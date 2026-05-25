Μια ταινία, ένα σκάνδαλο και οι Ευαγγελιστές, μπορεί να στοιχίσουν στον Μπολσονάρο την προεδρία

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η ταινία «Dark Horse» αφηγείται την ιστορία ενός αουτσάιντερ που έθεσε το πολιτικό κατεστημένο υπό αμφισβήτηση και, παρά τις αντιξοότητες, ανέβηκε στην εξουσία στη μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Η ταινία μιλά για τον Ζαΐρ Μπολσονάρο και πρόκειται για μια αγιογραφία με την οποία ο γιος του Φλάβιο σκόπευε να γίνει ο επόμενος πρόεδρος της Βραζιλίας.

Η επικείμενη ταινία για τον Ζαΐρ Μπολσονάρο, στην οποία πρωταγωνιστούν Αμερικανοί ηθοποιοί, έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει την ίδια περίοδο με την προεκλογική εκστρατεία του γερουσιαστή γιου του ακροδεξιού πολιτικού, Φλάβιο, ο οποίος θέλει να πάρει την θέση που κατείχε ο πατέρας του, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή για συνωμοσία με σκοπό την πραξικοπηματική ανατροπή της κυβέρνησης.

Σε ένα μείγμα θρίλερ και συνωμοσίας, ένα τρέιλερ που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα παρουσιάζει τον πάλαι ποτέ πρωταγωνιστή της ταινίας «Τα Πάθη του Χριστού», Τζιμ Κάβιζελ, να υποδύεται τον πολιτικό που κάποτε αποκαλούσαν «Τραμπ των Τροπικών» όπως αναφέρουν οι Financial Times, κατά τη διάρκεια της νικηφόρας προεκλογικής του εκστρατείας του 2018, συμπεριλαμβανομένης μιας απόπειρας δολοφονίας που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή.

«Στους ξένους, στους περιβαλλοντολόγους, στους παιδεραστές του Χόλιγουντ», λέει ο Κάβιζελ με ψεύτικη βραζιλιάνικη προφορά σε ένα βίντεο. «Αυτή η χώρα δεν είναι δική τους. Είναι δική μας», λέει σε μια προσπάθεια να πείσει το αμερικανικό αλλά και το βραζιλιάνικο κοινό να ψηφίζει τον γιο του νοσταλγού της χούντας της Βραζιλίας και πρώην λοχαγού, Μπολσονάρο.

Η χρηματοδότηση από τον υπεύθυνο της κατάρρευσης τράπεζας

Ο Φλάβιο Μπολσονάρο, φέρεται να πήρε σύμφωνα με αποκαλύψεις χρηματοδότηση από τον ύποπτο για την κατάρρευση τράπεζας που κόστισε περίπου 10 δις δολάρια. Με αποτέλεσμα να βρίσκεται στη δίνη σκανδάλου εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες. Το σκάνδαλο αποκάλυψε το βραζιλιάνικο Intercept με ένα κυρίως άρθρο που αποκάλυψε το τι έχει συμβεί και μια σειρά άρθρων.

Ο ιστότοπος δημοσίευσε ένα ηχητικό μήνυμα του γερουσιαστή στο οποίο προτρέπει τον χρηματοδότη να καταβάλει πληρωμές που είχαν καθυστερήσει.

Ο μεγαλύτερος γιος του πρώην προέδρου επέμεινε ότι δεν έκανε τίποτα κακό στις συναλλαγές του με τον Ντάνιελ Βορκάρο, τον ιδιοκτήτη της Τράπεζας Master, μιας μεσαίου μεγέθους τράπεζας που κατέρρευσε τον Νοέμβριο μετά από κατηγορίες για απάτη ύψους 2,3 δισ. δολαρίων και συνολικής ζημιάς άνω των 10 δισ. δολαρίων. Ο Μπολσονάρο έχει δηλώσει ότι συνάντησε τον Βορκάρο πριν διατυπωθούν δημόσια κατηγορίες ή υποψίες εναντίον του επιχειρηματία και ότι δεν του πρόσφερε καμία χάρη σε αντάλλαγμα.

Τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα όταν ο Μπολσονάρο παραδέχτηκε ότι επισκέφθηκε τον Βορκάρο, στα τέλη του περασμένου έτους, λίγο μετά την αποφυλάκιση του τραπεζίτη, ο οποίος είχε αφεθεί ελεύθερος με ηλεκτρονικό βραχιόλι παρακολούθησης.

Επίσημα, κανείς, συμπεριλαμβανομένου του Βορκάρο, δεν έχει κατηγορηθεί για την υπόθεση Banco Master, η οποία έχει εμπλέξει προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα, συμπεριλαμβανομένων ατόμων που συνδέονται με το νομοθετικό σώμα, το Ανώτατο Δικαστήριο, την εκτελεστική εξουσία και την κεντρική τράπεζα.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρο προσπαθεί σκληρά να αποδώσει την ευθύνη για το σκάνδαλο της Banco Master στον πρόεδρο Λούλα Ντα Σίλβα και το Εργατικό Κόμμα, ενώ την εβδομάδα πριν το Intercept δημοσιεύσει το άρθρο του, ο Μπολσονάρο φορούσε σε μια εκδήλωση ένα μπλουζάκι που συνέδεε τον Λούλα με την Τράπεζα Master.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρο «χάνει» τους Ευαγγελικούς ψηφοφόρους

Οι Ευαγγελιστές φαίνονται να απομακρύνονται από την στήριξη στον Μπολσονάρου. Σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Φλάβιο Μπολσονάρο εμφανίζεται να παραθέτει αποσπάσματα από τη Βίβλο, να παρακολουθεί λειτουργίες και να χρησιμοποιεί θρησκευτικές εικόνες, σε μια προσπάθεια να διαχειριστεί την κρίση.

Σε μια κίνηση προς τους ευαγγελικούς ψηφοφόρους, ο γερουσιαστής έχει επίσης εντείνει τη ρητορική του σχετικά με μια «πνευματική μάχη» και πολιτικές διώξεις, συνδέοντας τη δική του πορεία με εκείνη του πατέρα του, του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί από την εφημερίδα Valor, ο Φλάβιο Μπολσονάρο αντιμετωπίζει αντίσταση από κύκλους που συνδέονται με την ηγεσία των ευαγγελικών. Ο πάστορας Σίλας Μαλαφάια, για παράδειγμα, έχει δηλώσει ότι ενδέχεται να αποσύρει την υποστήριξή του από την υποψηφιότητα και έχει υποστηρίξει ιδιωτικά το όνομα της πρώην πρώτης κυρίας Μισέλ Μπολσονάρο.

Σε ένα από τα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο, ο Φλάβιο Μπολσονάρο λέει ότι η δύναμή του να αντέξει την προεκλογική εκστρατεία προέρχεται από τον Θεό. «Ξέρω ότι αυτή δεν είναι απλώς μια μάχη εδώ στη Γη. Πάνω απ’ όλα, είναι μια πνευματική μάχη», είπε.

Τελευταία του ελπίδα ο Τραμπ

Ο Φλάβιο Μπολσονάρο έφτασε στη Ουάσινγκτον τη Δευτέρα με την ελπίδα να συναντήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με δύο άτομα που είναι ενήμερα για την κατάσταση.

Μία από τις πηγές αρνήθηκε να διευκρινίσει πότε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η συνάντηση, ενώ μια δεύτερη δήλωσε στο Reuters, υπό τον όρο της ανωνυμίας, ότι αν και η συνάντηση δεν είναι εγγυημένη, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί πολύ σύντομα.

Το Reuters ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι ο γερουσιαστής επιδίωκε μια συνάντηση με τον Τραμπ για να τον βοηθήσει να ξεπεράσει την πολιτική κρίση που έχει πλήξει τη δημοτικότητά του στις δημοσκοπήσεις έναντι του αριστερού εν ενεργεία προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα εν όψει των εκλογών του Οκτωβρίου.