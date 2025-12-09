Το 2026 μπορεί να φέρει εκλογές Λούλα εναντίον Μπολσονάρο του νεότερου

Ο βραζιλιάνος γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο, ο μεγαλύτερος γιος του φυλακισμένου πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο, ανακοίνωσε ότι έλαβε την υποστήριξη του πατέρα του για να υποβάλει υποψηφιότητα για την προεδρία το 2026. Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή, ο Φλάβιο μοιράστηκε μια φωτογραφία του να φιλάει το κεφάλι του πατέρα του, μαζί με μια δήλωση.

Εξήγησε ότι ο πατέρας του — τον οποίο αποκάλεσε «τον μεγαλύτερο πολιτικό και ηθικό ηγέτη» της Βραζιλίας — του είχε μεταβιβάσει την «αποστολή να συνεχίσει το εθνικό μας έργο».

«Δεν μπορώ και δεν θα δεχτώ να δω τη χώρα μας να περνά μια περίοδο αστάθειας, ανασφάλειας και αποθάρρυνσης», έγραψε. «Δεν θα μείνω άπραγος ενώ βλέπω τις ελπίδες των οικογενειών να σβήνουν και τη δημοκρατία μας να πεθαίνει».

Η Βραζιλία έχει προγραμματίσει εκλογές για τις 4 Οκτωβρίου 2026 και, με την έγκριση του πατέρα του, ο Φλάβιο είναι πλέον ο προφανής διάδοχος που θα εκπροσωπήσει το ακροδεξιό Φιλελεύθερο Κόμμα (PL) στις κάλπες. Όμως δεν τον στηρίζει μόνο ο πατέρας του…

Το φιλελεύθερο κόμμα δόθηκε με…δαχτυλίδι από τον πατέρα Μπολσονάρο στον γιο

Ο επίσημος πρόεδρος του κόμματος, Βαλντεμάρ Κόστα Νάτο, επιβεβαίωσε την υποστήριξη του Ζαΐρ Μπολσονάρο προς τον γιο του Φλάβιο. «Ως πρόεδρος του PL, σας ενημερώνω ότι ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο είναι το όνομα που επέλεξε ο Ζαΐρ Μπολσονάρο για να εκπροσωπήσει το κόμμα στις προεδρικές εκλογές», έγραψε ο Κόστα Νάτο σε επίσημη δήλωση.

«Ο Φλάβιο μου είπε ότι ο αρχηγός μας επιβεβαίωσε την προ-υποψηφιότητά του. Επομένως, αν ο Μπολσονάρο μίλησε, το θέμα έχει κλείσει!»

Ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο, ο μεγαλύτερος γιος του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο, δήλωσε παρόλα αυτά την Κυριακή ότι ενδέχεται να μην υποβάλει υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους. «Υπάρχει πιθανότητα να μην προχωρήσω μέχρι το τέλος», είπε, προσθέτοντας ότι η παραίτησή του θα έχει «ένα τίμημα».

«Θέλω απλώς να σκεφτείτε τι διακυβεύεται στη Βραζιλία και πόσο αξίζει για μένα να αποσύρω την υποψηφιότητά μου». Σήμερα όμως ο Φλάβιο Μπολσονάρο δήλωσε στην πλατφόρμα Χ, πως «Η στιγμή απαιτεί αλλαγή! Η χώρα πρέπει να επανέλθει στην πορεία της και να ξαναβρεί το δρόμο προς την ευημερία». Αυτό μπορεί να οφείλεται στην στήριξη του κυβερνήτη του Σάο Πάολο.

Πήρε την στήριξη του κυβερνήτη του Σάο Πάολο

Ο κυβερνήτης του Σάο Πάολο, Ταρσίσιο ντε Φρέιτας, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο βραζιλιάνος γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο θα έχει την υποστήριξή του σε μια πιθανή υποψηφιότητα για την προεδρία το επόμενο έτος, μετά από ημέρες σιωπής σχετικά με το θέμα.

«Ο Φλάβιο μπορεί να βασίζεται σε εμάς», δήλωσε ο Ταρσίσιο στους δημοσιογράφους μετά από μια εκδήλωση. Πρόσθεσε ότι θα παραμείνει πάντα πιστός στον πατέρα του γερουσιαστή, τον ακροδεξιό πρώην πρόεδρο Ζαΐρ Μπολσονάρο.

Σύμφωνα με την μέχρι σήμερα φημολογία στη Βραζιλία (και τις στοιχηματικές) ο κυβερνήτης του Σάο Πάολο, ήταν η καλύτερη επιλογή του ακροδεξιού κόμματος για να αμφισβητήσει τον αριστερό πρόεδρο Λούις Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ειδικά μετά από το μακελειό εναντίον της συμμορίας, φέροντας το πολυπόθητο δόγμα Νόμος και Τάξη που επιζητούν οι ακροδεξιοί ηγέτες.