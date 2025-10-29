Το Γραφείο του Υπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) εξέφρασε χθες Τρίτη «αποτροπιασμό» για τις πολύνεκρες αστυνομικές επιχειρήσεις εναντίον εμπόρων ναρκωτικών σε φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 64 ανθρώπους (στη φωτογραφία του Reuters/Aline Massuca, επάνω, στιγμιότυπο από τις αστυνομικές επιχειρήσεις στις φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο).

«Υπενθυμίζουμε στις αρχές τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα»

Ειδικότερα, σε μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ εκφράζει «αποτροπιασμό για τη συνεχιζόμενη αστυνομική επιχείρηση σε φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο, η οποία φέρεται να έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 60 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων αστυνομικών».

«Αυτή η φονική επιχείρηση ενισχύει την τάση των εξαιρετικά θανατηφόρων συνεπειών των αστυνομικών επιχειρήσεων σε περιθωριοποιημένες κοινότητες της Βραζιλίας», επισημαίνει.

«Αμεσες έρευνες»

«Υπενθυμίζουμε στις αρχές τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ζητούμε άμεσες και αποτελεσματικές έρευνες», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