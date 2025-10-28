Ρίο ντε Τζανέιρο: Τουλάχιστον 64 νεκροί σε τεράστια αστυνομική επιχείρηση – Συγκλονιστικές εικόνες [βίντεο]
Οι φονικότερη αστυνομική επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο - Άνευ προηγουμένου οι εικόνες από την επιχείρηση-«μαμούθ» της αστυνομίας
Τουλάχιστον 64 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και τέσσερις αστυνομικοί, κατά τη διάρκεια τεράστιας επιχείρησης της αρχών κατά του οργανωμένου εγκλήματος στο Ρίο ντε Τζανέιρο στην οποία συμμετείχαν 2.500 αστυνομικοί, έγινε γνωστό από πηγή των υπηρεσιών του κυβερνήτη της πολιτείας.
Ο προηγούμενος απολογισμός των αρχών ανέβαζε σε 20 τους νεκρούς της φονικότερης, όπως εξελίχθηκε, αστυνομικής επιχείρησης κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην πολιτεία του Ρίο.
Ανεπανάληπτες οι εικόνες από την επιχείρηση-«μαμούθ» στο Ρίο ντε Τζανέιρο:
