορολογικές ελαφρύνσεις Τραμπ

Η πίεση αυξάνεται με τις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ να έχουν αυξηθεί κατά 50%, λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Δήμαρχος Πάτμου για Δέλλα και Μαστροκώστα: «Την πήρε στα χέρια του με τρυφερότητα»
«Ο κόσμος του» 25.05.26

Δήμαρχος Πάτμου για Δέλλα και Μαστροκώστα: «Την πήρε στα χέρια του με μια τρυφερότητα που δεν περιγράφεται»

Ο Νικήτας Τσαμπαλάκης, δήμαρχος Πάτμου, συνάντησε τυχαία τον Τραϊανό Δέλλα στον «Ευαγγελισμό» όπου νοσηλεύονταν η αγαπημένη του, Γωγώ Μαστροκώστα.

Σύνταξη
Τουρισμός: Το «κρυφό» κόστος του ελληνικού «θαύματος» – Οι αντιφάσεις και η «αόρατη» κρίση
Έρευνα 25.05.26

Το «κρυφό» κόστος του ελληνικού τουριστικού «θαύματος» - Οι αντιφάσεις και η «αόρατη» κρίση

Ο τουρισμός αποτελεί τον αιμοδότη της ελληνικής οικονομίας όμως παρά τη δυναμική του τομέα, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν συστηματική υποαμοιβή, απλήρωτες υπερωρίες και μια γενικότερη αίσθηση εργασιακής υποτίμησης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο αγχώδης Ιταλός διαιτητής του τελικού του Conference League και οι ασκήσεις οραματισμού!
Ποδόσφαιρο 25.05.26

Ο αγχώδης Ιταλός διαιτητής του τελικού του Conference League και οι ασκήσεις οραματισμού!

Μεγάλο ραντεβού έχει το βράδυ της Τετάρτης ο Μαουρίτσιο Μαριάνι καθώς θα σφυρίξει τον τελικό του Conference League Κρίσταλ Πάλλας-Ράγιο Βαγεκάνο στη Λειψία. Συνεργάζεται και με ψυχολόγο

Βάιος Μπαλάφας
ΑΕΚ – Άρης Betsson 102-99: Πρόκριση «θρίλερ» για την «Ενωση», με τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά (vids)
Μπάσκετ 25.05.26

ΑΕΚ – Άρης Betsson 102-99: Πρόκριση «θρίλερ» για την «Ενωση», με τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά (vids)

H ΑΕΚ νίκησε τον Άρη 102-99 στη SUNEL Arena στον 3ο προημιτελικό των Play Off της GBL, έκανε το 2-1 στις νίκες και πήρε το «εισιτήριο» για τους «4», όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα.

Σύνταξη
Υποψία σκανδάλου στα προγράμματα κατάρτισης – Το έργο στις φυλακές που τροποποιήθηκε και τα κέντρα που αποκλείστηκαν
Ελλάδα 25.05.26

Υποψία σκανδάλου στα προγράμματα κατάρτισης – Το έργο στις φυλακές που τροποποιήθηκε και τα κέντρα που αποκλείστηκαν

Ολοένα και περισσότερες είναι οι ενδείξεις αδιαφάνειας σε προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ και της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής

Σύνταξη
