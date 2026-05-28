Βουλή: Απερρίφθη η ένσταση αντισυνταγματικότητας για τις μετατάξεις ΕΥΠ – «Δημιουργείτε πέμπτη φάλαγγα», φωνάζει η αντιπολίτευση
Πολιτική 28 Μαΐου 2026, 16:40

Οργή από την Αντιπολίτευση για την επίμαχη διάταξη. «Ότι και αν κάνετε τα εγκλήματά σας στην ΕΥΠ θα διερευνηθούν» και «Θέλετε να φτιάξετε σώμα πραιτοριανών στην ΕΥΠ» ειπώθηκε. «Καρφιά» και για τον Γρηγόρη Δημητριάδη: «Το επιτελικό κράτος προστατεύει τον πολίτη ή τους πρωταγωνιστές των υποκλοπών και το σύστημα Μητσοτάκη;».

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Στην απόρριψη της ένστασης αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε η αντιπολίτευση για άρθρο του νομοσχεδίου του υπουργείου Ψηφιακής διακυβέρνησης που αφορά σε μετατάξεις προσωπικού στην ΕΥΠ, προχώρησε πριν από λίγο η Ολομέλεια της Βουλής.

Συγκεκριμένα, η επίμαχη διάταξη δίνει δυνατότητα μετάταξης αποσπασμένων πολιτικών υπαλλήλων (μονίμων, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και δοκίμων) του δημοσίου
τομέα στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), όπου υπηρετούν με απόσπαση (μέχρι σήμερα δεν μπορούσε αποσπασμένος πολιτικός υπάλληλος να μεταταχθεί
στην Ε.Υ.Π.).

Όπως είναι λογικό και με δεδομένες τις εξελίξεις στην ζέουσα υπόθεση των υποκλοπών αλλά και τον τουλάχιστον παράταιρο ρόλο που έπαιξε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, στη παρακολούθηση κεντρικών θεσμικών πυλώνων της λειτουργίας του κράτους, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν την αγανάκτηση τους ξεκαθαρίζοντας πως δεν εμπιστεύονται τις αιτιάσεις της κυβέρνησης πως έχει “αγαθές” προθέσεις με την εισαγωγή της επίμαχης διάταξης. Ωστόσο, και παρά την προσπάθεια του- παρακολουθούμενου- υπουργού Επικρατείας, Ακή Σκέρτσου να πείσει πως δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να επικαλεστεί την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία για να επιβάλει την απόρριψη της ένστασης και την ψήφιση του άρθρου 35.

«Ύποπτη η επίμαχη διάταξη»

“Είναι προβληματικές οι διατάξεις του νομοσχεδίου, είναι άσχετη, ύποπτη και ένοχη η επίμαχη διάταξη. Η ρύθμιση εγείρει σοβαρά πολιτικά και νομικά ζητήματα. Διατάξεις που δεν κατατείνουν στη ψηφιακή μετάβαση αφορά σε κάτι πολύ βαθύτερο, την οικοδόμηση κομματικού μηχανισμού νομιμοποίησης ημετέρων στον πυρήνα του επιτελικού κράτους”, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος και πρόσθεσε:

“Καθιερώνεται η δυνατότητα μετάταξης στην ΕΥΠ και η δημιουργία προσωποπαγών θέσεων ακόμα και αν δεν υπάρχουν (…)Τώρα τι κάνετε; ανταμείβετε τους ανθρώπους σας εκεί; τους κάνετε οπισθοφυλακή για να μη διερευνηθούν όσα πρέπει από τη δικαιοσύνη; Ότι και αν κάνετε τα εγκλήματά σας στην ΕΥΠ θα διερευνηθούν και σας το λέμε απλά, το άρθρο 35 δεν έπρεπε να ψηφιστεί ποτέ αλλά να αποσυρθεί”.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση πως επιχειρεί να φτιάξει ένα σώμα “πέμπτης φάλαγγας”, επισημαίνοντας πως: “ σε μια περίοδο και εποχή όπου η δυσώδης υπόθεση του Predator κυριαρχεί στο προσκήνιο όπου και το τελευταίο φύλλο συκής του κράτους δικαίου έχει καταρρεύσει δεν κάνετε τουμπεκί. Εσείς που ήρθατε ως άριστοι συμπεριφέρεστε σαν παρακρατική οργάνωση που καθοδήγησε την παρακολούθηση των υπουργών, του στρατού και παραγόντων της δημόσιας ζωής”.

