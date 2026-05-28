Κίνα: Τραγικό δυστύχημα ανάμεσα σε λεωφορείο και φορτηγό αφήνει πίσω 13 νεκρούς
Το λεωφορείο ήταν γεμάτο με 16 επιβάτες, αριθμός πολύ μεγαλύτερος από τη χωρητικότητά του, που είναι εννέα θέσεις
Στην κεντρική Κίνα, 13 άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά από σύγκρουση μεταξύ ενός λεωφορείου επιβατών και ενός φορτηγού. Τα στοιχεία αυτά μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι CCTV, σύμφωνα με το UNN.
Το δυστύχημα συνέβη νωρίς το πρωί της Πέμπτης στον αυτοκινητόδρομο G40 στην επαρχία Χενάν. Το λεωφορείο SAIC MAXUS, χωρητικότητας εννέα θέσεων, μετέφερε 16 επιβάτες και συγκρούστηκε με ένα ημιρυμουλκούμενο που κινούνταν μπροστά του.
13 maut, 3 cedera dalam kemalangan jalan raya di tengah China
Seramai 13 orang maut dan tiga cedera selepas sebuah van penumpang yang membawa muatan berlebihan melanggar belakang trak separa treler di lebuh raya di wilayah Henan, China dalam kejadian awal pagi Khamis.…
— SinarHarian (@SinarOnline) May 28, 2026
Σύμφωνα με τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης, η σύγκρουση συνέβη γύρω στις 02:40 τοπική ώρα. Προς το παρόν, οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει τις λεπτομερείς αιτίες του ατυχήματος, αλλά επιβεβαιώνουν τον θάνατο 13 ατόμων. Οι οδικές υπηρεσίες και οι ερευνητές εργάζονται στον τόπο του ατυχήματος.
Το Reuters σημειώνει ότι η τραγωδία έφερε για άλλη μια φορά στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας των επιβατικών μεταφορών και τον έλεγχο της τεχνικής κατάστασης των οχημάτων στην Κίνα.
Перегруженный микроавтобус попал в ДТП в Китае, погибли 13 человек. Еще 3 получили травмы, сообщило Центральное телевидение Китая:https://t.co/Y9Tjg9OX68
— ТАСС (@tass_agency) May 28, 2026
— ТАСС (@tass_agency) May 28, 2026
