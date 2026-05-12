Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Φρικτό θάνατο βρήκε ένας 34χρονος εργάτης σε εργοστάσιο στο Βιετνάμ, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών τον «ρούφηξε» μεγάλος βιομηχανικός τεμαχιστής.

Το δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης καταγράφηκε, από κάμερα ασφαλείας. Στο σκληρό βίντεο φαίνεται ο 34χρονος να βρίσκεται μέσα στη δεξαμενή από την οποία τροφοδοτούσε υλικό στο μηχάνημα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ξαφνικά το εργαλείο που χρησιμοποιούσε ο 34χρονος κόλλησε στον τεμαχιστή, με τον ίδιο να προσπαθεί να το τραβήξει. Το μηχάνημα τον παρέσυρε στο εσωτερικό του, με αποτέλεσμα ο 34χρονος να χάσει τη ζωή του.

Προσοχή ακολουθούν σκληρές εικόνες