«Θέλετε να φτιάξετε σώμα πρετοριανών»

“Θέλετε να φτιάξετε σώμα πρετοριανών μέσα στην ΕΥΠ. Η καλή είδηση είναι ότι είστε αγχωμένοι γιατί δεν έχει τελειώσει η υπόθεση”, είπε ο Νάσος Ηλιόπουλος από τη ΝΕΑΡ με τον Αλέξανδρο Καζαμία της Πλεύσης (που κατέθεσε και την ένσταση) να υπογραμμίζει: “ είναι φωτογραφική η διάταξη που έρχεται ως ωμή παρέμβαση του ελέγχου ενός διαβρωμένου πεδίου και εισάγεται υφερπόντως για να μείνει απαρατήρητη. Την καταγγέλλουμε και θεωρούμε αντισυνταγματική”.

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε και ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός ο οποίος έθεσε ευθέως το ζήτημα της προστασίας σε επίπεδο προσωπικού ασφαλείας από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προς τον εμφανιζόμενο ως “εγκέφαλο” των υποκλοπών Γρηγόρη Δημητριάδη. “ Από πότε του έχει δοθεί προσωπικό ασφαλείας; Πόσα είναι τα μέλη; και πόσα από αυτά ανήκουν στην ΕΚΑΜ;”, αναρωτήθηκε με νόημα και πρόσθεσε: “ Ο λαός παρακολουθεί αποσβολωμένος την ώρα που οι πολίτες φοβούνται να κυκλοφορήσουν και όπου συμμορίες λυμαίνονται ολόκληρες περιοχές. Το κράτος προστατεύει ανθρώπους του συστήματος εξουσίας. Το επιτελικό κράτος προστατεύει τον πολίτη ή τους πρωταγωνιστές των υποκλοπών και το σύστημα Μητσοτάκη;”.

Τον άχαρο ρόλο του αντιλέγοντα για την κυβέρνηση έπαιξε ο -παρακολουθούμενος- υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ο οποίος επιχείρησε να εμφανίσει τη ρύθμιση ως μια αδιάφορη- ως προς τις υποκλοπές- κίνηση που μόνο στόχο έχει την προστασία της ασφάλειας της χώρας και της δημοκρατίας. Για να το πράξει προφανώς αυτό ωστόσο αναγκάστηκε να μην κάνει ούτε νύξη για τα έργα και τις ημέρες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στην υπόθεση των υποκλοπών αλλά και τη σχέση με το παράνομο λογισμικό παρακολούθησης Predator.
Νωρίτερα μάλιστα, επιχείρησε να δώσει και πολιτική διάσταση στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης λέγοντας πως συμπαρασύρεται από τις ενέργειες της Πλεύσης Ελευθερίας. “Υπάρχει δημοκρατία χωρίς ασφάλεια; για εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια; όχι δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς ασφάλεια, χωρίς την ΕΥΠ. Υπάρχει χώρα χωρίς ασφάλεια; όχι δεν υπάρχει. Υπάρχει ασφάλεια χωρίς την ΕΥΠ; η απάντηση είναι και πα΄λι όχι”, είπε χαρακτηριστικά.

Ακίνητα
ΔΝΤ για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: Φορολογήστε τα κενά ακίνητα

ΔΝΤ για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: Φορολογήστε τα κενά ακίνητα

Vita.gr
Η «έξυπνη» μεσογειακή διατροφή που μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

Η «έξυπνη» μεσογειακή διατροφή που μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Και στο Block 10 μπαίνει η Chevron

Υδρογονάνθρακες: Και στο Block 10 μπαίνει η Chevron

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Κικίλιας: Θα υπερασπιστούμε τη ναυτιλία, τη βαριά βιομηχανία της χώρας, ως κόρη οφθαλμού
Πολιτική 28.05.26

Κικίλιας: Θα υπερασπιστούμε τη ναυτιλία, τη βαριά βιομηχανία της χώρας, ως κόρη οφθαλμού

«Στόχος μας είναι η ναυτιλία να έρθει πιο κοντά στον απλό κόσμο και τα νέα παιδιά να στραφούν ξανά στα επαγγέλματα της θάλασσας» ανέφερε ο Κικίλιας στη συνέντευξη τύπου για τα «Ποσειδώνια 2026»

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: για φιλοκυβερνητική μεροληψία καταγγέλλουν την Επιτροπή CONT του Ευρωκοινοβουλίου οι ευρωβουλευτές της αντιπολίτευσης
Αγροτικές επιδοτήσεις 28.05.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: για φιλοκυβερνητική μεροληψία καταγγέλλουν την Επιτροπή CONT του Ευρωκοινοβουλίου οι ευρωβουλευτές της αντιπολίτευσης

Με διχογνωμία καταλήγει η Αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου στην Αθήνα. Μεροληψία και αποσιώπηση πολιτικών ευθυνών για ΟΠΕΚΠΕ καταγγέλει η αντιπολίτευση.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Φαραντούρης: Παρέμβαση στην Κομισιόν για τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων με ευθύνη της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 28.05.26

Φαραντούρης: Παρέμβαση στην Κομισιόν για τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων με ευθύνη της κυβέρνησης

Ο Νικόλας Φαραντούρης επισημαίνει ότι «η διάβρωση του κράτους δικαίου, η εκτεταμένη κυβερνητική διαφθορά σε θέματα που αφορούν ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και η εντελώς περιττή σύγκρουση με τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οδηγούν σε καταστροφικά αποτελέσματα για τη χώρα»

Σύνταξη
«Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης», βλέπει το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις
Επικαιρότητα 28.05.26

«Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης», βλέπει το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις

«Δημοσκόπηση της Interview προσδιορίζει διαφορά 0,5% μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ενώ εκείνη της RealPolls δημοσιεύει διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες. Είναι προφανές πως δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
«Κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες – Η αντιπολίτευση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο της», λέει ο Καρπουχτσής της ΕΛΑΣ
Πολιτική Γραμματεία 28.05.26

«Κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες – Η αντιπολίτευση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο της», λέει ο Καρπουχτσής της ΕΛΑΣ

Το πρόγραμμα του κόμματος θα παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα και θα είναι «κοστολογημένο και ρεαλιστικό», ενώ θα διαμορφωθεί σε συνεργασία με την κοινωνία, τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κώστας Καρπουχτσής

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Να μη γίνει περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Η κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως δεσμεύτηκε
Επικαιρότητα 28.05.26

Τσουκαλάς: Να μη γίνει περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Η κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως δεσμεύτηκε

«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύση στο μεγάλο πρόβλημα, που η ίδια δημιούργησε στις συντάξεις χηρείας», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Τσίπρας: Μεγάλη η ανταπόκριση των πολιτών, θα φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο
ΕΛΑΣ 28.05.26

Τσίπρας: Μεγάλη η ανταπόκριση των πολιτών, θα φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο

Με σημαία τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, η ΕΛΑΣ απευθύνεται σε όλες τις Ελληνίδες και τους Ελληνες, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον ΑΠ. Μίλησε για συγκινητική ανταπόκριση με δεκάδες χιλιάδες πολίτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να έχουν ήδη υπογράψει. Στο πλευρό του η δικαστικός Μ. Λεπενιώτη που καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή, «διότι η Δημοκρατία εκφυλίζεται χωρίς Δικαιοσύνη»

Σύνταξη
«Μπορούμε να στηρίξουμε τη Λέσβο εφόσον το ζητήσει η Ελλάδα», λέει η Κομισιόν, μετά από ερώτηση του ΠΑΣΟΚ
Επικαιρότητα 28.05.26

«Μπορούμε να στηρίξουμε τη Λέσβο εφόσον το ζητήσει η Ελλάδα», λέει η Κομισιόν, μετά από ερώτηση του ΠΑΣΟΚ

