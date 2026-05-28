Σημαντική είδηση:
28.05.2026 | 15:23
Φωτιά στο Κρυονέρι - Επιχειρούν 6 οχήματα με 12 πυροσβέστες
Σημαντική είδηση:
28.05.2026 | 14:25
Τραγωδία στο Πήλιο: Νεκρό 9χρονο αγοράκι στην Ζαγορά
New York Times: Η Γουατεμάλα συμφώνησε για κοινά πλήγματα με τις ΗΠΑ εναντίον συμμοριών ναρκωτικών
Κόσμος 28 Μαΐου 2026, 17:12

New York Times: Η Γουατεμάλα συμφώνησε για κοινά πλήγματα με τις ΗΠΑ εναντίον συμμοριών ναρκωτικών

Τα πλήγματα, σύμφωνα με τους New York Times, θα γίνουν μέσα στη Γουατεμάλα

Όσα κάποτε αποφεύγαμε: Τι κάνουμε σήμερα χωρίς ενοχές;

Όσα κάποτε αποφεύγαμε: Τι κάνουμε σήμερα χωρίς ενοχές;

Η Γουατεμάλα συμφώνησε να διεξαγάγει πλήγματα από κοινού με τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στην επικράτειά της προκειμένου να στοχοθετήσει οργανώσεις λαθρεμπορίου ναρκωτικών, αναφέρει η εφημερίδα New York Times, η οποία επικαλείται τρία πρόσωπα που έχουν γνώση των συνομιλιών.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ σκοπεύει επίσης να πιέσει την Ονδούρα να δεχθεί κοινή στρατιωτική δράση, σύμφωνα με το δημοσίευμα, όπου προστίθεται πως η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στοχοθετεί τις δύο χώρες προκειμένου να πιέσει το Μεξικό ώστε να δεχθεί κοινές επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών.

Η Γουατεμάλα δεν έχει σχολιάσει επισήμως

Ο Λευκός Οίκος, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το Πεντάγωνο και οι πρεσβείες της Γουατεμάλας και της Ονδούρας στις ΗΠΑ δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλια, ενώ δεν κατέστη αμέσως εφικτή πρόσβαση στην κυβέρνηση της Γουατεμάλας.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ υποστηρίζει επί μακρόν ότι καλωσορίζει το μοίρασμα πληροφοριών των μυστικών υπηρεσιών αλλά δεν πρόκειται να δεχθεί να συμμετάσχουν πράκτορες ή δυνάμεις των ΗΠΑ σε επιχειρήσεις στο μεξικανικό έδαφος.

Αντίθετα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει κατ’ επανάληψη μεγαλύτερη χρήση της στρατιωτικής δύναμης των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση των μεξικανικών καρτέλ και έχει απειλήσει ότι οι ΗΠΑ μπορεί να το κάνουν μόνες τους αν η Ουάσινγκτον κρίνει ότι το Μεξικό δεν κάνει αρκετά.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στοπ στο ανοδικό σερί του έβαλαν τράπεζες και Allwyn

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στοπ στο ανοδικό σερί του έβαλαν τράπεζες και Allwyn

Η «έξυπνη» μεσογειακή διατροφή που μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

Η «έξυπνη» μεσογειακή διατροφή που μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

World
Μέση Ανατολή: ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία υποστηρίζει το Axios

Μέση Ανατολή: ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία υποστηρίζει το Axios

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Axios: ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία – Απομένει η τελική έγκριση του Τραμπ
Κρίσιμες ώρες 28.05.26 Upd: 18:05

Axios: ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία – Απομένει η τελική έγκριση του Τραμπ

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ενημέρωσαν τον Τραμπ για τις λεπτομέρειες του μνημονίου κατανόησης, αλλά αυτός δεν το υπέγραψε αμέσως, λέει το Axios - Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Ιράν

COP31: Η διοργανώτρια Τουρκία απέκλεισε την Κύπρο από τις προετοιμασίες της συνόδου για το κλίμα
Politico 28.05.26

COP31: Η διοργανώτρια Τουρκία απέκλεισε την Κύπρο από τις προετοιμασίες της συνόδου για το κλίμα

Σε δύσκολη θέση έχουν έρθει οι Βρυξέλλες, καθώς η Τουρκία απέκλεισε την Κύπρο. Η Άγκυρα δεν αναγνωρίζει τη Λευκωσία και αρνείται να απαντήσει ακόμη και στα αιτήματα για συναντήσεις, παρόλο που ασκεί την προεδρία της ΕΕ.

