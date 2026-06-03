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Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη, μετά το πλήγμα που κατάφερε την περασμένη εβδομάδα ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) σε μια πολυκατοικία στη Ρουμανία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ.

«Ο τραυματισμός αθώων αμάχων σε έδαφος του ΝΑΤΟ»

Η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ καταδίκασε το περιστατικό, το οποίο συνέβη κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων στην πόλη Γαλάτσι της Ρουμανίας, και δήλωσε ότι η Βρετανία στέκεται ενωμένη με τους συμμάχους της για την υπεράσπιση του εδάφους του ΝΑΤΟ.

«Ο πρόσφατος βίαιος βομβαρδισμός αμάχων στην Ουκρανία από τη Ρωσία έρχεται σε συνέχεια της παραβίασης του εναερίου χώρου του ΝΑΤΟ την περασμένη εβδομάδα, κατά την οποία χτυπήθηκε μια πολυκατοικία στη Ρουμανία», αναφέρει το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση του.

«Ο τραυματισμός αθώων αμάχων σε έδαφος του ΝΑΤΟ είναι απαράδεκτος και αποτελεί μια τρανή υπενθύμιση της απειλής που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι Ουκρανοί άμαχοι».

Τι είχε δηλώσει ο Πούτιν για το drone στη Ρουμανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αμφισβήτησε ότι το drone που συνετρίβη σε πολυκατοικία στη Ρουμανία ήταν από τη Ρωσία, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να είναι ουκρανικό.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Putin: The first reaction in the EU to any drone is to call it Russian, and then it turns out that it isn’t. pic.twitter.com/BTIK5EUDsJ — Clash Report (@clashreport) May 29, 2026

Ο Πούτιν πρότεινε να παραδοθούν τα συντρίμμια του drone στη Ρωσία. Έτσι, είπε, η Μόσχα θα μπορέσει να διεξαγάγει τη δική της ανεξάρτητη έρευνα.

«Κανείς δεν μπορεί να καθορίσει την προέλευση ενός drone», είπε ο Ρώσος πρόεδρος. «Η πρώτη αντίδραση στην ΕΕ σε οποιοδήποτε drone είναι να το αποκαλούν ρωσικό, και μετά αποδεικνύεται ότι δεν είναι», πρόσθεσε.