Βουλή: Απερρίφθη η ένσταση αντισυνταγματικότητας για τις μετατάξεις ΕΥΠ – «Δημιουργείτε πέμπτη φάλαγγα», φωνάζει η αντιπολίτευση

Στην απόρριψη της ένστασης αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε η αντιπολίτευση για άρθρο του νομοσχεδίου του υπουργείου Ψηφιακής διακυβέρνησης που αφορά σε μετατάξεις προσωπικού στην ΕΥΠ, προχώρησε πριν από λίγο η Ολομέλεια της Βουλής.

Συγκεκριμένα, η επίμαχη διάταξη δίνει δυνατότητα μετάταξης αποσπασμένων πολιτικών υπαλλήλων (μονίμων, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και δοκίμων) του δημοσίου

τομέα στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), όπου υπηρετούν με απόσπαση (μέχρι σήμερα δεν μπορούσε αποσπασμένος πολιτικός υπάλληλος να μεταταχθεί

στην Ε.Υ.Π.).

Όπως είναι λογικό και με δεδομένες τις εξελίξεις στην ζέουσα υπόθεση των υποκλοπών αλλά και τον τουλάχιστον παράταιρο ρόλο που έπαιξε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, στη παρακολούθηση κεντρικών θεσμικών πυλώνων της λειτουργίας του κράτους, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν την αγανάκτηση τους ξεκαθαρίζοντας πως δεν εμπιστεύονται τις αιτιάσεις της κυβέρνησης πως έχει “αγαθές” προθέσεις με την εισαγωγή της επίμαχης διάταξης. Ωστόσο, και παρά την προσπάθεια του- παρακολουθούμενου- υπουργού Επικρατείας, Ακή Σκέρτσου να πείσει πως δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να επικαλεστεί την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία για να επιβάλει την απόρριψη της ένστασης και την ψήφιση του άρθρου 35.

«Ύποπτη η επίμαχη διάταξη»

“Είναι προβληματικές οι διατάξεις του νομοσχεδίου, είναι άσχετη, ύποπτη και ένοχη η επίμαχη διάταξη. Η ρύθμιση εγείρει σοβαρά πολιτικά και νομικά ζητήματα. Διατάξεις που δεν κατατείνουν στη ψηφιακή μετάβαση αφορά σε κάτι πολύ βαθύτερο, την οικοδόμηση κομματικού μηχανισμού νομιμοποίησης ημετέρων στον πυρήνα του επιτελικού κράτους”, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος και πρόσθεσε:

“Καθιερώνεται η δυνατότητα μετάταξης στην ΕΥΠ και η δημιουργία προσωποπαγών θέσεων ακόμα και αν δεν υπάρχουν (…)Τώρα τι κάνετε; ανταμείβετε τους ανθρώπους σας εκεί; τους κάνετε οπισθοφυλακή για να μη διερευνηθούν όσα πρέπει από τη δικαιοσύνη; Ότι και αν κάνετε τα εγκλήματά σας στην ΕΥΠ θα διερευνηθούν και σας το λέμε απλά, το άρθρο 35 δεν έπρεπε να ψηφιστεί ποτέ αλλά να αποσυρθεί”.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση πως επιχειρεί να φτιάξει ένα σώμα “πέμπτης φάλαγγας”, επισημαίνοντας πως: “ σε μια περίοδο και εποχή όπου η δυσώδης υπόθεση του Predator κυριαρχεί στο προσκήνιο όπου και το τελευταίο φύλλο συκής του κράτους δικαίου έχει καταρρεύσει δεν κάνετε τουμπεκί. Εσείς που ήρθατε ως άριστοι συμπεριφέρεστε σαν παρακρατική οργάνωση που καθοδήγησε την παρακολούθηση των υπουργών, του στρατού και παραγόντων της δημόσιας ζωής”.

«Θέλετε να φτιάξετε σώμα πρετοριανών»

“Θέλετε να φτιάξετε σώμα πρετοριανών μέσα στην ΕΥΠ. Η καλή είδηση είναι ότι είστε αγχωμένοι γιατί δεν έχει τελειώσει η υπόθεση”, είπε ο Νάσος Ηλιόπουλος από τη ΝΕΑΡ με τον Αλέξανδρο Καζαμία της Πλεύσης (που κατέθεσε και την ένσταση) να υπογραμμίζει: “ είναι φωτογραφική η διάταξη που έρχεται ως ωμή παρέμβαση του ελέγχου ενός διαβρωμένου πεδίου και εισάγεται υφερπόντως για να μείνει απαρατήρητη. Την καταγγέλλουμε και θεωρούμε αντισυνταγματική”.

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε και ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός ο οποίος έθεσε ευθέως το ζήτημα της προστασίας σε επίπεδο προσωπικού ασφαλείας από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προς τον εμφανιζόμενο ως “εγκέφαλο” των υποκλοπών Γρηγόρη Δημητριάδη. “ Από πότε του έχει δοθεί προσωπικό ασφαλείας; Πόσα είναι τα μέλη; και πόσα από αυτά ανήκουν στην ΕΚΑΜ;”, αναρωτήθηκε με νόημα και πρόσθεσε: “ Ο λαός παρακολουθεί αποσβολωμένος την ώρα που οι πολίτες φοβούνται να κυκλοφορήσουν και όπου συμμορίες λυμαίνονται ολόκληρες περιοχές. Το κράτος προστατεύει ανθρώπους του συστήματος εξουσίας. Το επιτελικό κράτος προστατεύει τον πολίτη ή τους πρωταγωνιστές των υποκλοπών και το σύστημα Μητσοτάκη;”.

Τον άχαρο ρόλο του αντιλέγοντα για την κυβέρνηση έπαιξε ο -παρακολουθούμενος- υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ο οποίος επιχείρησε να εμφανίσει τη ρύθμιση ως μια αδιάφορη- ως προς τις υποκλοπές- κίνηση που μόνο στόχο έχει την προστασία της ασφάλειας της χώρας και της δημοκρατίας. Για να το πράξει προφανώς αυτό ωστόσο αναγκάστηκε να μην κάνει ούτε νύξη για τα έργα και τις ημέρες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στην υπόθεση των υποκλοπών αλλά και τη σχέση με το παράνομο λογισμικό παρακολούθησης Predator.

Νωρίτερα μάλιστα, επιχείρησε να δώσει και πολιτική διάσταση στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης λέγοντας πως συμπαρασύρεται από τις ενέργειες της Πλεύσης Ελευθερίας. “Υπάρχει δημοκρατία χωρίς ασφάλεια; για εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια; όχι δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς ασφάλεια, χωρίς την ΕΥΠ. Υπάρχει χώρα χωρίς ασφάλεια; όχι δεν υπάρχει. Υπάρχει ασφάλεια χωρίς την ΕΥΠ; η απάντηση είναι και πα΄λι όχι”, είπε χαρακτηριστικά.