«Η Κομισιόν μέσω του αρμόδιου επιτρόπου Βάρχελι ξεκαθαρίζει στην απάντησή της ότι μπορεί να ενεργοποιήσει έκτακτα μέτρα στήριξης για τις απώλειες της αγοράς, να συγχρηματοδοτήσει αποζημιώσεις για πληγέντες κτηνοτρόφους, ακόμη και να διαθέσει άμεσα εμβόλια μέσω της ευρωπαϊκής τράπεζας αντιγόνων, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα από τις ελληνικές αρχές», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Γιατί στην κυβέρνηση αισθάνονται ως κίνδυνο την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 28.05.26

Γιατί στην κυβέρνηση αισθάνονται ως κίνδυνο την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Οι κρυφές δημοσκοπήσεις του Μαξίμου αλλάζουν τα δεδομένα. Πώς βλέπουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι φοβούνται, σε τι ελπίζουν και ποια τακτική θα ακολουθήσουν απέναντί του.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Στον Άρειο Πάγο ο Τσίπρας: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ – «Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία»
Φωτογραφίες - Βίντεο 28.05.26 Upd: 12:41

Στον Άρειο Πάγο ο Τσίπρας: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ – «Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία»

Μετά την παρουσίαση του κόμματος στο Θησείο, ο πρώην πρωθυπουργός περνάει στο επόμενο βήμα καταθέτοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άρειο Πάγο.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Διμέτωπη επίθεση κατά Μητσοτάκη, Τσίπρα – Στόχος μας η πρώτη θέση στις εκλογές
Πολιτική Γραμματεία 28.05.26

Ανδρουλάκης: Διμέτωπη επίθεση κατά Μητσοτάκη, Τσίπρα – Στόχος μας η πρώτη θέση στις εκλογές

Μητσοτάκη και Τσίπρα έθεσε στο στόχαστρο του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορώντας τους για αναξιοπιστία και παλιές πρακτικές. Η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή είπε, αποκλείοντας εκ νέου συνεργασία με τη ΝΔ

Σύνταξη
Τσίπρας: Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία – Ξεκινάμε ένα όμορφο ταξίδι για μια καλύτερη Ελλάδα
Πολιτική 28.05.26

Τσίπρας: Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία – Ξεκινάμε ένα όμορφο ταξίδι για μια καλύτερη Ελλάδα

Με ένα βίντεο από την παρουσίαση του νέου κόμματος ΕΛΑΣ στο Θησείο στις 26 Μαΐου , ο Αλέξης Τσίπρας καλεί τον κόσμο να συμμετέχει μαζί του σε ένα «όμορφο ταξίδι για μια καλύτερη Ελλάδα»

Σύνταξη
Απ’ το Θησείο στο… ταμείο – Δεύτερη θέση για την ΕΛΑΣ
in Confidential 28.05.26

Απ' το Θησείο στο… ταμείο – Δεύτερη θέση για την ΕΛΑΣ

Το κόμμα Τσίπρα και οι αντιδράσεις, τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά ή το κέντρο. Το Μαξίμου υπολογίζει τον πρώην πρωθυπουργό περισσότερο απ' όσο δείχνει. Τα άγχη του ΠΑΣΟΚ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
ΠΑΣΟΚ: Πώς διαβάζουν την «επιστροφή» Τσίπρα – Η ενόχληση για τις δημοσκοπήσεις και η «μάχη» για την κεντροαριστερά
Πολιτική 28.05.26

ΠΑΣΟΚ: Πώς διαβάζουν την «επιστροφή» Τσίπρα – Η ενόχληση για τις δημοσκοπήσεις και η «μάχη» για την κεντροαριστερά

Στα «χαρακώματα» βρίσκονται ΠΑΣΟΚ και Τσίπρας για την ηγεμονία στην κεντροαριστερά, με τη Χαριλάου Τρικούπη να διατηρεί υψηλούς τόνους εναντίον του πρώην πρωθυπουργού

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Δεύτερο κόμμα η ΕΛΑΣ του Τσίπρα στις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις – Γιατί τον βλέπει ως βασικό αντίπαλο η ΝΔ
Πολιτική 28.05.26

Δεύτερο κόμμα η ΕΛΑΣ του Τσίπρα στις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις – Γιατί τον βλέπει ως βασικό αντίπαλο η ΝΔ

