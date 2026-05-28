New York Times: Η Γουατεμάλα συμφώνησε για κοινά πλήγματα με τις ΗΠΑ εναντίον συμμοριών ναρκωτικών
Τα πλήγματα, σύμφωνα με τους New York Times, θα γίνουν μέσα στη Γουατεμάλα
Η Γουατεμάλα συμφώνησε να διεξαγάγει πλήγματα από κοινού με τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στην επικράτειά της προκειμένου να στοχοθετήσει οργανώσεις λαθρεμπορίου ναρκωτικών, αναφέρει η εφημερίδα New York Times, η οποία επικαλείται τρία πρόσωπα που έχουν γνώση των συνομιλιών.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
🇬🇹🇺🇸 GUATEMALA Y EE. UU. COORDINAN OPERATIVOS ANTIDROGAS 🇬🇹🇺🇸
Según reportes de The New York Times, Guatemala confirmó acercamientos con Estados Unidos para fortalecer operaciones contra el narcotráfico bajo liderazgo de las fuerzas de seguridad nacionales. El acuerdo contempla… pic.twitter.com/tRgLKx3ClY
— Nuestro Diario (@NuestroDiario) May 28, 2026
Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ σκοπεύει επίσης να πιέσει την Ονδούρα να δεχθεί κοινή στρατιωτική δράση, σύμφωνα με το δημοσίευμα, όπου προστίθεται πως η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στοχοθετεί τις δύο χώρες προκειμένου να πιέσει το Μεξικό ώστε να δεχθεί κοινές επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών.
Η Γουατεμάλα δεν έχει σχολιάσει επισήμως
Ο Λευκός Οίκος, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το Πεντάγωνο και οι πρεσβείες της Γουατεμάλας και της Ονδούρας στις ΗΠΑ δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλια, ενώ δεν κατέστη αμέσως εφικτή πρόσβαση στην κυβέρνηση της Γουατεμάλας.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ υποστηρίζει επί μακρόν ότι καλωσορίζει το μοίρασμα πληροφοριών των μυστικών υπηρεσιών αλλά δεν πρόκειται να δεχθεί να συμμετάσχουν πράκτορες ή δυνάμεις των ΗΠΑ σε επιχειρήσεις στο μεξικανικό έδαφος.
Αντίθετα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει κατ’ επανάληψη μεγαλύτερη χρήση της στρατιωτικής δύναμης των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση των μεξικανικών καρτέλ και έχει απειλήσει ότι οι ΗΠΑ μπορεί να το κάνουν μόνες τους αν η Ουάσινγκτον κρίνει ότι το Μεξικό δεν κάνει αρκετά.