Νίκη για τους εργαζόμενους AI της Samsung: Η απεργία στη νότια Κορέα οδήγησε σε μπόνους ύψους 350.000 ευρώ
Κόσμος 28.05.26

Νίκη για τους εργαζόμενους AI της Samsung: Η απεργία στη νότια Κορέα οδήγησε σε μπόνους ύψους 350.000 ευρώ

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, η Samsung είναι η δεύτερη μόλις εταιρεία που είναι γνωστό ότι συνήψε συμφωνία συμμετοχής στα κέρδη με εργαζόμενους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης

Λίβανος: Φονικές επιθέσεις του Ισραήλ – «Προσπαθεί να επεκτείνει την κατοχή» στα νότια της χώρας
Αντιστέκεται η Χεζμπολάχ 28.05.26

Φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο - «Επιχειρεί να επεκτείνει την κατοχή» στα νότια της χώρας

Το Ισραήλ έπληξε μοτοσικλέτα στην Τύρο, σκοτώνοντας δύο Σύριους, ανάμεσά τους ένα παιδί - Οι IDF επιχειρούν πέρα από τη λεγόμενη Κίτρινη Γραμμή, σκληρές μάχες με τη Χεζμπολάχ

Πολλές φορές το να κληρονομείς το αυτοκίνητο του παππού είναι κάτι περισσότερο από νοσταλγία – Είναι περιουσία
Αυτοκίνητα αντίκες 28.05.26

Πολλές φορές το να κληρονομείς το αυτοκίνητο του παππού είναι κάτι περισσότερο από νοσταλγία – Είναι περιουσία

Η αγορά συλλεκτικών αυτοκινήτων έχει εκτοξευθεί ραγδαία τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Και η Μεγάλη Μεταφορά Πλούτου περιλαμβάνει κλασικά αυτοκίνητα αξίας 570 δισ. δολαρίων, η αξία των οποίων ανεβαίνει χρόνο με τον χρόνο.

Κοινό στρατιωτικό επιτελείο στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, με επίκεντρο Εσθονία-Λετονία, συστήνουν Γερμανία και Ολλανδία
Κόσμος 28.05.26

Κοινό στρατιωτικό επιτελείο στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, με επίκεντρο Εσθονία-Λετονία, συστήνουν Γερμανία και Ολλανδία

«Η ανάπτυξη ενός επιπλέον τακτικού επιτελείου στην περιοχή ενισχύει την συνοχή του ΝΑΤΟ και συμβάλλει στην αποτροπή απέναντι στην Ρωσία», λέει το γερμανικό υπουργείο Άμυνας

ΗΠΑ – Ιράν: «Τρίζει» η εύθραυστη εκεχειρία – Επιβεβαίωση CENTCOM, στοχοποιήθηκε αμερικάνικη βάση στο Κουβέιτ
Στην κόψη του ξυραφιού 28.05.26

«Τρίζει» η εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ και Ιράν - Επιβεβαίωση CENTCOM, στοχοποιήθηκε αμερικάνικη βάση στο Κουβέιτ

Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε ιρανικούς στόχους για δεύτερη φορά σε τρεις μέρες - Η Ουάσινγκτον απειλεί με κυρώσεις τα πλοία που πληρώνουν διόδια στην Τεχεράνη - Φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο

Το Μαρόκο εκθρονίζει τη Νότια Αφρική και γίνεται η πιο βιομηχανοποιημένη χώρα της Αφρικής
Κόσμος 28.05.26

Το Μαρόκο εκθρονίζει τη Νότια Αφρική και γίνεται η πιο βιομηχανοποιημένη χώρα της Αφρικής

Σύμφωνα με έκθεση της Αφρικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης, το Μαρόκο αναδείχθηκε το 2025, για πρώτη φορά, στην πιο βιομηχανοποιημένη οικονομία της αφρικανικής ηπείρου.

Έβερεστ: Σπουδαίο ρεκόρ – Ο Τάιλερ Άντριους ανέβηκε στην κορυφή σε λιγότερο από δέκα ώρες
Εντυπωσιακό κατόρθωμα 28.05.26

Σπουδαίο ρεκόρ - Ο Τάιλερ Άντριους ανέβηκε στην κορυφή του Έβερεστ σε λιγότερο από δέκα ώρες

Ο Τάιλερ Άντριους, 36 ετών, ολοκλήρωσε την ανάβαση του Έβερεστ μόνος του, έχοντας ωστόσο τη βοήθεια δύο οδηγών που του παρείχαν οξυγόνο, νερό και εξοπλισμό στη διάρκεια της διαδρομής

Τραγωδία στην Κένυα: Τουλάχιστον 16 μαθήτριες κάηκαν ζωντανές από φωτιά που ξέσπασε σε κοιτώνα σχολείου θηλέων
Κόσμος 28.05.26

Τραγωδία στην Κένυα: Τουλάχιστον 16 μαθήτριες κάηκαν ζωντανές από φωτιά που ξέσπασε σε κοιτώνα σχολείου θηλέων

Έχουν σημειωθεί πολλές καταστροφικές πυρκαγιές σε σχολεία στην Κένυα, όπου τα οικοτροφεία είναι συνηθισμένα ως αποικιακή κληρονομιά των ιεραποστόλων και της βρετανικής κυριαρχίας

«Νόμιζα πως παθαίνει εγκεφαλικό»: Τι λέει η Τζιλ Μπάιντεν για το μοιραίο ντιμπέιτ του άντρα της το 2024
ΗΠΑ 28.05.26

«Νόμιζα πως παθαίνει εγκεφαλικό»: Τι λέει η Τζιλ Μπάιντεν για το μοιραίο ντιμπέιτ του άντρα της το 2024

Μετά τη τηλεμαχία του Ιουνίου του 2024, λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, οι Δημοκρατικοί εξέφρασαν την ανησυχία τους για την ασταθή απόδοση του προέδρου Μπάιντεν στη συζήτηση.

Λιγότερη μετανάστευση, περισσότερες επιστροφές: Πόσο σκληρή έγινε η ΕΕ στα σύνορα; – Νέο μεταναστευτικό πλαίσιο και στην Ελλάδα
Κόσμος 28.05.26

Λιγότερη μετανάστευση, περισσότερες επιστροφές: Πόσο σκληρή έγινε η ΕΕ στα σύνορα; – Νέο μεταναστευτικό πλαίσιο και στην Ελλάδα

Οι επιστροφές μεταναστών από την ΕΕ αυξάνονται, αλλά ποιες χώρες πραγματοποιούν τις περισσότερες απελάσεις; - «Στρίβειν» δεξιότερα με το νέο μεταναστευτικό πλαίσιο στην Ελλάδα

inStream - Ροή Ειδήσεων
Μεγάλη φυτεία κάνναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή στην Ευρυτανία
Ελλάδα 28.05.26

Μεγάλη φυτεία κάνναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή στην Ευρυτανία

Σε μια έκταση 4 στρεμμάτων εντοπίστηκαν αυτοσχέδια εγκατάσταση θερμοκηπίου με 907 πλαστικές συσκευασίες προφύτευσης με χώμα και σπόρους κάνναβης καθώς και 541 αποξηραμένοι κορμοί κάνναβης από προγενέστερη συγκομιδή

Άρης: Πότε απαντά ο Σπανούλης για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας
Μπάσκετ 28.05.26

Πότε αναμένεται η απάντηση του Σπανούλη στον Άρη για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας

Στις αρχές της επόμενης εβδομάδες αναμένεται να απαντήσει ο Βασίλης Σπανούλης στην ΚΑΕ Άρης για το αν προτίθεται να αποδεχθεί την πρόταση που του έχει καταθέσει ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία.

Jessica Claar (Mastercard): «Η γυναικεία ενδυνάμωση αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες»
Τα Νέα της Αγοράς 28.05.26

Jessica Claar (Mastercard): «Η γυναικεία ενδυνάμωση αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες»

Στο πλαίσιο του 7ου Live A Legacy — της επιτυχημένης πρωτοβουλίας της Mastercard και του οργανισμού WHEN — η Jessica Claar, Senior Vice President Marketing & Communications Central Europe της Mastercard, μιλά για τη σημασία της γυναικείας ενδυνάμωσης στην πράξη, τις δεξιότητες που διαμορφώνουν τη νέα γενιά ηγεσίας και την ανάγκη δημιουργίας περισσότερων ευκαιριών εξέλιξης και συμμετοχής.

Νυφούδης: Ο πήχης για την ΕΛΑΣ μπαίνει πλέον αποκλειστικά και μόνο στην πρωτιά
Πολιτική Γραμματεία 28.05.26

Νυφούδης: Ο πήχης για την ΕΛΑΣ μπαίνει πλέον αποκλειστικά και μόνο στην πρωτιά

«Κατεβαίνουμε σε αυτή τη μεγάλη εκλογική μάχη έχοντας ως μοναδικό σκοπό τη νίκη και την ουσιαστική πολιτική αλλαγή», τονίζει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Νίκος Νυφούδης

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Μπάσκετ 28.05.26

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για το Game 1 των ημιτελικών της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Δένδιας: Υφίσταται απειλή και έχουμε ανάγκη Ένοπλες Δυνάμεις που θα λειτουργούν αποτρεπτικά
Πολιτική 28.05.26

Δένδιας: Υφίσταται απειλή και έχουμε ανάγκη Ένοπλες Δυνάμεις που θα λειτουργούν αποτρεπτικά

Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στις απειλές που αντιμετωπίζει η χώρα, με το βλέμμα στην Τουρκία, ενώ κάλεσε για μία ακόμα φορά τους εφοπλιστές να συνδράμουν μέσω δωρεών.

«Μετρ» της απάτης 27χρονος – Παρίστανε το υψηλόβαθμο στέλεχος επιχειρήσεων και έκανε κομπίνες με ενοικιάσεις διαμερισμάτων
Ελλάδα 28.05.26

«Μετρ» της απάτης 27χρονος – Παρίστανε το υψηλόβαθμο στέλεχος επιχειρήσεων και έκανε κομπίνες με ενοικιάσεις διαμερισμάτων

Δεκάδες τα θύματα του 27χρονου - Μέσα σε δύο ημέρες εξαπάτησε 21 υποψήφιους ενοικιαστές σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στο Περιστέρι

Ανώτατοι Κινέζοι Δικαστές στο Εφετείο της Αθήνας 
Ελλάδα 28.05.26

Ανώτατοι Κινέζοι Δικαστές στο Εφετείο της Αθήνας 

Οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί της Κίνας ενημερώθηκαν για θέματα που αφορούν στις ρυθμίσεις του εσωτερικού δικαίου για το διεθνές έγκλημα, αλλά και στη λειτουργία του δικαστικού μας συστήματος.

Βουλή: Απερρίφθη η ένσταση αντισυνταγματικότητας για τις μετατάξεις ΕΥΠ – «Δημιουργείτε πέμπτη φάλαγγα», φωνάζει η αντιπολίτευση
Πολιτική 28.05.26

Βουλή: Απερρίφθη η ένσταση αντισυνταγματικότητας για τις μετατάξεις ΕΥΠ – «Δημιουργείτε πέμπτη φάλαγγα», φωνάζει η αντιπολίτευση

Οργή από την Αντιπολίτευση για την επίμαχη διάταξη. «Ότι και αν κάνετε τα εγκλήματά σας στην ΕΥΠ θα διερευνηθούν» και «Θέλετε να φτιάξετε σώμα πραιτοριανών στην ΕΥΠ» ειπώθηκε. «Καρφιά» και για τον Γρηγόρη Δημητριάδη: «Το επιτελικό κράτος προστατεύει τον πολίτη ή τους πρωταγωνιστές των υποκλοπών και το σύστημα Μητσοτάκη;».

Νέα εποχή (εκατομμυρίων) στο Λούβρο – Η Μόνα Λίζα μετακομίζει στο νέο της σπίτι
«Nέα Αναγέννηση» 28.05.26

Νέα εποχή (εκατομμυρίων) στο Λούβρο - Η Μόνα Λίζα μετακομίζει στο νέο της σπίτι

Η τρέχουσα γκαλερί που φιλοξενεί τη «Μόνα Λίζα» στο Λούβρο είναι συχνά γεμάτη κόσμο, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα τόσο σε ασφάλεια, όσο και σε άνεση για τους επισκέπτες.

Κικίλιας: Θα υπερασπιστούμε τη ναυτιλία, τη βαριά βιομηχανία της χώρας, ως κόρη οφθαλμού
Πολιτική 28.05.26

Κικίλιας: Θα υπερασπιστούμε τη ναυτιλία, τη βαριά βιομηχανία της χώρας, ως κόρη οφθαλμού

«Στόχος μας είναι η ναυτιλία να έρθει πιο κοντά στον απλό κόσμο και τα νέα παιδιά να στραφούν ξανά στα επαγγέλματα της θάλασσας» ανέφερε ο Κικίλιας στη συνέντευξη τύπου για τα «Ποσειδώνια 2026»

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