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) φαίνεται πως ήδη έχει ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ και παγιώνεται στη δεύτερη θέση σε όλες τις δημοσκοπήσεις (κυλιόμενες και μη). Τι βλέπει το Μαξίμου και γιατί βάζει απέναντι τον Αλέξη Τσίπρα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
COP31: Η διοργανώτρια Τουρκία απέκλεισε την Κύπρο από τις προετοιμασίες της συνόδου για το κλίμα
Politico 28.05.26

COP31: Η διοργανώτρια Τουρκία απέκλεισε την Κύπρο από τις προετοιμασίες της συνόδου για το κλίμα

Σε δύσκολη θέση έχουν έρθει οι Βρυξέλλες, καθώς η Τουρκία απέκλεισε την Κύπρο. Η Άγκυρα δεν αναγνωρίζει τη Λευκωσία και αρνείται να απαντήσει ακόμη και στα αιτήματα για συναντήσεις, παρόλο που ασκεί την προεδρία της ΕΕ.

Σύνταξη
Νέα εποχή (εκατομμυρίων) στο Λούβρο – Η Μόνα Λίζα μετακομίζει στο νέο της σπίτι
«Nέα Αναγέννηση» 28.05.26

Νέα εποχή (εκατομμυρίων) στο Λούβρο – Η Μόνα Λίζα μετακομίζει στο νέο της σπίτι

Η τρέχουσα γκαλερί που φιλοξενεί τη «Μόνα Λίζα» στο Λούβρο είναι συχνά γεμάτη κόσμο, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα τόσο σε ασφάλεια, όσο και σε άνεση για τους επισκέπτες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κικίλιας: Θα υπερασπιστούμε τη ναυτιλία, τη βαριά βιομηχανία της χώρας, ως κόρη οφθαλμού

Νίκη για τους εργαζόμενους AI της Samsung: Η απεργία στη νότια Κορέα οδήγησε σε μπόνους ύψους 350.000 ευρώ
Κόσμος 28.05.26

Νίκη για τους εργαζόμενους AI της Samsung: Η απεργία στη νότια Κορέα οδήγησε σε μπόνους ύψους 350.000 ευρώ

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, η Samsung είναι η δεύτερη μόλις εταιρεία που είναι γνωστό ότι συνήψε συμφωνία συμμετοχής στα κέρδη με εργαζόμενους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης

Σύνταξη
Περισσότερα σπίτια, λιγότερο CO2, χαμηλότερο κόστος: Η άλυτη στεγαστική εξίσωση στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 28.05.26

Περισσότερα σπίτια, λιγότερο CO2, χαμηλότερο κόστος: Η άλυτη στεγαστική εξίσωση στην Ευρώπη

Η Ευρώπη χρειάζεται 10 εκατομμύρια κατοικίες και κτίρια με μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών έως το 2040. Μία νέα έρευνα παρουσιάζει τέσσερις τρόπους με τους οποίους αυτό θα μπορούσε αυτό να επιτευχθεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λίβανος: Φονικές επιθέσεις του Ισραήλ – «Προσπαθεί να επεκτείνει την κατοχή» στα νότια της χώρας
Αντιστέκεται η Χεζμπολάχ 28.05.26

Φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο - «Επιχειρεί να επεκτείνει την κατοχή» στα νότια της χώρας

Το Ισραήλ έπληξε μοτοσικλέτα στην Τύρο, σκοτώνοντας δύο Σύριους, ανάμεσά τους ένα παιδί - Οι IDF επιχειρούν πέρα από τη λεγόμενη Κίτρινη Γραμμή, σκληρές μάχες με τη Χεζμπολάχ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πολλές φορές το να κληρονομείς το αυτοκίνητο του παππού είναι κάτι περισσότερο από νοσταλγία – Είναι περιουσία
Αυτοκίνητα αντίκες 28.05.26

Πολλές φορές το να κληρονομείς το αυτοκίνητο του παππού είναι κάτι περισσότερο από νοσταλγία – Είναι περιουσία

Η αγορά συλλεκτικών αυτοκινήτων έχει εκτοξευθεί ραγδαία τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Και η Μεγάλη Μεταφορά Πλούτου περιλαμβάνει κλασικά αυτοκίνητα αξίας 570 δισ. δολαρίων, η αξία των οποίων ανεβαίνει χρόνο με τον χρόνο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
11 χρόνια One Salonica: Όταν η μόδα συναντά την εμπειρία και την κοινωνική προσφορά
Τα Νέα της Αγοράς 28.05.26

