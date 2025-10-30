Βραζιλία: «Συγκλονισμένος» ο πρόεδρος Λούλα με την πιο θανατηφόρα αστυνομική επιχείρηση

Η φονικότερη αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία της Βραζιλίας είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 132 άνθρωποι, έγινε σήμερα γνωστό από αξιωματούχους, αφού κάτοικοι του Ρίο ντε Τζανέιρο τοποθέτησαν σε έναν δρόμο δεκάδες σορούς που είχαν περισυλλέξει κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο κυβερνήτης Κάστρο είπε πως είναι βέβαιος ότι οι νεκροί από την επιχείρηση ήταν εγκληματίες, καθώς οι περισσότεροι πυροβολισμοί έπεσαν σε μια δασώδη περιοχή. «Δεν νομίζω ότι οποιοσδήποτε θα περπατούσε μέσα στο δάσος κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων», δήλωσε σε δημοσιογράφους. «Τα πραγματικά θύματα ήταν μονάχα οι αστυνομικοί», συμπλήρωσε προκαλώντας απορία για τα λεγόμενά του.

Είμαι τρομοκρατημένος δήλωσε ο Λούλα ντα Σίλβα

Ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα εξέφρασε την έκπληξή του όταν έμαθε ότι η αστυνομία του Ρίο είχε ξεκινήσει μια «εξαιρετικά αιματηρή και βίαιη» επιχείρηση χωρίς να ενημερώσει ή να εμπλέξει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Ρικάρντο Λεβαντόφσκι. O βραζιλιάνος πρόεδρος δήλωσε τρομοκρατημένος.

Ο υπουργός είπε ότι θα συναντηθεί με τον κυβερνήτη του Ρίο και ότι ενδέχεται να αυξήσει τον αριθμό των ομοσπονδιακών αξιωματούχων ασφαλείας στην περιοχή.

Ο Λούλα, ο οποίος επέστρεψε στην Μπραζίλια αργά το βράδυ της Τρίτης από ταξίδι στη Μαλαισία, συναντήθηκε με τον αντιπρόεδρο Τζέραλντο Αλκμίν και μέλη του υπουργικού συμβουλίου την Τετάρτη για να συζητήσουν το θέμα, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Η επίσημη ανακοίνωση της προεδρίας της Βραζιλίας δια χειρός Λούλα

«Σήμερα το πρωί συναντήθηκα με υπουργούς της κυβέρνησής μου και έδωσα εντολή στον υπουργό Δικαιοσύνης και στον Γενικό Διευθυντή της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας να μεταβούν στο Ρίο για να συναντηθούν με τον κυβερνήτη» ανέφερε αρχικά.

«Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι το οργανωμένο έγκλημα συνεχίζει να καταστρέφει οικογένειες, να καταπιέζει τους κατοίκους και να διαδίδει ναρκωτικά και βία στις πόλεις. Χρειαζόμαστε συντονισμένη δράση που θα χτυπάει την καρδιά του εμπορίου ναρκωτικών χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την αστυνομία, τα παιδιά και τις αθώες οικογένειες» υπογράμμισε θέλοντας να δείξει πως δεν συμμετείχαν οι ομοσπονδιακές αρχές.

«Αυτό ακριβώς κάναμε τον Αύγουστο, στην μεγαλύτερη επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην ιστορία της χώρας, η οποία έπληξε την οικονομική καρδιά μιας μεγάλης συμμορίας που εμπλέκεται στην πώληση ναρκωτικών, την νοθεία καυσίμων και το ξέπλυμα χρήματος» πρόσθεσε.

Με την έγκριση του PEC (συντονιστικό σωμάτων ασφαλείας), το οποίο υποβάλαμε στο Εθνικό Κογκρέσο, θα διασφαλίσουμε ότι οι διάφορες αστυνομικές δυνάμεις θα ενεργούν από κοινού για την αντιμετώπιση των εγκληματικών συμμοριών.

Me reuni hoje pela manhã com ministros do meu governo e determinei ao ministro da Justiça e ao diretor-geral da Polícia Federal que fossem ao Rio para encontro com o governador. Não podemos aceitar que o crime organizado continue destruindo famílias, oprimindo moradores e… — Lula (@LulaOficial) October 29, 2025

Πως στήθηκε η επιχείρηση – Πως σχολιάζει η στρατιωτική αστυνομία τον αριθμό των θυμάτων

Η επιχείρηση στα συγκροτήματα Πένια και Αλεμάο, στη βόρεια ζώνη του Ρίο, την Τρίτη της 28ης Οκτωβρίου, είχε προγραμματιστεί 60 ημέρες πριν και ονομάστηκε «Muro do Bope» (Τείχος της Bope), μια στρατηγική που χρησιμοποιήθηκε στην δασώδη περιοχή που συνορεύει με τις φαβέλες, σύμφωνα με την O Globo.

Λειτούργησε ως εξής: άλλα τάγματα τοποθετήθηκαν στις εισόδους των φαβέλων και ανέβαιναν, για να «ωθήσουν» τους εμπόρους ναρκωτικών προς την περιοχή χωρίς κατοικίες, γνωστή ως διαδρομή διαφυγής των εγκληματιών. Φτάνοντας στην δασώδη περιοχή, οι έμποροι ναρκωτικών βρήκαν ένα τείχος που σχηματίστηκε από πράκτορες του Τάγματος Ειδικών Επιχειρήσεων (Bope).

🇧🇷🔥 Membros do Comando Vermelho (CV) na comunidade do Juramento durante a guerra contra integrantes rivais do TCP. Vídeo foi postado em homenagem a um desses integrantes que veio a falecer; 📍Morro do Juramento, Rio de Janeiro pic.twitter.com/Fq2fseT73a — 𝗖𝗥𝗜𝗠𝗘 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗥𝗝 🇧🇷🔥 (@CrimeRealrj) October 13, 2025

Ο γραμματέας της Στρατιωτικής Αστυνομίας, Μαρτσέλο Μενέζες, εξήγησε ότι η επιχείρηση σχεδιάστηκε με βάση την ανάλυση πληροφοριών από τις μυστικές υπηρεσίες και διάφορα σενάρια. Ο διοικητής της Στρατιωτικής Αστυνομίας πρόσθεσε ότι όποιος ήθελε να παραδοθεί, συνελήφθη. Σημειώθηκαν 113 συλλήψεις και κατασχέθηκαν 118 όπλα, στην πλειονότητά τους αμερικανικής κατασκευής AR-10 και AR-15.

«Ο κύριος στόχος μας ήταν να προστατεύσουμε τους καλούς ανθρώπους της κοινότητας. Το μεγαλύτερο μέρος της σύγκρουσης έλαβε χώρα στην δασώδη περιοχή, όπου ήταν τοποθετημένα τα στρατεύματά μας, και ήταν επιλογή των παρανόμων», πρόσθεσε. Η επιχείρηση θεωρείται το μεγαλύτερο πλήγμα στην ιστορία της συμμορίας Comando Vermelho. Όλες οι αρχές, παρουσίασαν ως μόνα θύματα τους αστυνομικούς υποβαθμίζοντας τους νεκρούς συμμορίτες.