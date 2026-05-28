Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει οριστικοποιηθεί συμφωνία Ουάσιγκτον και Τεχεράνης
Ιρανική πηγή δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει ενημερώσει τον Πακιστανό μεσολαβητή ότι το κείμενο ολοκληρώθηκε. Όταν οριστικοποιηθεί, θα ενημερώσει τόσο εκείνον όσο και τους πολίτες.
Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στη διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν, μετέδωσε ότι το κείμενο πιθανού μνημονίου κατανόησης μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Ούτε έχει επιβεβαιωθεί.
Νωρίτερα, το Axios αρχικά και άλλα αμερικανικά ΜΜΕ στη συνέχεια, ανάφεραν ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία.
Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο, πρόκειται για ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών με σκοπό την παράταση της εκεχειρίας και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.
BREAKING: Iran rejects today’s Axios report claiming a US-Iran deal or MOU has been reached, saying “Axios is fake news” and Iran “will not sign any agreement that does not align with our interests,” explicitly rejecting the current deal terms. Iran also does not accept the…
— The Hormuz Letter (@HormuzLetter) May 28, 2026
Επίσης, το Axios περιέγραφε και κάποιους από τους όρους της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη δώσει την τελική του έγκριση. Παρά το γεγονός ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές τον έχουν ενημερώσει για τη συμφωνία.
«Δεν υπάρχει κάτι»
Τα αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν επίσης ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι όροι της συμφωνίας είχαν οριστικοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό μέχρι την Τρίτη. Ωστόσο, για να προχωρήσει η συμφωνία και οι δύο πλευρές έπρεπε να λάβουν την έγκριση των ανώτατων ηγεσιών τους.
🔴 Citing a source close to Iran’s negotiating team, the IRGC-linked Tasnim news agency denies reports that a memorandum of understanding between Tehran and Washington has been finalized and is only awaiting announcement by the two sides
🔴 Iran has not yet informed the… pic.twitter.com/eqgz9Wk35g
— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 28, 2026
Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι οι Ιρανοί επανήλθαν αργότερα και δήλωσαν ότι είχαν λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις και ήταν έτοιμοι να υπογράψουν.
Πηγή ωστόσο που μίλησε το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, είπε ότι το Ιράν δεν έχει ενημερώσει τον Πακιστανό μεσολαβητή ότι το κείμενο ολοκληρώθηκε. Είπε επίσης ότι θα ενημερώσει τόσο εκείνον όσο και τους πολίτες του Ιράν μόλις οριστικοποιηθεί.
Η ίδια πηγή διέψευσε ως λανθασμένα τα ρεπορτάζ δυτικών μέσων ενημέρωσης που ισχυρίζονται ότι επιτεύχθηκε συμφωνία.
«Είναι λάθος και το κείμενο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί», μετέδωσε το Tasnim.