11 χρόνια One Salonica: Όταν η μόδα συναντά την εμπειρία και την κοινωνική προσφορά

Οι φετινοί εορτασμοί του One Salonica outlet mall κορυφώθηκαν με ένα εντυπωσιακό Safari-inspired Fashion Show και μια σειρά δράσεων με κοινωνικό αποτύπωμα, που έδωσαν ξεχωριστό χαρακτήρα στα 11α γενέθλια

Σύνταξη
Κοινό στρατιωτικό επιτελείο στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, με επίκεντρο Εσθονία-Λετονία, συστήνουν Γερμανία και Ολλανδία
Κόσμος 28.05.26

Κοινό στρατιωτικό επιτελείο στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, με επίκεντρο Εσθονία-Λετονία, συστήνουν Γερμανία και Ολλανδία

«Η ανάπτυξη ενός επιπλέον τακτικού επιτελείου στην περιοχή ενισχύει την συνοχή του ΝΑΤΟ και συμβάλλει στην αποτροπή απέναντι στην Ρωσία», λέει το γερμανικό υπουργείο Άμυνας

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: για φιλοκυβερνητική μεροληψία καταγγέλλουν την Επιτροπή CONT του Ευρωκοινοβουλίου οι ευρωβουλευτές της αντιπολίτευσης

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
ΗΠΑ – Ιράν: «Τρίζει» η εύθραυστη εκεχειρία – Επιβεβαίωση CENTCOM, στοχοποιήθηκε αμερικάνικη βάση στο Κουβέιτ
Στην κόψη του ξυραφιού 28.05.26

«Τρίζει» η εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ και Ιράν - Επιβεβαίωση CENTCOM, στοχοποιήθηκε αμερικάνικη βάση στο Κουβέιτ

Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε ιρανικούς στόχους για δεύτερη φορά σε τρεις μέρες - Η Ουάσινγκτον απειλεί με κυρώσεις τα πλοία που πληρώνουν διόδια στην Τεχεράνη - Φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το Μαρόκο εκθρονίζει τη Νότια Αφρική και γίνεται η πιο βιομηχανοποιημένη χώρα της Αφρικής
Κόσμος 28.05.26

Το Μαρόκο εκθρονίζει τη Νότια Αφρική και γίνεται η πιο βιομηχανοποιημένη χώρα της Αφρικής

Σύμφωνα με έκθεση της Αφρικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης, το Μαρόκο αναδείχθηκε το 2025, για πρώτη φορά, στην πιο βιομηχανοποιημένη οικονομία της αφρικανικής ηπείρου.

Σύνταξη
Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα
Κλιματική αλλαγή 28.05.26

Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα

Η Αθήνα και άλλες πέντε κυβερνήσεις ζητούν να μην μειωθούν τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπής άνθρακα. Οι χώρες που έχουν προχωρήσει περισσότερο στην πράσινη μετάβαση διαφωνούν.

Σύνταξη
Φαραντούρης: Παρέμβαση στην Κομισιόν για τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων με ευθύνη της κυβέρνησης

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Ράπτη
Βόλεϊ 28.05.26

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Ράπτη

Παίκτης της ομάδας βόλεϊ του Ολυμπιακού είναι και επισήμως από την Πέμπτη ο Αλέξανδρος Ράπτης, όπως ανακοίνωσε ο Ερασιτέχνης.

Σύνταξη
Έβερεστ: Σπουδαίο ρεκόρ – Ο Τάιλερ Άντριους ανέβηκε στην κορυφή σε λιγότερο από δέκα ώρες
Εντυπωσιακό κατόρθωμα 28.05.26

Σπουδαίο ρεκόρ - Ο Τάιλερ Άντριους ανέβηκε στην κορυφή του Έβερεστ σε λιγότερο από δέκα ώρες

Ο Τάιλερ Άντριους, 36 ετών, ολοκλήρωσε την ανάβαση του Έβερεστ μόνος του, έχοντας ωστόσο τη βοήθεια δύο οδηγών που του παρείχαν οξυγόνο, νερό και εξοπλισμό στη διάρκεια της διαδρομής

Σύνταξη
«Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης», βλέπει το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

