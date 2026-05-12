Βιετνάμ: Φρικτό εργατικό δυστύχημα – Βιομηχανικός τεμαχιστής «ρούφηξε» 34χρονο
Ένας 34χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του σε εργοστάσιο στο Βιετνάμ, όταν μεγάλος βιομηχανικός τεμαχιστής τον παρέσυρε κατά τη διάρκεια εργασιών.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Φρικτό θάνατο βρήκε ένας 34χρονος εργάτης σε εργοστάσιο στο Βιετνάμ, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών τον «ρούφηξε» μεγάλος βιομηχανικός τεμαχιστής.
Το δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης καταγράφηκε, από κάμερα ασφαλείας. Στο σκληρό βίντεο φαίνεται ο 34χρονος να βρίσκεται μέσα στη δεξαμενή από την οποία τροφοδοτούσε υλικό στο μηχάνημα.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ξαφνικά το εργαλείο που χρησιμοποιούσε ο 34χρονος κόλλησε στον τεμαχιστή, με τον ίδιο να προσπαθεί να το τραβήξει. Το μηχάνημα τον παρέσυρε στο εσωτερικό του, με αποτέλεσμα ο 34χρονος να χάσει τη ζωή του.
Προσοχή ακολουθούν σκληρές εικόνες
Horrifying factory accident caught attention worldwide 🚨💔
A worker in Vietnam was tragically pulled into a rubber grinding machine after holding onto his shovel instead of letting go.
One split-second decision changed everything. 🕊️
Always prioritize safety.
🎥 Video credit:… pic.twitter.com/CRI4axhFcy
— sunil kumar rana (@1984sunil) May 10, 2026
- Διαιτησία: Τα φάλτσα υπέρ του ΠΑΟΚ μετά την ανακοίνωση και η πλειοψηφία των Γερμανών
- Ο Τσίπρας έβαλε ψηλά τον πήχη: Nίκη στις εκλογές – Kόμμα και διακήρυξη τον Ιούνιο
- «Θα σε λέω Μαρία»: Οι bijoux de kant αποχαιρετούν το χώρο τους στο Μοναστηράκι με μία παράσταση
- Eurovision 2026: Απόψε στη σκηνή ο Akylas με το «Ferto» – Η Ελλάδα στον πρώτο ημιτελικό
- Οι ανατροπές που φέρνει το χωροταξικό στον τουρισμό σε Airbnb και ξενοδοχεία – Οι αντιδράσεις
- Θυμός: Πως μπορούμε να τον «πετάξουμε» από πάνω μας;
- Βιετνάμ: Φρικτό εργατικό δυστύχημα – Βιομηχανικός τεμαχιστής «ρούφηξε» 34χρονο
- ΜΙΔΑ: Έρχονται σαρωτικοί έλεγχοι – Από «κόσκινο» επιδόματα και απαλλαγές ΕΝΦΙΑ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις